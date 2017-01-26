Отбор на ЧЕ-2018: Германия стартует с поражения от Армении

© www.lff.lv, Армения – Германия

Отыграв два тура предварительного раунда, команды групп A и D взяли день на отдых, а тем временем, в четверг, 26 января, в битву за заветные путевки в основной раунд включились команды групп B и C, матчи в которых проходят в Англии и Латвии.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Сборная Уэльса, как хозяйка группы, местом проведения турнира в группе B выбрала город Херефорд, формально считающийся Англией, но расположенный на той территории, которая в самой Великобритании относят к Уэльсу. И собрались в нем четыре команды, из которых выделить кого-то в качестве фаворита было очень сложно. Так что, только игра должна была показать, кто есть кто, и с каким он уровнем готовности приехал бороться за победу в группе.

В первом матче на площадку вышли сборные Греции и Сан-Марино. Греки – старожилы различных квалификаций на чемпионаты мира и Европы, и даже, бывало, в основной раунд пробивалась. Сан-Марино же только с 2011 года включилось в орбиту отборочных турниров, в которых пока не может не только выиграть, но и сыграть вничью. К этому результату команда карликового государства была близка два года назад, когда играла в квалификации ЧМ-2016 против сборной… Греции, но уступила 1:2. В обеих командах еще много участников того матча, и они вновь схлестнулись в очень упорном поединке.

Интрига в матче держалась почти до финальной сирены. На 39-й минуте, при счете 2:1, сборную Сан-Марино подвел ветеран команды, 35-тилетний Микеле Моретти, удаленный с площадки за вторую желтую карточку. На реализацию большинства сборной Греции потребовалось менее минуты, а до финальной сирены греки забили еще раз, но Сократис Мурдукутас поразил собственные ворота. Произошло это, когда табло до окончания матча нужно было отсчитать еще 24 секунды, но забить спасительный мяч игроки Сан-Марино уже не успели. 3:2 – Греция записала в свой актив трудовые три очка.

Столько же после первого тура и у сборной Молдовы, но она против валлийцев выглядела куда увереннее и мощнее, добившись победы 6:1. Молдаване и стали лидерами группы B после первого игрового дня. Программу же второго тура в пятницу откроет игра Молдова – Греция, рискнем предположить, что её победитель и получит в итоге путевку в основной раунд.



ГРУППА B (Херефорд, Англия)

26.01.

Греция – Сан-Марино – 3:2 (1:0)

Кондулатос, 15,39, Дарлас, 25 – Эрколани 38, Мурдукутас, 40-автогол Кондулатос, 15,39, Дарлас, 25 – Эрколани 38, Мурдукутас, 40-автогол

Уэльс – Молдова – 1:6 (1:3)

Арсан, 12 – Лашку, 7, Обадэ, 18,19, Такот, 27, Негара, 32, Бурдужел, 33 Арсан, 12 – Лашку, 7, Обадэ, 18,19, Такот, 27, Негара, 32, Бурдужел, 33



В группе C с огромным интересом ожидался матч с участием сборной Германии. Ведь футзальные представители этой мощной футбольной державы только дебютировали в официальных матчах. Да и товарищеских в своей короткой истории футзальная Бундестим провела всего 4. Сделать свой дебют на евроарене победным подопечным Пауля Шоманна не удалось. После результативного первого тайма, в котором сборные Армении и Германии забили друг другу по три мяча, после перерыва пошла игра, что называется, до гола. Его на 34-й минуте забил капитан армянской команды Саро Галстян. Ну, а Саркис Насибян за две секунды до сирены окончательно похоронил немецкую сборную – 5:3.

Упорным оказалось и балтийское дерби, в котором встречались сборные Латвии и Эстонии. Соперники хорошо знают друг друга, поскольку много играют между собой. Достаточно сказать, что последний очный матч латвийских и эстонских футзалистов был полтора месяца назад в рамках традиционного «Кубка Балтики», и в той игре сильнее была Латвия 2:0.

В первые 20 минуте хозяевам паркета было очень непросто со своим соперником, а пропущенный на 11-й минуте мяч от Эрика Григорьева так и не удалось отыграть. Веселее дела у Латвии пошли после перерыва, когда у неё начал забивать Артур Ерофеев, отметившийся дублем к середине второго тайма. Вскоре один из лидеров латвийской команды Оскарс Икстенс реализовал пенальти, и свои три очка хозяева группы уже не упустили, а герой матча Григорьев довел счет своим точным ударам до трех.

В пятницу в Елгаве второй тур, и сначала Армения сыграет с Эстонией, а во втором матче дня Латвия с Германией.



ГРУППА C (Елгава, Латвия)

26.01.

Армения – Германия – 5:3 (3:3)

Карапетян, 7, Маргарян, 8, Машумян, 19, Галстян, 34, Насибян, 40 – Ди Джорджио, 5, Винкель, 11, Хайнце, 11 Карапетян, 7, Маргарян, 8, Машумян, 19, Галстян, 34, Насибян, 40 – Ди Джорджио, 5, Винкель, 11, Хайнце, 11

Латвия – Эстония – 4:2 (0:1)

Ерофеев, 22,29,39, Икстенс, 34 – Григорьев, 11, Таска, 40 Ерофеев, 22,29,39, Икстенс, 34 – Григорьев, 11, Таска, 40

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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