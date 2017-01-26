Сборная Испания прилетела в Киев

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После победного матча со сборной Черногории (5:0) действующий чемпион Европы по футзалу сборная Испании транзитом через Амстердам прибыла из Мадрида в Киев. На момент посадки в столице Украины, а это было в 13.15, температура воздуха составляла минус 8 градусов.

Напомним, что 28 и 29 января сборные Украины и Испании сыграют два товарищеских матча, которые состоятся в столичном Дворце спорта. Начало обоих матчей – в 15.00.





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Источник — Sport.ua

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