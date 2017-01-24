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Україна – Іспанія на ТБ: обидва матчі покаже телеканал Xsport

Початок матчей 28 та 29 січня о 15.00

  • 24.01.2017 15:57
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Україна – Іспанія на ТБ: обидва матчі покаже телеканал Xsport
Все менше і менше часу залишається до двох товариських матчів між збірними України та Іспанії, які відбудуться 28 та 29 січня у столичному Палаці спорту. Ті вболівальники, які не зможуть потрапити на ці поєдинки, можуть подивитись трансляції наживо, які організовуватиме канал «XSport». Окрім того, обидва матчі будуть показані на офіційному YouTube-каналі Асоціації футзалу України.
 
Нагадаємо, що початок обох зустрічей між збірними України та Іспанії – 15.00.
 

Источник — АФУ

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