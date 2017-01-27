Александр КОСЕНКО: «При своих зрителях хотим сыграть агрессивно»

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко:



- Как проходила подготовка к матчам с испанцами, и как Вы оцените готовность футболистов к предстоящим играм?

- Подготовка идет по плану. Все нормально, за исключением того, что приболели Владимир Разуванов и Дмитрий Сорокин. Надеюсь, что какую-то одну игру они точно сыграют. Но это – здоровье, и мы не можем рисковать им. У Разуванова горло и высокая температура, но если мне врачи скажут, что он готов, то он будет играть. В остальном же, никаких накладок нет.

- Есть такое мнение, что ожидание какого-то события страшнее самого события. За те 4 дня, которые готовится команда, как Вы чувствуете, нет ли у ребят мандража?

- Я бы назвал это не мандраж, а, как вы правильно сказали, ожидание чего-то такого, такого значимого события. Оно за собой всегда влечет какое-то напряжение. Самое главное, чтобы, когда это событие наступило, напряжение спало, и я надеюсь, что оно никак не повлияет на состояние ребят. По тренировкам видно, что все тренируются с большим желанием, все хотят проявить себя, потому что Испания – это лакмусовая бумажка, где каждый футболист может себя проявить. Если он с Испанией себя проявит, то можно будет говорить о многом. Мы все в ожидании – и игра все покажет. Можно много говорить, можно много делать каких-то предположений, но завтра – час X. Будем готовиться, у нас есть еще 24 часа.

- Как возникла идея этих спаррингов, и сложно ли было договориться с испанцами?

- Идея такая давно витала у президента Ассоциации футзала Украины Сергея Владыко. Мы с ним много общались и пришли к выводу, что нужно играть с сильными соперниками, но как заманить топ-сборную? Не все хотят ехать, тем более в связи с событиями, которые происходят в Украине. Практически уже получилось с Италией, но они все-таки отказались в последний момент. А как получилось с Испанией? Хосе Венансио Лопес год назад в Киеве читал курсы нашим тренерам, и тогда мы выказали ему пожелание сыграть с Испанией в Киеве. Он пообещал. Не сразу, но обещал, что его команда прилетит в Киев. Он обозначил дату – 2017 год. Не откладывая дело в долгий ящик, начало 2017 года – и мы играем с Испанией в Киеве. Человек сдержал своё слово – и наш болельщик увидит вживую чемпионов Европы. Думаю, что игру смогут увидеть все желающие.

- Вы уже смотрели две последние игры испанцев. Заметили ли Вы изменения в их игре в связи с тем, что после чемпионата мира произошли кадровые изменения?

- Испанцы сейчас играют без столбов. Это теперь более легкая команда, более подвижная, очень хорошая работа с мячом. Но они не любят жесткой игры, не любят контактов, не любят, когда плотно с ними играют. Наверное, не только они это не любят. Действительно, у них изменился рисунок игры. Когда были Фернандао, Серхио Лосано, они больше играли в силовой футзал, со столбом. Сейчас играют более комбинационно, практически все время «4 – 0» играют. Поэтому, при своих зрителях хотим сыграть агрессивно, результат может быть любой, но мы хотим, чтобы матч действительно получился интересным.

- В одном из своих интервью Вы отмечали, что в последнем матче, который сборная Украины играла с Испанией в Сербии, нашей команде удался первый тайм. Означает ли это, что та тактика, которая сработала в первом тайме того матча, будет взята за основу и в этих матчах?

- Понятно, что мы всю игру не будем прессинговать. Наверное, ни одна команда это не выдержит. Постараемся сыграть агрессивно, насколько это получится – насколько сами испанцы дадут нам, насколько мы дадим им возможность свободно распоряжаться мячом. Всё сейчас не хотелось бы рассказывать, но могу сказать одно – что мы хотим сыграть более агрессивно.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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