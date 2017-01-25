Считанные дни остаются до фантастического события, которое ожидает отечественных любителей футзала – товарищеских матчей национальных сборных Украины и Испании, которые 28-29 января состоятся в киевском Дворце спорта.

Последней проверкой сил перед вылетом в Киев для действующих чемпионов Европы стал контрольный матч со сборной Черногории. Перед началом матча состоялась короткая церемония, посвященная завершению карьеры в сборной Испании Фернандао, одного из лучших столбов мира, который за футзальную «фурию роху» провел 102 матча.

Сразу скажем, что перед матчем с черногорцами сборная Испании лишилась одного из своих лучших игроков, который, соответственно, не приедет и на матчи с Украиной. У игрока «Эль Посо Мурсии» Мигелина обнаружились проблемы с коленом правой ноги, и он уже вернулся в Мурсию для прохождения лечения. Кроме того, в заявку на матч с Черногорией Хосе Венансио Лопес не включил игрока «Рибера Наварры» Давида и голкипера «Барселоны Ласса» Хуанхо, который сейчас у испанцев является первым номером на вратарской позиции.

Что же до самой игры, то в первом тайме сборная Испании имела подавляющее преимущество, которое было материализовано в 4 забитых мяча. Сделаем акцент на том, что три из них были забиты после стандартов, что лишний раз подчеркивает, сколь грозных оружием они являются в исполнении подопечных Хосе Венансио Лопеса. После перерыва испанцы несколько сбросили обороты, но даже в такой игре у сборной Черногории не было никаких шансов.

24 января

Испания – Черногория – 5:0 (4:0)

Испания: Фабио (Карлос Баррон, 21) – Рафа Усин, Адольфо, Пола, Карлос Ортис – Марк Толра, Бебе, Айкардо, Хоселито Масиас, Алекс, Хоселито

Марк Толра, 4,15, Алекс, 8, Хоселито, 10, Адольфо, 37









Анатолий ПОДВОЙСКИЙ Марк Толра, 4,15, Алекс, 8, Хоселито, 10, Адольфо, 37Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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