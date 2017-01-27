Футзальная молодежка пройдет боевое испытание в Тегеране

В эти дни все внимание футзальной общественности приковано к предстоящим матчам национальной сборной Украины со сборной Испании. Но серьезное испытание ждет и нашу молодежную команду. 27 января в 19.50 из Борисполя команда, возглавляемая Виталием Одеговым, вылетела в Тегеран, где 30 и 31 января наши ребята сыграют со своими иранскими сверстниками.

Украинская делегация состоит из 19-ти человек, включая 14 футболистов. С 23 января молодежная команда работала на сборе в Сумах, и, увы, в состав выезжающих пришлось вносить изменения. Так, вместо имевших повреждения игроков хмельницкого «Сокола» Ильи Бакинского и Артура Подлюка Ассоциации футзала Украины в срочном порядке удалось оформить документы двум футболистам, вызванным на замену – это голкипер Тарас Левандивский («Ураган») и универсал из «ЛТК/ИнБев/НПУ» Александр Карбула.

Таким образом, в Тегеран отправились следующие футболисты:

- вратари: Назарий Войтович («Энергия»), Тарас Левандивский («Ураган»)

- полевые игроки: Виталий Радевич («Энергия»), Владислав Воронцов, Олег Выставной (оба – «Локомотив-2»), Артем Мороховец, Максим Чеберяк, Денис Зеленкевич, Александр Карбула (все – «ЛТК/ИнБев/НПУ»), Василий Кефа, Николай Микитюк, Юлиан Горбатый, Марьян Пелех (все – «Ураган»), Максим Паутяк («Пяст», Польша).

О сборе молодежной сборной в Сумах, и с каким настроением команда летит в Иран – об этом рассказал главный тренер команды Виталий Одегов.

- Считаю, что в Сумах мы плодотворно провели время, которое было посвящено налаживанию игровых связей. Нужно было прийти к единому взаимопониманию при розыгрыше стандартов, аутов, угловых, пробовали наигрывать численное большинство, меньшинство. Над этими вопросами занимались теоретически, и пытались потом уже это отработать на практике. Очень много было игровых упражнений, для того чтобы нащупать игровые связи.

Отмечу, что все работали с большим желанием, потому что для них это начало пути. Им все это интересно, они еще не пресытились, не наелись большим футзалом. Видно, что ребятам не терпится показать себя, свои возможности на международном уровне.

- Есть какое-то конкретное представление о том, с кем предстоит играть?

- Да, у нас есть две последние игры молодежной сборной Ирана. До игры у нас есть два дня, и мы с командой будем их просматривать. Можно говорить, что в Иране есть общая стратегия сборных, они играют больше «4-0», стараются дорожить мячом. Любят много контролировать мяч, и просто так с ним не расстаются, иногда даже авантюрно играют с ним в своей вратарской.

Мы очень рассчитывали на Илью Бакинского, но он получил травму, хорошо, что успели оперативно сработать в Ассоциации, и вторым вратарем летит Тарас Левандивский.



В аэропорту Борисполя молодежную команду провожали президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко и вице-президент АФУ Владимир Гримайло. Сергей Владыко пожелал молодым ребятам в матчах с Ираном показать все свои лучшие качества, и отметил, что, несмотря на то, что все внимание сейчас сконцентрировано на матчах национальной команды, уже после них все в Украине будут ждать положительных новостей из столицы Ирана и с большим интересом следить за играми наших молодых футболистов.







В аэропорту Борисполя молодежную команду провожали президент Ассоциации футзала Украиныи вице-президент АФУ. Сергей Владыко пожелал молодым ребятам в матчах с Ираном показать все свои лучшие качества, и отметил, что, несмотря на то, что все внимание сейчас сконцентрировано на матчах национальной команды, уже после них все в Украине будут ждать положительных новостей из столицы Ирана и с большим интересом следить за играми наших молодых футболистов.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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