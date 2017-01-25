КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
ГРУППА А (Тбилиси, Грузия)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Грузия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
14-0
|
6
|
2
|
Швейцария
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9-1
|
6
|
3
|
Израиль
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-6
|
0
|
4
|
Шотландия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-17
|
0
Первый матч второго игрового дня в группе D был, пожалуй, самым привлекательным во второй день всего предварительного раунда. Как-никак, друг против друга вышли две команды, Албания и Англия, в активе которых было по одной победе. Это означало, что победитель матча при определенном исходе второй игры досрочно становился победителем группы. Забегая вперед, скажем, что в итоге всё так и произошло.
ГРУППА D (Варна, Болгария)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D
|
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Албания
|
2
|
2
|
0
|
0
|
12-2
|
6
|
2
|
Англия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7-6
|
3
|
3
|
Болгария
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7-8
|
3
|
4
|
Мальта
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-12
|
0
Источник — Sport.ua
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