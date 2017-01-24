Отбор на ЧЕ-2018: С легкой руки Геннадия Горы Англия громит Мальту

© ©Marc Taylor, Сборная Англии празднует забитый мяч

Начиная со вторника, 24 января, ближайшие десять в футзальной Европе пройдут под знаком начала квалификации чемпионата Европы, финальная часть которого будет сыграна в феврале 2018 года в Словении. Матчами в группах A и D стартовал предварительный раунд, который в целом пройдет в семи группах, и только победители групп продолжат борьбу за путевки в Любляну на стадии основного раунда.



КВАЛИФИКАЦИЯ ЧЕ-2018. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

Первый удар по мячу в стартовавшей отборочной кампании был сделан в группе A в столице Грузии Тбилиси, где первыми на площадку Нового дворца спорта вышли сборные Швейцарии и Шотландии. Фаворитами этого матча изначально считались швейцарцы, которые в итоге и подтвердили свой статус, переиграв «скоттов» с теннисным счетом. Отметим, что автором первого мяча, своего рода исторического для словенского чемпионата Европы, стал 26-тилетний Элиа Вельти, который в своей национальной сборной представляет малоизвестный клуб «Мобулу».

Куда с большим интересом в этой группе ожидался второй матч дня, в котором встречались сборные Грузии и Израиля, две команды, которым по силам завоевать желанную путевку в основной раунд. Главной звездой грузинской сборной без всяких вопросов является голкипер Звиад Купатадзе, который играет в составе действующего клубного чемпиона Европы команды «Газпром-Югра». 37-милетний вратарь подтвердил свой высокий класс, в матче с израильтянами отыграв на ноль, правда, работы у него было совсем немного. Сборная Израиля за 40 минут нанесла по воротам хозяев всего 7(!) ударов, из которых только 5 пришлись в створ. Ну, а Купатадзе, помимо «сухого» матча, отметился еще и забитым мячом, который установил окончательный счет.

После первого тура, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных, в лидеры группы А вышла сборная Швейцарии. Во второй игровой день в Тбилиси сначала сыграют сборные Израиля и Швейцарии, а затем грузины проэкзаменуют шотландцев.



ГРУППА А (Тбилиси, Грузия)

24.01.

Швейцария – Шотландия – 6:2 (3:0)

Вельти, 5, А. Факкинетти, 7, Баксон, 8, Кандрейя, 22, Андрес Силва, 35, Санжен, 36 – Дэвис, 22, Мухсин, 34 Вельти, 5, А. Факкинетти, 7, Баксон, 8, Кандрейя, 22, Андрес Силва, 35, Санжен, 36 – Дэвис, 22, Мухсин, 34

Грузия – Израиль – 3:0 (1:0)

Топхурия, 20, Майсая, 35, Купатадзе, 39 Топхурия, 20, Майсая, 35, Купатадзе, 39



В первом матче в группе D стартовый свисток прозвучал в исполнении киевского арбитра Геннадия Горы, который матч между сборными Англии и Мальты отработал в качестве первого арбитра.

Для сборной Англии эта игра была интересна тем, что она стала дебютной для нового главного тренера команды Майкла Скубалы, который был назначен на эту должность буквально неделю назад. Первый блин вопреки известной поговорке не стал для Скубалы комом, и представители Туманного Альбиона уверенно переиграли мальтийцев, все с тем же теннисным счетом 6:1.

Однако он не позволили англичанам выйти в лидеры группы. Во втором матче дня состоялась если не сенсация, то неожиданность – это однозначно. Хозяева группы, сборная Болгарии, полностью провалила игру со сборной Албании, и статистика показывает, что после поражения 1:7 никто уже группу не выигрывает. А ведь когда Болгария брала на себя предварительный раунд, задача ставилась только победа в группе.

В среду, 25 января, второй игровой день откроется матчем двух команд, имеющих по три очка – Албании и Англии, а это значит, что при определенных раскладах победитель в группе D может определиться досрочно.



ГРУППА D (Варна, Болгария)

24.01.

Англия – Мальта – 6:1 (4:1)

Раони Медина, 3,17, Боллинджер, 13, Килмен, 20,35, Уоллес, 23 – Маньон, 7 Раони Медина, 3,17, Боллинджер, 13, Килмен, 20,35, Уоллес, 23 – Маньон, 7

Болгария – Албания – 1:7 (0:2)

Стойков, 28 – А. Брахими, 13,35, Геренски, 14-автогол, Сельманай, 22,33, Мулай, 40, Шкодра, 40 Стойков, 28 – А. Брахими, 13,35, Геренски, 14-автогол, Сельманай, 22,33, Мулай, 40, Шкодра, 40

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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