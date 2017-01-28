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28.01.2017 15:00   ТВ-трансляция: 

Украина – Испания. Анонс

Событие, которое обязательно станет Историей

  • 27.01.2017 15:00
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Украина – Испания. Анонс
За свою стремящуюся к 25-тилетию историю сборная Украины по футзалу провела уже более двухсот пятидесяти матчей, и есть в ней, в этой истории, одна вершина, которую не удается покорить уже нескольким поколениям отечественных мастеров футзала. Чуть более 20-ти лет назад в испанском городе Мурсия в рамках первого группового раунда чемпионата мира 1996 года впервые сошлись друг против друга сборные Испании и Украины. Участником того матча был нынешний главный тренер сборной Украины Александр Косенко – как раз на его счету и оказался единственный мяч, забитый нашей командой, который позволил ей избежать «сухого» поражения – итог 1:4. Любопытно, что, пройдя затем удачно и второй групповой раунд, сборной Украины в полуфинале ЧМ-1996 пришлось еще раз сыграть со сборной Испании, и, увы, для нашей сборной – поражение с тем же счетом 1:4.
 
В последующие 16 лет, а, точнее, по февраль 2012 года украинская и испанская сборные сыграли между собой еще 8 матчей, и это был как раз тот случай, когда можно было говорить, что пути этих команд пересеклись. Именно так – ведь все эти матчи были исключительно официальными! Т.е., нашим футзалистам с одной из лучших команд мира выпадало играть либо благодаря жеребьевке, либо благодаря турнирной сетке. Почему на протяжении многих лет первая команда европейского рейтинга (Испания) и пятая команда этого же рейтинга (Украина) не провели друг с другом ни одного товарищеского матча за 16 (!) лет, как говорится, история умалчивает, и об этом лучше знают те, кто руководил тогда нашим футзалом. Хотя, казалось бы, сам Бог велел – ведь сильным всегда интересно играть с сильными, однако, этот закон применительно к данному конкретному случаю не работал.
 
По роду своей работы автору этих строк посчастливилось побывать на разных крупных футзальных турнирах, и в 2013 году на элитном раунде Кубка УЕФА в чешском городе Пардубице, где играл харьковский «Локомотив», состоялось знакомство с главным тренером сборной Испании Хосе Венансио Лопесом. Вот тогда-то и удалось задать вопрос наставнику сборной Испании, который давно не давал покоя: «Кто в Испании решает, с кем будет играть товарищеские матчи сборная по футзалу?».
 
Тут нужно сделать пояснение. Сборная Испании по футзалу находится в прямом подчинении Королевской федерации футбола Испании (RFEF), а знаменитая во всем мире Национальная лига футзала Испании (LNFS) занимается исключительно клубными делами Примеры и Сегунды. Как раз на RFEF лежит вся финансовая нагрузка по обеспечению футзальной сборной, в том числе именно там решается, в каких городах Испании играет команда Хосе Венансио Лопеса, если она принимает у себя дома соперников по товарищеским матчам. А вот, с КЕМ играть – здесь прерогатива решать только у одного человека. Естественно, это Хосе Венансио Лопес. «Только я решаю, с кем играть сборной Испании», – таким был его ответ.
 
Когда руководством Ассоциации футзала Украины в ходе сезона-14/15 годов было озвучено, что сборная Украины сыграет два матча с испанцами, это означало, что подход к главному тренеру был найден. Каким образом – из тех наблюдений, которые есть у автора этих строк, можно сказать следующее. Футзальный мир в Европе – он очень маленький, и всё в нем решают личные контакты и личное общение. Если они есть, значит, есть движение вперед. Да разве в жизни не так?
 
В январе 2015 года впервые были сыграны два матча между сборными Испании и Украины, которые носили статус товарищеских. Они еще свежи в памяти хотя бы по той причине, что они были первыми. Прямые трансляции из небольших городов Бурела и Ферроль тогда не велись, но любители футзала наверняка помнят, что во втором матче сборная Украины была невероятно близка к тому, чтобы впервые в своей истории обыграть сборную Испании. Но Фортуна на последней минуте, при счете 3:2 в нашу пользу, повернулась к сборной Украины тем самым местом, которое ниже спины. За 43 секунды до сирены случился обидный автогол, а за оставшееся время наша команда пропустила и четвертый мяч. Очень обидно, но такое бывает… Ну, и в прошлом году украинцы и испанцы играли в Сербии в одной группе ЧЕ-2016, но и там был зафиксирован не в нашу пользу счет 1:4, который был итогом пяти из 13-ти сыгранны очных матчей.
 
Но чем хороша история, что она всего лишь история, и к двум мачтам, которые пройдут в киевском Дворце спорта, она имеет не более чем информативное отношение. Тем более что играться они будут спустя всего три месяца после чемпионата мира в Колумбии, где ни сборная Украины, ни сборная Испании не решили задачи, которые ставили перед собой. А, значит, сейчас самое время что-то перестроить, что-то подправить.
 
Ни в нашей команде, ни в испанской после Мундиаля никаких революций не произошло, а поскольку не за горами матчи основного раунда квалификации чемпионата Европы 2018 года, все мысли Александра Косенко и Хосе Венансио Лопеса о том, чтобы в начале апреля быть в состоянии максимальной готовности и, не откладывая на осень, решить вопрос с путевкой в Словению. Напомним, что сборная Испании будет отбираться на Евро в Польше, где ей будут противостоять Польша, Сербия и одна из команд из предварительной группы B. Наша же сборная в Киеве, во Дворце спорта, на том же паркете, что и в ближайшие субботу и воскресенье, сыграет с Хорватией, Бельгией, и с сильнейшей командой из группы G, куда входят Швеция, Черногория и Гибралтар.
 
То, что статус предстоящих матчей товарищеский, даже близко не означает, что может быть то, что мы порой видим в большом футболе, когда «товарухи» играют вторыми составами. В футзале такое просто невозможно – официальных матчей футзальные сборные играют не так много, поэтому, к товарищеским играм отношение самое серьезное, и накал в них, самоотдача футболистов ни в чем не уступают официальным поединкам.
 
Наверное, можно было бы удариться в патетику, и порассуждать об уникальности предстоящего события. Но достаточно подчеркнуть лишь одно – команда такого уровня в Украину не приезжала НИ-КОГ-ДА. А когда приедет еще, не скажет никто. Так что, то, что ждет футзальную Украину 28 и 29 января, это действительно уникально – круче, чем сборная Испании, в Европе соперника нет!
 
В этом анонсе ни слова не было о том, какого результата мы ждем в этих матчах. И не будет – мы просто верим в наших ребят, а то, что в футболе, непобедимых команд нет, это одна из его аксиом, которая распространяется и на футзал.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
28-29 января, суббота-воскресенье
Украина  Испания  
Киев. Дворец спорта 
 Арбитры
28.01. Олег Иванов (Днепр), Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск)
29.01. Олег Иванов (Днепр), Геннадий Гора (Киев)
Прямые трансляции на телеканале «Xsport»
 Прогноз Sport.ua – 2:3 и 3:2

Источник — Sport.ua

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