Сборная Украины по футзалу на последних минутах матча уступила не только победу, но и ничью в товарищеском матче против Испании.
Источник — Sport.ua
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Сборная Украины по футзалу на последних минутах матча уступила не только победу, но и ничью в товарищеском матче против Испании.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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