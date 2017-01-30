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Украина - Испания: обзор матча

Обзор товарищеского матча футзальных сборных Украины и Испании

  • 30.01.2017 10:37
  • 403 просмотров
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Sport.ua
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Сборная Украины по футзалу на последних минутах матча уступила не только победу, но и ничью в товарищеском матче против Испании.


 

Источник — Sport.ua

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