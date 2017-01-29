Испания на последних минутах совершает камбэк в матче против Украины

© Александр Симонов

Спустя сутки после первого матча, так и не выявившего победителя – 1:1, сборные Украины и Испании снова вышли на площадку киевского Дворца спорта. И приятно отметить, что и эта игра вызвала большой интерес у любителей спорта, который очень солидно заполнили место проведения знаковых для отечественного футзала поединков.

В подобных спаррингах, как правило, во вторых играх тренеры уже идут на изменения в составах. В частности, в сборной Украины Александр Косенко доверил место в воротах Кириллу Ципуну. В скобках заметим, что Евгений Иваняк, так здорово поработавший в первом матче, на воскресную игру в заявку вообще не был включен. Кроме того, в составе первой четверки вышел Виталий Дзюба, заменивший Дмитрия Сорокина. Тем временем, и у Испании игру начал голкипер Карлос Баррон, а в первой четверке вышел Марк Толра.

Первый момент в матче остался за нашими гостями – Адольфо справа вышел на Ципуна, пробил подсечкой, но мяч разминулся с воротами. Украинцы ответили ударом Бондаря влет после углового, однако на его пути в ворота оказался Дзюба. Затмила по остроте эти два момента атака сборной Испании на 4-й минуте, её завершал сильнейшим ударом Пола, на наше счастье потрясший перекладину. Соперник явно не хотел откладывать дело с забитым мячом в долгий ящик, и продолжал штурмовать ворота Ципуна. Украинцам пришлось довольствоваться контратаками, которых было меньше, чем хотелось бы, но больше не позволяла ситуация.

Но и это не помешало сборной Украины открыть счет. На 9-й минуте Сергей Журба «перекусил» передачу через центральную зону, вышел один на один, и классным ударом в «дальнюю девять» не оставил шансов Карлосу Баррону. Это явно не входило в планы главного тренера сборной Испании Хосе Венансио Лопеса, и спустя две минуты он воспользовался свои правом на тайм-аут.

Заметно было, что Испания попробовала заиграть активнее и жестче, но наши ребята были к этому готовы, и у ворот Ципуна жарко не стало. Украинцы спокойно гнули свою линию, в жесткости не уступали, что и привело к тому, что на 17-й минуте испанцы первыми подобрались к отметке в 5 фолов. С этого штрафного Бондарь нанес сильнейший удар, и голкипер испанцев с трудом перевел мяч на угловой. Вскоре Дзюба нарушил правила на Давиде, и это был пятый фол у нашей сборной. В этот момент Хосе Венансио Лопес показал, что намерен увести команду с площадки, на это трибуны ответили аплодисментами, и игра, к счастью, продолжилась. Была она немножко нервной, но команды так и ушли на перерыв с минимальным преимуществом сборной Украины.

Очень аккуратно начали второй тайм команды, стараясь дорожить мячом. Чуть больше с мячом были гости, что и позволило им на 23-й минуте потревожить Ципуна, который отбил удар Рафы Усина под перекладину. Через пару минут уже Пола пробил рядом с крестовиной. Нам же в эти минуты хотя бы какой-то работой загрузить Хуанхо не удавалось.

После экватора тайма у ворот сборной Украины явно стало горячее. На 32-й минуте Ципун «потянул» два сложнейших удара Полы, чем сорвал аплодисменты трибун. А вскоре Кирилла подстраховала штанга, когда Адольфо переправлял мяч в ворота из пределов штрафной.

На 34-й минуте трибуны во второй раз взорвались с мест. После углового Хуанхо отразил удар Николая Грицыны перед собой, и набежавший Игорь Корсун добил мяч в ворота.

И вскоре у Испании вышел пятый полевой игрок – Бебе. Понятно, что нашим ребятам пришлось очень и очень сложно. На ворота Ципуна обрушился обстрел дальними ударами – где-то удавалось их блокировать, где-то мяч летел мимо ворот. И все-таки, на 37-й минуте испанцы один мяч отыграли – Рафа Усин замкнул поперечную передачу Хоселито Масиаса. Испанцы продолжили играть с пятым – и на 39-й минуте тот же Рафа Усин из пределов штрафной улучил момент для точного удара.

Тут уже Александру Косенко пришлось брать тайм-аут, но Испанию уже было не удержать – на последней минуте выстрелило ружье, которое всю игру висело на стене – Айкардо разрядил свою пушку сильнейшим ударом. У нас тут же вышел Сергей Журба пятым полевым, но спасти игру не удалось – 2:3. А уже с сиреной в наши ворота влетел и четвертый мяч…

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Украина – Испания – 2:4 (1:0)

Украина: Кирилл Ципун – Николай Белоцерковец, Сергей Журба, Дмитрий Бондарь, Виталий Дзюба – Игорь Корсун, Михаил Грицына, Николай Грицына, Петр Шотурма, Владимир Разуванов – Александр Педяш, Дмитрий Сорокин, Михаил Грицына, Михаил Волянюк,

Испания: Карлос Баррон (Хуанхо, 21) – Рафа Усин, Карлос Ортис, Марк Толра, Адольфо – Алекс, Бебе, Хоселито Фернандес, Пола – Айкардо, Хоселито Масиас, Давид Гарсия

Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Геннадий Гора (Киев)

: Сергей Журба, 9, Игорь Корсун, 34 - Рафа Усин, 37, 39, Айкардо, 40, 40

: Сергей Журба, 9, Игорь Корсун, 34 - Рафа Усин, 37, 39, Айкардо, 40, 40

Виталий Дзюба, 17. Дмитрий Сорокин, 17. - Давид Гарсия, 17. Алекс, 28.

Удары (в створ): 13 (8) – 30 (12).

Источник — Sport.ua

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