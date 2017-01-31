Отбор на ЧЕ-2018: жестокая цена поражения 1:3 – Кипр уже без шансов

Стадия предварительного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года вышла на финишную прямую. В её восьмой игровой день состоялись два матча, которые теоретически могли назвать обладателя последней путевки в основной раунд, но в итоге ситуация сложилась так, что его имя мы узнаем только 2 февраля.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
Волею календаря во втором туре в группе E между собой играли команды, которые днем ранее добились одинаковых результатов. Первыми на площадку стадиона «Тасос Пападопулос», что в Никосии, вышли сборные Дании и Норвегии. Обе скандинавские команды свои первые матчи на Кипре проиграли, так что, проигравший окончательно расставался с надеждами сыграть в следующей стадии квалификации.
Основные события в матче развернулись во второй половине первого тайма, когда и были забиты все три мяча. Норвежец Кристофер Моэн на 13-й минуте открыл счет, но до перерыва датчане усилиями Закарии Эль-Каза смогли не только отыграться, но и за 39 секунд до сирены выйти вперед. Двадцать минут второго тайма не изменили цифры на табло в этом не самом зрелищном матче – достаточно сказать, что сборная Дании за всю игру нанесла всего 4 удара в створ ворот, а норвежцы не намного больше – 7.
Исходя из этого результата, перед матчем Кипра и Косова сложилась ситуация, при которой победа хозяев делала их досрочным победителем группы. И подопечные Атоса Стильяну с хорошим настроением и очень активно начали игру, что позволило Кипру материализовать своё преимущество – на 10-й минуте Костас Кулумбрис открыл счет. Всё на 180 градусов развернулось менее чем за минуту – в течение 44-х секунд Неджип Селими и Фадиль Голи отправили по мячу в ворота голкипера сборной Кипра Тасоса Скампилиса. Более того, вскоре после перерыва хозяева пропустили третий мяч – и он, как оказалось, стал для них фатальным. И дело тут не только в том, что Кипр проиграл – он теперь ни при каких вариантах не имеет шансов стать победителем группы.
Если предположить, что в заключительный день турнира датчане выиграют у Косова, а Кипр у Норвегии, у трех команд будет по 6 очков. Тогда придется считать разницу забитых и пропущенных мячей во взаимоотношениях трех команды, и как раз киприоты здесь находятся в проигрышном положении. У них уже разница «минус 1», которая никак не изменится. Несмотря на текущее третье место, шанс на победу в группе есть у Дании – ей нужно победить Косово с разницей в два мяча и больше. Если только в один, тогда датчанам очень нужно будет, чтобы норвежцы отобрали очки у хозяев группы. Иначе в основной раунд пройдет Косово – такой вот очень простой расклад в группе E.
ГРУППА E (Никосия, Кипр)
ГРУППА E (Никосия, Кипр)
31.01.
Дания – Норвегия – 2:1 (2:1)
Эль-Каз, 16,20 – Моэн, 13
Кипр – Косово – 1:3 (1:2)
Кулумбрис, 10 – Селими, 15, Голи, 16, Черими, 26
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ E
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Косово
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8-2
|
6
|
2
|
Кипр
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-5
|
3
|
3
|
Дания
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-4
|
3
|
4
|
Норвегия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-7
|
0
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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