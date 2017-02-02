Отбор на ЧЕ-2018: скандинавская солидарность оставляет Косово вне игры

Еще 24 января был сделан первый удар по мячу в предварительном раунде квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года, и только спустя девять дней стал известен полный комплект команд-победителей групп, которые получили право в апреле сыграть в основном раунде. Более того, седьмая команда, выигравшая свою группу, была определена в самом последнем матче этой стадии отборочного турнира.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Всяко-разно бывает складывается турнирная ситуация в групповых турнирах с участием четырех команд. Но то, что было в группе Е перед заключительным игровым днем, можно увидеть крайне редко. На победу в группе претендовали две команды, одна из которых занимала первое место, а другая – третье. А вот у той, которая была второй, даже в теории не было никаких вариантов.

В первом матче дня на площадку вышли сборные Косова и Дании, и только одна из них могла стать победителем группы. У косоваров в активе после двух матчей было 6 очков, и понятно, что победа или ничья позволяли им заказывать шампанское. У датчан задача была сложнее – они имели только три очка, и другого варианта, как побеждать, у них не было. Если с разницей в два мяча и более – за шампанским можно было бы бежать сразу после игры администраторам сборной Дании. А вот если в один – вот тут-то в ситуацию вмешивались сборные Кипра и Норвегии.

Судьба решила вымотать нервы игрокам сборных Косова и Дании по максимуму. Первые 20 минут матча остались за косоварами – на 9-й минуте Арбер Доброши забил свой первый мяч на Кипре. Более 20-ти минут игрового времени Косово было впереди, и только в середине второго тайма датчане усилиями Расмуса Йоханссона, одного из самых молодых игроков команды, сравняли счет. Поучаствовал 21-нолетний футболист и во втором мяче своей команды, когда на 38-й минуте ассистировал… голкиперу сборной Дании Кристофферу Хогу. Сработало его подключение в атаку, и за 2.41 до финальной сирены датчане вышли вперед 2:1. Концовку активнее провели косовары, но уйти от поражения им не удалось.

Тот самый счет, который ни вашим, ни нашим. И во втором матче дня игрокам сборной Косова молиться нужно было на киприотов, чтобы они выиграли, а игрокам датской сборной – всей душой болеть за своих соседей-скандинавов, чтобы они «зацепили» очки у хозяев. Только в этом случае сборная Дании становилась победителем группы, поскольку имела бы преимуществом перед Косовом за счет личной встречи. В случае же победы Кипра в силу вступало правило, при котором нужно было бы считать мячи во взаимоотношениях сборных Косова, Дании и Кипра – и преимущество здесь было у косоваров.

Даже сложно представить, в каком напряжении находились игроки сборных Дании и Косова, наблюдая, как в матче сборных Норвегии и Кипра решается их судьба. Норвежцы в начале матча были явно солидарнее с братским датским народом. На 5-й минуте Милош Вученович открыл счет, а спустя полторы минуты Норвегия после гола Матиас-Даль Абельсена еще больше подняла настроение сборной Дании. Но менее чем через минуту Николас Цаканиас обострил ситуацию, а до перерыва соперники еще по разу добились успеха. Отметим лишь, что свой второй мяч Кипр забил, реализовав большинство – у норвежцев за фол последней надежды был удален голкипер Магнар Нортун.

В середине второго тайма произошел еще один обмен ударами – на гол с пенальти норвежца Тобиаса Скьетне ответил Манолис Маноли. Очередной виток напряженности произошел на 39-й минуте – еще одно удаление у Норвегии! Никлас Эспегрен и Манолис Маноли получили по желтой карточке, у норвежца она была второй, и за 1.45 до конца матча Норвегия вновь осталась втроем. На этот раз на реализацию большинства Кипру понадобилось 15 секунд – 4:4! «Убиваться» за Косово, и в оставшееся время идти «на пятого» сборная Кипра не стала, довольствовавшись ничейным результатом. Он полностью удовлетворил сборную Дании, которая при таких вот любопытных обстоятельствах пробилась в основной раунд, в котором ей предстоит поездка в далекий Казахстан.



ГРУППА E (Никосия, Кипр)

02.02.

Косово – Дания – 1:2 (1:0)

Доброши, 8 – Йоханссон, 30, Хог, 38 Доброши, 8 – Йоханссон, 30, Хог, 38

Норвегия – Кипр – 4:4 (3:2)

Вученович, 5, Абельсен, 7, Равпо, 12, Скьетне, 28 – Цаканиас, 7, Кулумбрис, 14, Маноли, 31, Омиру, 39



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E Команды И В Н П М О 1 Дания 3 2 0 1 6-5 6 2 Косово 3 2 0 1 9-4 6 3 Кипр 3 1 1 1 8-9 4 4 Норвегия 3 0 1 2 6-11 1 Вученович, 5, Абельсен, 7, Равпо, 12, Скьетне, 28 – Цаканиас, 7, Кулумбрис, 14, Маноли, 31, Омиру, 39



Итак, можно подвести итог предварительному раунду, и состав всех групп в основном раунде выглядит следующим образом:

Группа 1: Италия, Нидерланды, Беларусь, Грузия



Группа 2: Азербайджан, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания



Группа 3: Украина, Хорватия, Бельгия, Черногория



Группа 4: Португалия, Румыния, Финляндия, Латвия



Группа 5: Испания, Сербия, Польша, Молдова



Группа 6: Казахстан, Чехия, Македония, Дания



Группа 7: Россия, Словакия, Турция, Франция.

- выделены хозяева групп.

Матчи основного раунда будут сыграны в период с 5-го по 11-е апреля, а, в частности, в нашей группе 3 турнир пройдет в Киеве 8-11 апреля. Напомним, что победители групп основного раунда получат прямые путевки в финальную часть словенского ЧЕ-2018. Семь сборных, занявших вторые места, плюс лучшая, из числа занявших третьи места, в сентябре 2017 года сыграют по два матча плей-офф, которые назовут остальные четыре сборные, которые получат путевки в Любляну.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ