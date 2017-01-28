КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
ГРУППА А (Тбилиси, Грузия)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Грузия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
20-3
|
9
|
2
|
Швейцария
|
3
|
2
|
0
|
1
|
12-8
|
6
|
3
|
Израиль
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6-8
|
3
|
4
|
Шотландия
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4-23
|
0
В первом матче в группе B встречались сборные Молдовы и Греции, в активе каждой из которых было по три очка. Нули в этой игре продержались до середины первого тайма, когда в составе греческой команды был удален Апостолос Гайфиллиас. Почти ровно через минуту молдаване реализовали большинство, и вышли вперед, а вскоре Кристиан Обадэ закрепил преимущество сборной Молдовы. Чашу весов в свою пользу молдавские футзалисты окончательно склонили на 35-й минуте – тот же Обадэ и Китороагэ в течение 18-ти секунд отправили два мяча в ворота соперника.
ГРУППА B (Херефорд, Англия)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Молдова
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10-1
|
6
|
2
|
Уэльс
|
2
|
1
|
0
|
1
|
9-7
|
3
|
3
|
Греция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-6
|
3
|
4
|
Сан-Марино
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-11
|
0
После очень упорного матча, сыгранного накануне, против хозяев группы С на вторую игру сборной Эстонии физически не хватило, и после первых 20-ти минут её матча против Армении имя победителя не вызывало сомнений. После перерыва армянская сборная уверенно довела матч до победы.
ГРУППА C (Елгава, Латвия)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ С
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Армения
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10-4
|
6
|
2
|
Латвия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7-4
|
4
|
3
|
Германия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
6-8
|
1
|
4
|
Эстония
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-9
|
0
Досрочный победитель группы D, сборная Албании, едва не смазала себе замечательные впечатления от поездки в Варну, и в матче с аутсайдером группы, сборной Мальты, смогла вырвать победу лишь за 29 секунд до финальной сирены.
ГРУППА D (Варна, Болгария)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Албания
|
3
|
3
|
0
|
0
|
15-4
|
9
|
2
|
Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
11-7
|
6
|
3
|
Болгария
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8-12
|
3
|
4
|
Мальта
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4-15
|
0
Группа F одна из двух в предварительном раунде, в составе которой всего три команды. В таком случае турнир укладывается в три дня, в каждом из которых проводится по одной игре. Матчем-открытием в Вильнюсе стал поединок между хозяевами и Андоррой – литовцы были сильнее 5:1, а в субботу с андоррцами сыграет уже сборная Франции.
ГРУППА F (Вильнюс, Литва)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.