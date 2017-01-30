Отбор на ЧЕ-2018: Черногория может заказывать билеты в Киев!

© В атаке игрок сборной Черногории Драган Яковлевич

На славу кипели страсти в воскресный день на европейских площадках, где в рамках предварительного раунда определялись участники следующей стадии квалификации на ЧЕ-2018. Сразу три сборных стали обладателями путевок в основной раунд, после чего вакантной остается лишь одна из них.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Ввиду досрочной победы сборной Молдовы в группе B, заключительный день турнира в Херефорде был чисто статистическим – определялась расстановка команд по местам со второго по четвертое. Сборная Молдовы с абсолютным результатом завершила турнир на Туманном Альбионе, разгромив Сан-Марино. Второй матч дня порадовал тех, кто за ним наблюдал, интригой, сборной Уэльса удалось уйти от поражения за 39 секунд до сирены, что позволило финишировать второй. Для такой сборной, как Уэльс, это какой-никакой, но успех.



ГРУППА B (Херефорд, Уэльс)

29.01.

Сан-Марино – Молдова – 0:6 (0:2)

Лашку, 5,26,27,32, Подлеснов, 13, Бурдужел, 36 Лашку, 5,26,27,32, Подлеснов, 13, Бурдужел, 36

Греция – Уэльс – 0:0 (0:0)

Скутелис, 5, К. Пану, 31 – Нелсон, 1, Зулкарнян, 40



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B Команды И В Н П М О 1 Молдова 3 3 0 0 16-1 9 2 Уэльс 3 1 1 1 11-9 4 3 Греция 3 1 1 1 5-8 4 4 Сан-Марино 3 0 0 3 3-17 0 Скутелис, 5, К. Пану, 31 – Нелсон, 1, Зулкарнян, 40



Что может быть прекраснее в групповом турнире, чем лобовое столкновение двух претендентов на победу в заключительном матче? Именно такая ситуация и сложилась в группе C перед игрой сборных Армении и Латвии, в которой армянскую команду устраивала ничья.

Хозяева группы сами себе усложнили жизнь, во втором туре потеряв очки в матче против сборной Германии, но, оказавшись у последней черты, подопечные Артура Шкетова смогли максимально собранно провести матч, и добиться в нем необходимого победного результата. Итогом усилий двух команд в первые 20 минут стал единственный точный удар игрока сборной Латвии Артура Ерофеева. Во втором тайме тот, кто забивал первым, получал возможность диктовать нужную для себя игру в заключительные минуты. И вновь блеснул своими бомбардирскими качествами Ерофеев, гол которого стал ключевым. Мяч Гарегина Машумяна вернул интригу в матче, но ненадолго – на последней минуте латыши дважды добились успеха, что и принесло им путевку в основной раунд.

Его команда Артура Шкетова проведет в Румынии, где предстоит сыграть с хозяевами, и со сборными Португалии и Финляндии.



ГРУППА C (Елгава, Латвия)

29.01.

Германия – Эстония – 5:4 (3:3)

Винкель, 2, Фидлер, 3, Никель, 8, Хайнце, 26, Элези, 31 – Чурилкин, 13,16, Таска, 19, Алексеев, 33 Винкель, 2, Фидлер, 3, Никель, 8, Хайнце, 26, Элези, 31 – Чурилкин, 13,16, Таска, 19, Алексеев, 33

Армения – Латвия – 1:4 (0:1)

Машумян, 38 – Ерофеев, 5,35, Алексеев, 40, Марданян, 40-автогол



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ С Команды И В Н П М О 1 Латвия 3 2 1 0 11-6 7 2 Армения 3 2 0 1 11-8 6 3 Германия 3 1 1 1 11-12 4 4 Эстония 3 0 0 3 7-14 0 Машумян, 38 – Ерофеев, 5,35, Алексеев, 40, Марданян, 40-автогол



И в группе F все решалось в заключительной игре, которая была единственной проходившей в Литве из-за трех команд-участниц. Сборная Литвы была в более сложном положении, так как нужно было обязательно побеждать. Но на данный момент литовцам еще не под силу команды уровня Франции, которую отнюдь слабой не назовешь. Быстрый гол после перерыва Абдессамада Мохаммеда поставил хозяев группы перед необходимостью забивать дважды, но куда там – даже один мяч подопечным Кястутиса Руджениса оказался не по силам. Контрольный выстрел Сида Бельхаджа за 11 секунд до финальной сирены окончательно разрядил напряженную ситуацию на площадке.

В основном раунде соперниками французов будут сборные России, Словакии и Турции (как раз в ней и пройдет турнир).



ГРУППА F (Вильнюс, Литва)

29.01.

Франция – Литва – 3:1 (1:1)

Н'Галя, 6, А. Мохаммед, 22, Бельхадж, 40 – Штейнас, 10



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F Команды И В Н П М О 1 Франция 2 2 0 0 8-1 6 2 Литва 2 1 0 1 6-4 3 3 Андорра 2 0 0 2 1-10 0 Н'Галя, 6, А. Мохаммед, 22, Бельхадж, 40 – Штейнас, 10



И на десерт обзора – самая интересная для нас группа G. В ней все самые интересные события уместились в два дня, в каждом из которых сборная Черногории, играючи, разобралась со своим соучастниками по группе. Поскольку назвать сборные Швеции и Гибралтара конкурентами черногорцев язык не поворачивается. Каждая из этих сборных была бита Черногорией очень уверенно, доказательство чему внушительная разница забитых и пропущенных. В воскресенье, если у сборной Швеции и были какие-то иллюзии после первых 20-ти минут игры, то очень скоро после перерыва от них не осталось и следа.

Итак, добро пожаловать в Киев, сборная Черногории! 8-11 апреля в Киеве сыграют сборные Украины, Хорватии, Бельгии и Черногории. Победитель этой группы получит прямую путевку на ЧЕ-2018, команде же, занявшей второе место, предстоит побороться за неё через плей-офф. Напомним, что уже известен календарь турнира в нашей группе – в первый день сначала сыграют Хорватия и Черногория, а затем Украина и Бельгия.



ГРУППА G (Гибралтар, Гибралтар)

29.01.

Черногория – Швеция –11:4 (4:1)

Байович, 5,25,28,35, Ил. Мугоша, 9,28, М. Байтечич, 14,38, Драшкович, 16, Деспотович, 35, Чаласан, 40 – Остоич, 7, Баггер, 35,36, Легец, 38



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G Команды И В Н П М О 1 Черногория 2 2 0 0 19-5 6 2 Швеция 1 0 0 1 4-11 0 3 Гибралтар 1 0 0 1 1-8 0 Байович, 5,25,28,35, Ил. Мугоша, 9,28, М. Байтечич, 14,38, Драшкович, 16, Деспотович, 35, Чаласан, 40 – Остоич, 7, Баггер, 35,36, Легец, 38

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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