Фантастическая Хорватия: будущий соперник украинцев бьет Италию

Пока сборной Украины ведет подготовку к товарищеским матчам со сборной Испании, наш будущий соперник по группе 3 основного раунда квалификации ЧЕ-2018 сборная Хорватии в Задаре провела первый из двух спаррингов со сборной Италии.

То, что команда Мато Станковича сейчас находится в отменной форме, подтвердил матч хорватов против экс-чемпионов Европы. После «сухого» первого тайма сборная Хорватии во втором тайме довольно быстро открыла счет – на 22-й минуте Еловчич на штанге замкнул передачу Шутона. На 34-й минуте у итальянцев Эрколесси получил желтую карточку, а сами гости «сели» на пять фолов. Вскоре главный тренер сборной Италии Роберто Меникелли перешел на игру с пятым полевым игроков, которым выходил Алекс Мерлим. Но на 39-й минуте потеря мяча привела к тому, что Шутон поразил пустые ворота. Гол Манфроя за 17 секунд до сирены лишь позволил итальянцам избежать «сухого» поражения. Отметим, что сборная Хорватии впервые в своей истории переиграла итальянцев.

27 января сборные Хорватии и Италии сыграют второй матч, который также пройдет в Задаре.

26 января

Хорватия – Италия – 2:1 (0:0)

Хорватия: Лукетин – Грцич, Шутон, Еловчич, Маринович – Мудронья, Матошевич, Перишич, Бабич, Канюх, Хорват, Грбеша, Елавич

Италия: Молитьерно – Мерлим, Боавентура, Кастанья, Эрколесси – Бординьон, Крема, Де Оливейра, Фусари, Манфрой, Мурило Феррейра, Скинина, Теренци

Еловчич, 22, Шутон, 39 – Манфрой, 40 Еловчич, 22, Шутон, 39 – Манфрой, 40

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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