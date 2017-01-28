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Отбор на ЧЕ-2018: Швейцарии в Тбилиси ничего не обломилось

Уэльс побеждает Сан-Марино, и дарит Молдове досрочную путевку в основной раунд

  • 28.01.2017 01:40
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Отбор на ЧЕ-2018: Швейцарии в Тбилиси ничего не обломилось
Пятница, 27 января, из всех девяти дней, в течение которых проводятся матчи предварительного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года, была самым насыщенным игровым днем. В пяти группах состоялись сразу 9 матчей, после которых число команд, которые обеспечили себе места в основном раунде, увеличилось до трех.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
 
В столице Грузии судьба первого места в группе A решалась в заключительной игре, в которой сборной Швейцарии обязательно нужно было побеждать грузинскую сборную. Однако по мере развития событий в первом тайме задача швейцарцев стала усложняться. На второй минуте после передачи хорошо известного в Украине по играм за «Ураган» бразильца Рониньо Ираклий Тодуа открыл счет. А ближе к середине тайма после дубля Арчила Себискверадзе преимущество грузинской команды выросло до трех мячей. Возможно, хозяева, имея такой гандикап, уже поверили в свой успех, но сразу же после перерыва мяч в течение 13-ти секунд дважды побывал в воротах Звиада Купатадзе. Возродившаяся интрига продержалась до 29-й минуты, когда уже Грузия выстрелила дуплетом в виде голов Чануквадзе и Топхурии. На еще один рывок у швейцарцев уже резерва не нашлось, а подвел итог матчу гол голкипера хозяев Купатадзе, причем уже второй в этом турнире.
 
На стадии основного раунда сборной Грузии предстоит поездка в Минск, где её соперниками будут Беларусь, Италия и Нидерланды.

ГРУППА А (Тбилиси, Грузия)
27.01. 
Шотландия – Израиль – 2:6 (0:3)
 Мухсин, 26, Йейтс, 33 – Т. Школьник, 3,18,21,22,37, Вана, 12
Швейцария – Грузия – 3:6 (0:3)
 Сантона, 21, А. Факкинетти, 21,33 – Тодуа, 2, Себискверадзе, 8,9, Чануквадзе, 29, Топхурия, 29, Купатадзе, 36



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Грузия

3

3

0

0

20-3

9

2

Швейцария

3

2

0

1

12-8

6

3

Израиль

3

1

0

2

6-8

3

4

Шотландия

3

0

0

3

4-23

0
 

В первом матче в группе B встречались сборные Молдовы и Греции, в активе каждой из которых было по три очка. Нули в этой игре продержались до середины первого тайма, когда в составе греческой команды был удален Апостолос Гайфиллиас. Почти ровно через минуту молдаване реализовали большинство, и вышли вперед, а вскоре Кристиан Обадэ закрепил преимущество сборной Молдовы. Чашу весов в свою пользу молдавские футзалисты окончательно склонили на 35-й минуте – тот же Обадэ и Китороагэ в течение 18-ти секунд отправили два мяча в ворота соперника.
 
После добытой победы сборная Молдовы с интересом ждала результата второго матча, и он её полностью удовлетворил. Уэльс разгромил Сан-Марино, что позволило молдавской сборной досрочно обеспечить себе первое место.
 
Как победитель группы B в апреле сборная Молдовы поедет в Польшу, где ей там уже ничего не будет светить – соперники убойные: Польша, Сербия и Испания.

ГРУППА B (Херефорд, Англия)
27.01. 
Молдова – Греция – 4:0 (2:0)
 Такот, 12, Обадэ, 14,35, Китороагэ, 35
Уэльс – Сан-Марино – 8:1 (2:0)
 Уэбб, 7,23,39, Хесп, 19,31, Хью, 22,28, Уильямс, 23 – Бузиньяни, 29

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Молдова

2

2

0

0

10-1

6

2

Уэльс

2

1

0

1

9-7

3

3

Греция

2

1

0

1

3-6

3

4

Сан-Марино

2

0

0

2

3-11

0
 

После очень упорного матча, сыгранного накануне, против хозяев группы С на вторую игру сборной Эстонии физически не хватило, и после первых 20-ти минут её матча против Армении имя победителя не вызывало сомнений. После перерыва армянская сборная уверенно довела матч до победы.
 
А вот второй матч подарил неожиданный камбек, который не порадовал болельщиков сборной Латвии. Игра для неё против Германии началась сверхчудесно – не прошло и пяти минут, как на табло уже горели цифры 3:0 в пользу сборной Латвии, причем немцы два мяча забили в свои ворота. То, что немецкие команды невероятно сильны духом, это хорошо известно из футбола. Но и футзальная Бундестим верна традициям – матч спасти удалось! На 35-й минуте Тимо ди Джорджио распечатал голкипера хозяев Бондарса, а через четыре с половиной минуты счет и вовсе стал равным.
 
Боевая ничья 3:3 так и стала итогом матча, но никаких дивидендов она сборной Германии не принесла, и она потеряла шансы на победу в группе. А вот латвийская команда себе жизнь усложнила, и в заключительный день турнира у нее никакой альтернативы, как побеждать сборную Армении, не существует..

ГРУППА C (Елгава, Латвия)
27.01. 
Эстония – Армения – 1:5 (0:4)
 Вескимяэ, 32 – Галстян, 6, Карапетян, 11, Насибян, 12, Машумян, 13, Марданян, 27
Латвия – Германия – 3:3 (3:0)
 Майер, 2-автогол, Сень, 2, Элези, 5-автогол – ди Джорджио, 35, Зецер, 38, Винкель, 39

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ С

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Армения

2

2

0

0

10-4

6

2

Латвия

2

1

1

0

7-4

4

3

Германия

2

0

1

1

6-8

1

4

Эстония

2

0

0

2

3-9

0
 

Досрочный победитель группы D, сборная Албании, едва не смазала себе замечательные впечатления от поездки в Варну, и в матче с аутсайдером группы, сборной Мальты, смогла вырвать победу лишь за 29 секунд до финальной сирены.
 
В матче, где на кону были лишь рейтинговые очки, которые пойдут в зачет в будущих жеребьевках, сборная Англии победила болгарскую команду, на глазах у своих болельщиков полностью провалившую этот турнир.

ГРУППА D (Варна, Болгария)
27.01. 
Мальта – Албания – 2:3 (2:1)
 Аццопарди, 12, Френдо, 19 – Алибегу, 10, А. Брахими, 25, Сельманай, 40
Англия – Болгария – 4:1 (1:0)
 Уорд, 17,23, Рид, 35, Боллинджер, 40 – Шутев, 40

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D

 

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Албания

3

3

0

0

15-4

9

2

Англия

3

2

0

1

11-7

6

3

Болгария

3

1

0

2

8-12

3

4

Мальта

3

0

0

3

4-15

0
 

Группа F одна из двух в предварительном раунде, в составе которой всего три команды. В таком случае турнир укладывается в три дня, в каждом из которых проводится по одной игре. Матчем-открытием в Вильнюсе стал поединок между хозяевами и Андоррой – литовцы были сильнее 5:1, а в субботу с андоррцами сыграет уже сборная Франции.

ГРУППА F (Вильнюс, Литва)
27.01. 
Литва – Андорра – 5:1 (2:0)
 Гулбинас, 9, Радавичюс, 18, Загурскас, 26, Сенджикас, 30, Буйницкий, 40 – Д. Феррис, 21
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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