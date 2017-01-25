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Україна – Іспанія: офіційний промо-ролик до матчів

Обидва поєдинки відбудуться 28 та 29 січня. Початок – о 15.00

  • 25.01.2017 00:45
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Україна – Іспанія: офіційний промо-ролик до матчів

Прес-служба Асоціації футзалу України підготувала промо-ролик до товариських матчів між національними збірними України та Іспанії. Нагадаємо, що обидва поєдинки відбудуться 28 та 29 січня. Початок – о 15.00. Пряма трансляція на каналі «XSPORT» та офіційному YouTube-каналі АФУ.

Источник — АФУ

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