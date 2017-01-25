Потихоньку набирает обороты предварительный раунд квалификации чемпионата Европы 2018 года – в Грузии и Болгарии участники групп под литерами A и D провели матчи второго тура, и в одной из них досрочно определился победитель – это первая команда, которая вышла в основной раунд квалификации.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Второй игровой день в группе А открылся матчем сборных Швейцарии и Израиля. Для последней это был последний шанс зацепиться за шанс побороться за первое место, но за первые 20 минут игры швейцарская команда свела надежды соперника к минимуму. Счет 3:0 после первого тайма после перерыва не изменился, а тот факт, что швейцарцы выиграли с небольшим счетом, оказался на руку хозяевам группы: чтобы выйти на первое место, сборной Грузии нужно было выиграть с разницей в 6 мячей. С этой задачей хозяева паркета управились за первые 20 минут. Особенно в ударе в этот отрезок времени был Арчил Себискверадзе, который оформил покер. После перерыва довести матч со сборной Шотландии до разгромной победы грузинам не составило труда.

Итак, 27 января в заключительном матче между собой сыграют сборные Грузии и Швейцарии, которые и определят обладателя заветной путевки в основной раунд, причем хозяев устроит ничья.



ГРУППА А (Тбилиси, Грузия)

25.01.

Израиль – Швейцария – 0:3 (0:3)

А. Факкинетти, 12, Сантона, 15, Баксон, 20 А. Факкинетти, 12, Сантона, 15, Баксон, 20

Грузия – Шотландия – 11:0 (6:0)

Себискверадзе, 1,10,15,16, Моллисон, 18-автогол, Тикуришвили, 19,25, Нишнианидзе, 22, Бобохидзе, 26,35, Топхурия, 34







ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А Себискверадзе, 1,10,15,16, Моллисон, 18-автогол, Тикуришвили, 19,25, Нишнианидзе, 22, Бобохидзе, 26,35, Топхурия, 34

Команды И В Н П М О 1 Грузия 2 2 0 0 14-0 6 2 Швейцария 2 2 0 0 9-1 6 3 Израиль 2 0 0 2 0-6 0 4 Шотландия 2 0 0 2 1-17 0



Первый матч второго игрового дня в группе D был, пожалуй, самым привлекательным во второй день всего предварительного раунда. Как-никак, друг против друга вышли две команды, Албания и Англия, в активе которых было по одной победе. Это означало, что победитель матча при определенном исходе второй игры досрочно становился победителем группы. Забегая вперед, скажем, что в итоге всё так и произошло.

Чуть более 10-ти минут первого тайма потребовалось албанским футболистам, чтобы подобрать ключи к воротам голкипера сборной Англии Марка Крофта, и в течение 21-й секунды Рей Карая и Халим Сельманай дважды огорчили британцев. После перерыва слово взял один из лидеров сборной Албании Азем Брахими, который довел счет до 3:0. В середине второго тайма соперники обменялись забитыми мячами, но найти в себе силы для того, чтобы решительно развернуть игру, у игроков сборной Англии не нашлось.

5:1 – победа сборной Албании, а с учетом того, что во втором матче дня сборная Болгарии выиграла у мальтийцев, албанцы досрочно стали победителями группы. Теоретически их могут догнать либо англичане, либо болгары, но в этом случае сборная Албании будет иметь преимущество за счет личной встречи.

То, что сборная Англии не смогла выйти из этой группы, первая неожиданность предварительного раунда. Ведь можно вспомнить, что британцы несколько последних отборочных кампаний преодолевали эту стадию, и, к примеру, в декабре 2015 года как раз в основном раунде играли против сборной Украины в отборе на ЧМ-2016.



ГРУППА D (Варна, Болгария)

25.01.

Албания – Англия – 5:1 (2:0)

Карая, 12, Сельманай, 13, А. Брахими, 25,35, Халими, 30 – Боллинджер, 29 Карая, 12, Сельманай, 13, А. Брахими, 25,35, Халими, 30 – Боллинджер, 29

Болгария – Мальта – 6:1 (1:0)

Стойков, 20,30,35,40, М. Иванов, 34, Несторов, 35 – Саммут, 37 Стойков, 20,30,35,40, М. Иванов, 34, Несторов, 35 – Саммут, 37



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ D Команды И В Н П М О 1 Албания 2 2 0 0 12-2 6 2 Англия 2 1 0 1 7-6 3 3 Болгария 2 1 0 1 7-8 3 4 Мальта 2 0 0 2 2-12 0

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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