Хорватское чудо продолжается: Италия обыграна и во втором матче!

Будущий соперник сборной Украины по футзалу в основном раунде квалификации ЧЕ-2018 сборная Хорватии продолжает впечатлять своими результатами в товарищеских играх, которые идут с прицелом на матчи в апреле в Киеве. Накануне подопечные Мато Станковича впервые в своей истории переиграли сборную Италии 2:1 , а во втором матче, который также состоялся в Задаре, были сильнее экс-чемпионов Европы и во второй раз.

Если главный тренер хорватов во второй игре сделал только одно изменение – место в воротах занял хорошо нам знакомый Иво Юкич, то Роберто Меникелли не только перекроил состав четверок, но и ввел двух новых футболистов – Фортини и Чесарони. Улучшения это не принесло, а как раз наоборот.

Выражаясь боксерским языком, хорваты «дали концовку» первого тайма, и в ворота Джузеппе Миколи, который в этой игре сменил Молитьерно, до перерыва влетели три мяча. Счет открыл Матошевич, замкнув передачу Сутоня, а вскоре по голу забили Маринович и Еловчич.

Быстрый гол Мурило Феррейры после смены ворот подарил итальянцам определенную надежду, но на 34-й минуте лидер хорватов Дарио Маринович оформил дубль. Роберто Меникелли тут же выпустил Алекса Мерлима пятым полевым игроком, как раз за счет игры «5 на 4» итальянцы два мяча отыграли, но уйти от второго за два дня поражения не сумели.

Итак, после чемпионата мира в Колумбии сборная Хорватии провела 8 товарищеских матчей, и все 8 выиграла, по два раза разобравшись с Венгрией, Нидерландами и Чехией на их площадках, и вот теперь у себя в Задаре с грозными итальянцами. Это очень серьезный результат.

27 января

Хорватия – Италия – 4:3 (3:0)

Хорватия: Юкич – Грцич, Сутонь, Еловчич, Маринович – Мудронья, Матошевич, Перишич, Бабич, Канюх, Хорват, Грбеша, Елавич

Италия: Миколи – Мерлим, Бординьон, Крема, Ментасти – Боавентура, Эрколесси, Де Оливейра, Фортини, Манфрой, Мурило Феррейра, Скинина, Чесарони

Матошевич, 15, Маринович, 19,34, Еловчич, 20 – Мурило Феррейра, 22,37, Мерлим, 35



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ Матошевич, 15, Маринович, 19,34, Еловчич, 20 – Мурило Феррейра, 22,37, Мерлим, 35Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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