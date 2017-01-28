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Отбор на ЧЕ-2018: Черногория делает солидную заявку на поездку в Киев

Франция на последней секунде вырывает нужный результат у Андорры

  • 28.01.2017 23:09
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Отбор на ЧЕ-2018: Черногория делает солидную заявку на поездку в Киев
Суббота, 28 января, в отличие от предыдущих игровых дней предварительного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года, была едва ли не разгрузочным днем. В двух группах игрались всего два матча, которые ни при каких обстоятельствах не могли назвать победителя групп.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
 
В группе F число претендентов на путевку в основной раунд сократилось до двух. Напомним, что в первый день Литва обыграла Андорру 5:1, и чтобы обойти хозяев группы в турнирной таблице, сборной Франции нужно было побеждать в пять мячей. В итоге, сделать это французам удалось, но каких это нервов стоило. Счет 4:0 держался до самых последних секунд, когда же табло показывало 39:59, игрок сборной Андорры Омар Деббун нарушил правила в своей штрафной. Пенальти отправился бить Камель Амду и с «точки» не промахнулся.
 
В воскресенье между собой сыграют сборные Франции и Литвы, и, как видно из турнирной таблицы, французов в этом матче устраивает ничья.

ГРУППА F (Вильнюс, Литва)
28.01. 
Андорра – Франция – 0:5 (0:3)
 Перес, 2-автогол, А. Мохаммед, 9,30, Гасми, 18, Амду, 40

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ F

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Франция

1

1

0

0

5-0

3

2

Литва

1

1

0

0

5-1

3

3

Андорра

2

0

0

2

1-10

0
 

Из всех семи групп предварительного раунда для нас наиболее интересна как раз группа, которая играется в Гибралтаре. Ведь именно в ней определяется та команда, которая в апреле приедет в Киев на матчи основного раунда. В порядке прогноза скажем, что здесь основная конкуренция должна пойти между сборными Черногории и Швеции, которые и по опыту и по классу заметно превосходят гибралтарцев.
 
Это, по крайней мере, на половину подтвердилось в группе G в первый день. Сборная Черногории сверхуверенно разобралась с хозяевами группы, забив тем 8 мячей. Так что, воскресный матч, в котором Черногория сыграет со Швецией, получает статус решающего в группе. Понятно, что в случае победы черногорцы могут заказывать билеты в Киев. Если же будет ничья, то перед шведами в матче против Гибралтара встанет вопрос победы с преимуществом в 7 мячей и более. Если же сборная Швеции добьется победы, то вопрос её победы в группе разрешится в понедельник.

ГРУППА G (Гибралтар, Гибралтар)
28.01. 
Гибралтар – Черногория – 1:8 (1:5)
 Эль-Андалусси, 9 – Ил. Мугоша, 2,17, Перес, 3-автогол, Драшкович, 6,22, Обрадович, 9, М. Байчевич, 29, Бечанович, 40
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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