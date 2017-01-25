Прес-служба Асоціації футзалу України підготувала промо-ролик до товариських матчів між національними збірними України та Іспанії. Нагадаємо, що обидва поєдинки відбудуться 28 та 29 січня. Початок – о 15.00. Пряма трансляція на каналі «XSPORT» та офіційному YouTube-каналі АФУ.

Источник — АФУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.