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Украина – Испания. Онлайн

15.00. Текстовая трансляция второго товарищеского матча национальных футзальных сборных

  • 29.01.2017 10:43
  • 187 просмотров
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Украина – Испания. Онлайн

Сегодня в 15:00 состоится второй товарищеский матч между национальными сборными командами Украины и Испании.

Украина - Испания. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА УКРАИНА – ИСПАНИЯ

Следите за событиями онлайн в матче Украина – Испания в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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