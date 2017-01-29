Украина – Испания. Онлайн

Сегодня в 15:00 состоится второй товарищеский матч между национальными сборными командами Украины и Испании.
Украина - Испания. Текстовая трансляция.
АНОНС МАТЧА УКРАИНА – ИСПАНИЯ
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Источник — Sport.ua
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