Украина отстояла ничью в битве с Испанией

© Александр Симонов

Киев достойно отреагировал на приезд в нашу страну сборной Испании, и на матч сборной Украины с действующим чемпионом Европы Дворец спорта очень был близок к аншлагу.

Накануне матча главный тренер сборной Украины пообещал, что наша команда постарается сыграть агрессивно. Именно так и начали действовать украинцы со стартовым свистком, активно прессингуя. И на 3-й минуте был создан первый опасный момент у ворот Хуанхо, которому в броске пришлось отражать опасный удар Михаила Грицыны. Спустя две минуты Белоцерковец едва не оказался с глазу на глазу с Хуанхо, но после передачи Бондаря мяч от себя отпустил. Пытались выстраивать свои активные действия и испанцы, но нашим ребятам удавалось держать соперника на дистанции от владений Иваняка. На 6-й минуте Белоцерковец вовремя заблокировал удар Полы, и угроза нашим воротам сошла на нет. Но вскоре Иваняк реально вступил в игру, отбив опаснейший удар Хоселито Фернандеса.

С этого момента гости заработали мощнее, и во время нескольких стандартов у наших ворот было тревожно – каждый из них таил потенциальную угрозу. Да и из обороны в атаку испанцы переходили очень резво. После одного из них Иваняк выручил свою команду, отбив удар Адольфо справа с острого угла. К середине тайма украинцы немного «просели», гости стали много контролировать мяч, ну, а нашей команде, естественно, пришлось играть без него. На 10-й минуте после нашего стандарта мяч отскочил к Давиду, тот мог выходить один на один, Иваняк очень своевременно вышел из ворот, и успел выбить мяч на трибуны. Тут же два опасных удара Карлоса Ортиса и Адольфо – первый отбил Иваняк, после второо мяч пролетел рядом со штангой.

Спустя несколько секунд счет в матче был открыт. Наша команда получила право на угловой, мяч был доставлен в штрафную, и там сам проворным оказался Белоцерковец, который с метра пропихнул мяч в сетку мимо Хуанхо.

Теперь стоило ожидать, что соперник включит дополнительные обороты, так и произошло, и массированный штурм ворот Иваняка принес сборной Испании результат на 14-й минуте, когда цели достиг дальний удар Хосе Фернандеса. Забить второй мяч испанцы могли через пару минут, когда украинцы не разобрались, кому же выбить мяч из штрафной. Кожаный снаряд отлетел к Бебе, и его дальний удар принял на себя Журба, который стоял почти на линии ворот. Небольшим преимуществом в эти минуты владели испанцы, и Иваняк вновь блеснул, отразив удар Марка Толры. Первый тайм был равным по игре, что и подтвердил счет на табло – 1:1.

А вот в начале второго тайма была отличная картинка по сравнению с началом игры. Испанцы прочно взяли мяч под свой контроль, и нашим ребятам пришлось пахать в обороне. Украинцам удались лишь две контратаки, которые могли бы нести угрозу воротам Фабио, который вышел в «рамку» вместо Хуанхо, но до удара дело не дошло. Рисунок игры был очевидным – нам приходилось рассчитывать только на контратаки. Мяч редко покидал нашу половину, и даже оказался в воротах после углового, но фол на Волянюке был очевидным, так что взятие ворот не было зафиксировано.

Инициатива по-прежнему была у испанцев, но какой же шанс был у Михаила Грицыны. На 28-й минуте после передачи брата он с полполя выбежал один на один с Фабио, но переиграть голкипера не хватило мастерства. Игра на какое-то время раскрылась, и волны атак стали накатываться то на одни, то на другие ворота. Продлилось это от силы пару минут, после чего мяч снова больше был достоянием сборной Испании. Тут еще и сами наши ребята допустили ошибки у своих ворот, но после дальних ударов по воротам Иваняка мяч летел выше. Особенно опасна была атака испанцев на 33-й минуте, когда гости на удар вывели Давида, но и тот пробил выше перекладины.

На 36-й минуте Дмитрий Сорокин за опасную атаку соперника получил предупреждение, и это был пятый фол для нашей команды. Со всеми вытекающими – сборной Украины нужно было играть очень аккуратно, чтобы не нарваться на 10-тиметровый. А соперник, тем временем, играл все агрессивнее, стремясь выжать максимум из ситуации. А самое интересное еще было впереди!

На 38-й минуте Шотурма затеял ненужную обводку у своих ворот, мяч был потерян, и Разуванову пришлось отбивать мяч рукой, который летел в ворота. Удаление – и пенальти! Но Иваняк блеснул, отразив удар Рафы Усина! Однако две минуты предстояло играть втроем против четверых соперников.

За 1.30 до финальной сирены Хосе Венансио Лопес взял тайм-аут, но после этого было еще более минуты на реализацию большинства. За 34 секунды в половине зала неожиданно погас свет, и в игре наступила пауза. Но вскоре игра была продолжена и при таком освещении. За 22 секунды до сирены уже Александр Косенко взял минуту, а там уже и четвертый игрок у нас вышел.

Итог этого матча 1:1. И он абсолютно закономерен, хотя, если вспомнить пенальти, все могло закончиться и по-другому.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Украина – Испания – 1:1 (1:1)

Николай Белоцерковец, 11 - Хоселито Фернандес, 13 Николай Белоцерковец, 11 - Хоселито Фернандес, 13

Украина: Евгений Иваняк – Николай Белоцерковец, Сергей Журба, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин – Михаил Грицына, Николай Грицына, Петр Шотурма, Владимир Разуванов – Александр Педяш, Виталий Дзюба, Игорь Корсун, Михаил Волянюк

Испания: Хуанхо (Фабио, 21) – Рафа Усин, Карлос Ортис, Адольфо, Давид Гарсия – Айкардо, Алекс, Бебе, Марк Толра, Пола, Хоселито Масиас, Хоселито Фернандес

Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск)

: Сергей Журба, '33, Дмитрий Сорокин, '36 – Хоселито Фернандес, '33 : Сергей Журба, '33, Дмитрий Сорокин, '36 – Хоселито Фернандес, '33

: Владимир Разуванов, '38 : Владимир Разуванов, '38

На 38-й минуте Рафа Усин не забил пенальти (вратарь)

Удары (в створ): 16 (6) – 38 (20).

Источник — Sport.ua

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