Отбор на ЧЕ-2018: жестокая цена поражения 1:3 – Кипр уже без шансов

Стадия предварительного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года вышла на финишную прямую. В её восьмой игровой день состоялись два матча, которые теоретически могли назвать обладателя последней путевки в основной раунд, но в итоге ситуация сложилась так, что его имя мы узнаем только 2 февраля.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Волею календаря во втором туре в группе E между собой играли команды, которые днем ранее добились одинаковых результатов. Первыми на площадку стадиона «Тасос Пападопулос», что в Никосии, вышли сборные Дании и Норвегии. Обе скандинавские команды свои первые матчи на Кипре проиграли, так что, проигравший окончательно расставался с надеждами сыграть в следующей стадии квалификации.

Основные события в матче развернулись во второй половине первого тайма, когда и были забиты все три мяча. Норвежец Кристофер Моэн на 13-й минуте открыл счет, но до перерыва датчане усилиями Закарии Эль-Каза смогли не только отыграться, но и за 39 секунд до сирены выйти вперед. Двадцать минут второго тайма не изменили цифры на табло в этом не самом зрелищном матче – достаточно сказать, что сборная Дании за всю игру нанесла всего 4 удара в створ ворот, а норвежцы не намного больше – 7.

Исходя из этого результата, перед матчем Кипра и Косова сложилась ситуация, при которой победа хозяев делала их досрочным победителем группы. И подопечные Атоса Стильяну с хорошим настроением и очень активно начали игру, что позволило Кипру материализовать своё преимущество – на 10-й минуте Костас Кулумбрис открыл счет. Всё на 180 градусов развернулось менее чем за минуту – в течение 44-х секунд Неджип Селими и Фадиль Голи отправили по мячу в ворота голкипера сборной Кипра Тасоса Скампилиса. Более того, вскоре после перерыва хозяева пропустили третий мяч – и он, как оказалось, стал для них фатальным. И дело тут не только в том, что Кипр проиграл – он теперь ни при каких вариантах не имеет шансов стать победителем группы.

Если предположить, что в заключительный день турнира датчане выиграют у Косова, а Кипр у Норвегии, у трех команд будет по 6 очков. Тогда придется считать разницу забитых и пропущенных мячей во взаимоотношениях трех команды, и как раз киприоты здесь находятся в проигрышном положении. У них уже разница «минус 1», которая никак не изменится. Несмотря на текущее третье место, шанс на победу в группе есть у Дании – ей нужно победить Косово с разницей в два мяча и больше. Если только в один, тогда датчанам очень нужно будет, чтобы норвежцы отобрали очки у хозяев группы. Иначе в основной раунд пройдет Косово – такой вот очень простой расклад в группе E.



ГРУППА E (Никосия, Кипр)

31.01.

Дания – Норвегия – 2:1 (2:1)

Эль-Каз, 16,20 – Моэн, 13 Эль-Каз, 16,20 – Моэн, 13

Кипр – Косово – 1:3 (1:2)

Кулумбрис, 10 – Селими, 15, Голи, 16, Черими, 26 Кулумбрис, 10 – Селими, 15, Голи, 16, Черими, 26



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E Команды И В Н П М О 1 Косово 2 2 0 0 8-2 6 2 Кипр 2 1 0 1 4-5 3 3 Дания 2 1 0 1 4-4 3 4 Норвегия 2 0 0 2 2-7 0

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ