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Сборная Испания прилетела в Киев

Уже в субботу в 15.00 первый матч чемпионов Европы со сборной Украины

  • 26.01.2017 19:14
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www.sefutbol.com
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После победного матча со сборной Черногории (5:0) действующий чемпион Европы по футзалу сборная Испании транзитом через Амстердам прибыла из Мадрида в Киев. На момент посадки в столице Украины, а это было в 13.15, температура воздуха составляла минус 8 градусов. 
 
Напомним, что 28 и 29 января сборные Украины и Испании сыграют два товарищеских матча, которые состоятся в столичном Дворце спорта. Начало обоих матчей – в 15.00.
 
Если вы еще не приобрели билеты на матчи Украина – Испания, то это можно сделать по этой ссылке.

 

Источник — Sport.ua

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