Пятница, 27 января, из всех девяти дней, в течение которых проводятся матчи предварительного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года, была самым насыщенным игровым днем. В пяти группах состоялись сразу 9 матчей, после которых число команд, которые обеспечили себе места в основном раунде, увеличилось до трех.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

В столице Грузии судьба первого места в группе A решалась в заключительной игре, в которой сборной Швейцарии обязательно нужно было побеждать грузинскую сборную. Однако по мере развития событий в первом тайме задача швейцарцев стала усложняться. На второй минуте после передачи хорошо известного в Украине по играм за «Ураган» бразильца Рониньо Ираклий Тодуа открыл счет. А ближе к середине тайма после дубля Арчила Себискверадзе преимущество грузинской команды выросло до трех мячей. Возможно, хозяева, имея такой гандикап, уже поверили в свой успех, но сразу же после перерыва мяч в течение 13-ти секунд дважды побывал в воротах Звиада Купатадзе. Возродившаяся интрига продержалась до 29-й минуты, когда уже Грузия выстрелила дуплетом в виде голов Чануквадзе и Топхурии. На еще один рывок у швейцарцев уже резерва не нашлось, а подвел итог матчу гол голкипера хозяев Купатадзе, причем уже второй в этом турнире.

На стадии основного раунда сборной Грузии предстоит поездка в Минск, где её соперниками будут Беларусь, Италия и Нидерланды.



ГРУППА А (Тбилиси, Грузия)

27.01.

Шотландия – Израиль – 2:6 (0:3)

Мухсин, 26, Йейтс, 33 – Т. Школьник, 3,18,21,22,37, Вана, 12 Мухсин, 26, Йейтс, 33 – Т. Школьник, 3,18,21,22,37, Вана, 12

Швейцария – Грузия – 3:6 (0:3)

Сантона, 21, А. Факкинетти, 21,33 – Тодуа, 2, Себискверадзе, 8,9, Чануквадзе, 29, Топхурия, 29, Купатадзе, 36







ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А Сантона, 21, А. Факкинетти, 21,33 – Тодуа, 2, Себискверадзе, 8,9, Чануквадзе, 29, Топхурия, 29, Купатадзе, 36

Команды И В Н П М О 1 Грузия 3 3 0 0 20-3 9 2 Швейцария 3 2 0 1 12-8 6 3 Израиль 3 1 0 2 6-8 3 4 Шотландия 3 0 0 3 4-23 0



В первом матче в группе B встречались сборные Молдовы и Греции, в активе каждой из которых было по три очка. Нули в этой игре продержались до середины первого тайма, когда в составе греческой команды был удален Апостолос Гайфиллиас. Почти ровно через минуту молдаване реализовали большинство, и вышли вперед, а вскоре Кристиан Обадэ закрепил преимущество сборной Молдовы. Чашу весов в свою пользу молдавские футзалисты окончательно склонили на 35-й минуте – тот же Обадэ и Китороагэ в течение 18-ти секунд отправили два мяча в ворота соперника.

После добытой победы сборная Молдовы с интересом ждала результата второго матча, и он её полностью удовлетворил. Уэльс разгромил Сан-Марино, что позволило молдавской сборной досрочно обеспечить себе первое место.

Как победитель группы B в апреле сборная Молдовы поедет в Польшу, где ей там уже ничего не будет светить – соперники убойные: Польша, Сербия и Испания.



ГРУППА B (Херефорд, Англия)

27.01.

Молдова – Греция – 4:0 (2:0)

Такот, 12, Обадэ, 14,35, Китороагэ, 35 Такот, 12, Обадэ, 14,35, Китороагэ, 35

Уэльс – Сан-Марино – 8:1 (2:0)

Уэбб, 7,23,39, Хесп, 19,31, Хью, 22,28, Уильямс, 23 – Бузиньяни, 29 Уэбб, 7,23,39, Хесп, 19,31, Хью, 22,28, Уильямс, 23 – Бузиньяни, 29



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B Команды И В Н П М О 1 Молдова 2 2 0 0 10-1 6 2 Уэльс 2 1 0 1 9-7 3 3 Греция 2 1 0 1 3-6 3 4 Сан-Марино 2 0 0 2 3-11 0



После очень упорного матча, сыгранного накануне, против хозяев группы С на вторую игру сборной Эстонии физически не хватило, и после первых 20-ти минут её матча против Армении имя победителя не вызывало сомнений. После перерыва армянская сборная уверенно довела матч до победы.

А вот второй матч подарил неожиданный камбек, который не порадовал болельщиков сборной Латвии. Игра для неё против Германии началась сверхчудесно – не прошло и пяти минут, как на табло уже горели цифры 3:0 в пользу сборной Латвии, причем немцы два мяча забили в свои ворота. То, что немецкие команды невероятно сильны духом, это хорошо известно из футбола. Но и футзальная Бундестим верна традициям – матч спасти удалось! На 35-й минуте Тимо ди Джорджио распечатал голкипера хозяев Бондарса, а через четыре с половиной минуты счет и вовсе стал равным.

Боевая ничья 3:3 так и стала итогом матча, но никаких дивидендов она сборной Германии не принесла, и она потеряла шансы на победу в группе. А вот латвийская команда себе жизнь усложнила, и в заключительный день турнира у нее никакой альтернативы, как побеждать сборную Армении, не существует..



ГРУППА C (Елгава, Латвия)

27.01.

Эстония – Армения – 1:5 (0:4)

Вескимяэ, 32 – Галстян, 6, Карапетян, 11, Насибян, 12, Машумян, 13, Марданян, 27 Вескимяэ, 32 – Галстян, 6, Карапетян, 11, Насибян, 12, Машумян, 13, Марданян, 27

Латвия – Германия – 3:3 (3:0)

Майер, 2-автогол, Сень, 2, Элези, 5-автогол – ди Джорджио, 35, Зецер, 38, Винкель, 39 Майер, 2-автогол, Сень, 2, Элези, 5-автогол – ди Джорджио, 35, Зецер, 38, Винкель, 39



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ С Команды И В Н П М О 1 Армения 2 2 0 0 10-4 6 2 Латвия 2 1 1 0 7-4 4 3 Германия 2 0 1 1 6-8 1 4 Эстония 2 0 0 2 3-9 0



Досрочный победитель группы D, сборная Албании, едва не смазала себе замечательные впечатления от поездки в Варну, и в матче с аутсайдером группы, сборной Мальты, смогла вырвать победу лишь за 29 секунд до финальной сирены.

В матче, где на кону были лишь рейтинговые очки, которые пойдут в зачет в будущих жеребьевках, сборная Англии победила болгарскую команду, на глазах у своих болельщиков полностью провалившую этот турнир.



ГРУППА D (Варна, Болгария)

27.01.

Мальта – Албания – 2:3 (2:1)

Аццопарди, 12, Френдо, 19 – Алибегу, 10, А. Брахими, 25, Сельманай, 40 Аццопарди, 12, Френдо, 19 – Алибегу, 10, А. Брахими, 25, Сельманай, 40

Англия – Болгария – 4:1 (1:0)

Уорд, 17,23, Рид, 35, Боллинджер, 40 – Шутев, 40 Уорд, 17,23, Рид, 35, Боллинджер, 40 – Шутев, 40



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D Команды И В Н П М О 1 Албания 3 3 0 0 15-4 9 2 Англия 3 2 0 1 11-7 6 3 Болгария 3 1 0 2 8-12 3 4 Мальта 3 0 0 3 4-15 0



Группа F одна из двух в предварительном раунде, в составе которой всего три команды. В таком случае турнир укладывается в три дня, в каждом из которых проводится по одной игре. Матчем-открытием в Вильнюсе стал поединок между хозяевами и Андоррой – литовцы были сильнее 5:1, а в субботу с андоррцами сыграет уже сборная Франции.



ГРУППА F (Вильнюс, Литва)

27.01.

Литва – Андорра – 5:1 (2:0)

Гулбинас, 9, Радавичюс, 18, Загурскас, 26, Сенджикас, 30, Буйницкий, 40 – Д. Феррис, 21 Гулбинас, 9, Радавичюс, 18, Загурскас, 26, Сенджикас, 30, Буйницкий, 40 – Д. Феррис, 21

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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