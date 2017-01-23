Олег Зозуля и Ред Девилс решили расстаться

© www.red-devils.pl, Олег Зозуля

Украинский тренер футзального клуба польской Экстракласы «Ред Девилс» (Хойнице) Олег Зозуля и представители клуба накануне матча 14-го тура чемпионата Польши провели встречу, итогом которой стало взаимное соглашение о том, что Олег Зозуля покинет пост главного тренера команды.

В воскресном матче против «Рекорда» «красными дьяволами» руководил уже тренер Кшиштоф Юшко, но это не помогло команде из Хойниц избежать поражения 0:7.

Олег Зозуля был главным тренером «Ред Девилс» ровно год, и за это время привел команду к победе в Кубке Польши и четвертому месту в чемпионате-15/16. Однако нынешний сезон для «красных дьяволов» складывается крайне неудачно – после 14-ти матчей всего 2 очка, и шансы избежать вылета в первую лигу у команды крайне малы.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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