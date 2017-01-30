Отбор на ЧЕ-2018: официальный дебют Косова удался

Мало-помалу, но предварительный раунд квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года, движется к своему завершению. В этот году он, как никогда, растянут календарно, и в понедельник, 30 января, в седьмой день предварительного раунда, три матча проводились в двух группах. И если в одной из них всё самое интересное только начинается, то в другой оно уже состоялось.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

По срокам группа E, матчи которой проходят на Кипре, стартовала позже всех. Скажи кому-нибудь еще годик назад, что никому не известная сборная Косова будет числиться в фаворитах, то можно было бы в лучшем случае удивиться. Однако кто забыл, давайте вспомним блестящее выступление осенью в Кубке УЕФА косовского «Феникса», который из предварительного раунда добрался аж до элитного. Только один этот факт уже давал основания пересмотреть прогнозы на развитие событий в этой группе, который можно было бы предположить, скажем, в июле, когда проходила жеребьевка.

И косовары сходу подтвердили, что амбиции у них и в квалификации самые серьезные. За свою недолгую историю, с августа прошлого года, сборная Косова провела 6 матчей, по три выиграв и проиграв. А сегодняшняя игра на Кипре была для неё первой официальной, можно сказать, исторической. Начало же игры явно не задалось. Уже на второй минуте сборная Косова сталась без своего капитана – Вахид Красничи был удален за фол последней надежды, и, к тому же, норвежцы получили право пробить пенальти. Однако Эйрик-Валла Деннем запорол шестиметровый, а затем Норвегия не реализовала и большинство. Ну, и, как водится, неприятности начались уже у норвежской команды. На 5-й минуте Фадиль Голи забил исторический, первый официальный мяч для своей сборной, а вскоре норвежец Никлас Эспегрен поразил собственные ворота. В оставшееся время первого тайма соперники успели обменяться забитыми мячами, а вот после перерыва поводы для радости были только у косоваров, которые дважды расписались в воротах сборной Норвегии. Победа 5:1 над командой, которая в европейском рейтинге на 29-м месте, для дебюта – это очень неплохо. Тем более, как оказалось, после завершения второго матча, она позволила возглавить группу.

В матче сборных Кипра и Дании (рейтинги в Европе, соответственно, №40 и №31) завязалась самая упорная борьба. На быстро пропущенный мяч киприоты ответили в середине первого тайма – на том и отправились на перерыв. После него уже хозяева паркета были немного впереди, и, наконец, финал-апофеоз – последняя минута. Удача улыбнулась киприотам – за 32 секунды до сирены голкипер хозяев Тасос Скампилис подключился к атаке своей команды, и его дальний удар заставил капитулировать вратаря датчан Кристоффера Хога. 3:2 – у сборной Кипра, как и у косоваров, три очка.

Во вторник, 31 января, сначала сыграют Дания и Норвегия, а вот вечером будет очень любопытный поединок – Кипр против Косова. Возможно, это досрочный финал.



ГРУППА E (Никосия, Кипр)

30.01.

Норвегия – Косово – 1:5 (1:3)

Р. Маазузи, 20 – Голи, 5,40, Эспегрен, 10-автогол, Гьиновци, 18, Аляй, 29 Р. Маазузи, 20 – Голи, 5,40, Эспегрен, 10-автогол, Гьиновци, 18, Аляй, 29

Кипр – Дания – 3:2 (1:1)

Кулумбрис, 10, Я. Янну, 23, Скампилис, 40 – Йоргенсен, 4, Фальк, 25 Кулумбрис, 10, Я. Янну, 23, Скампилис, 40 – Йоргенсен, 4, Фальк, 25



Матч между сборными Швеции и Гибралтара, который закрывал соревновательную программу в группе G, был интересен разве что только самим его участникам. Эти две сборные не смогли составить хотя бы какую-нибудь конкуренцию сборной Черногории, которая с блеском отыграла в Гибралтаре, и, еще раз скажем, в апреле приедет в Киев на матчи основного раунда.



ГРУППА G (Гибралтар, Гибралтар)

30.01.

Швеция – Гибралтар – 5:1 (1:1)

Содерквист, 5, Меннель, 21, Легец, 36,39, Росси, 40 – Лопес, 3



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G Команды И В Н П М О 1 Черногория 2 2 0 0 19-5 6 2 Швеция 2 1 0 1 9-12 3 3 Гибралтар 2 0 0 2 2-13 0 Содерквист, 5, Меннель, 21, Легец, 36,39, Росси, 40 – Лопес, 3



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ