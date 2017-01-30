Отбор на ЧЕ-2018: Черногория может заказывать билеты в Киев!

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
ГРУППА B (Херефорд, Уэльс)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Молдова
|
3
|
3
|
0
|
0
|
16-1
|
9
|
2
|
Уэльс
|
3
|
1
|
1
|
1
|
11-9
|
4
|
3
|
Греция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-8
|
4
|
4
|
Сан-Марино
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-17
|
0
Что может быть прекраснее в групповом турнире, чем лобовое столкновение двух претендентов на победу в заключительном матче? Именно такая ситуация и сложилась в группе C перед игрой сборных Армении и Латвии, в которой армянскую команду устраивала ничья.
ГРУППА C (Елгава, Латвия)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ С
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Латвия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
11-6
|
7
|
2
|
Армения
|
3
|
2
|
0
|
1
|
11-8
|
6
|
3
|
Германия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
11-12
|
4
|
4
|
Эстония
|
3
|
0
|
0
|
3
|
7-14
|
0
И в группе F все решалось в заключительной игре, которая была единственной проходившей в Литве из-за трех команд-участниц. Сборная Литвы была в более сложном положении, так как нужно было обязательно побеждать. Но на данный момент литовцам еще не под силу команды уровня Франции, которую отнюдь слабой не назовешь. Быстрый гол после перерыва Абдессамада Мохаммеда поставил хозяев группы перед необходимостью забивать дважды, но куда там – даже один мяч подопечным Кястутиса Руджениса оказался не по силам. Контрольный выстрел Сида Бельхаджа за 11 секунд до финальной сирены окончательно разрядил напряженную ситуацию на площадке.
ГРУППА F (Вильнюс, Литва)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Франция
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8-1
|
6
|
2
|
Литва
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6-4
|
3
|
3
|
Андорра
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-10
|
0
И на десерт обзора – самая интересная для нас группа G. В ней все самые интересные события уместились в два дня, в каждом из которых сборная Черногории, играючи, разобралась со своим соучастниками по группе. Поскольку назвать сборные Швеции и Гибралтара конкурентами черногорцев язык не поворачивается. Каждая из этих сборных была бита Черногорией очень уверенно, доказательство чему внушительная разница забитых и пропущенных. В воскресенье, если у сборной Швеции и были какие-то иллюзии после первых 20-ти минут игры, то очень скоро после перерыва от них не осталось и следа.
ГРУППА G (Гибралтар, Гибралтар)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ G
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Черногория
|
2
|
2
|
0
|
0
|
19-5
|
6
|
2
|
Швеция
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4-11
|
0
|
3
|
Гибралтар
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-8
|
0
Источник — Sport.ua
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