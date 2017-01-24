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Вахула стреляет дублем: Рекорд катком проехался по Красным дьяволам

14 тур. Максим Паутяк на вызов в сборную ответил забитым голом в ворота «Евромастера»

  • 24.01.2017 00:40
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Pawel Mruczka, Роман Вахула
© Pawel Mruczka, Роман Вахула
Очередной тур чемпионата Польши по футзалу, уже 14-й по счету, завершился четко по расписанию понедельничным матчем, и это связано с тем, что как раз на понедельники в интересах телевидения выносится один из матчей тура футзальной Экстракласы. C этого сезона сильнейший польский дивизион транслируется на национальном канале «TVP Sport», и вот уже третий тур кряду заключительный матч показывается строго в 18.30 по местному времени.
 
В отчетном туре максимальную телеаудиторию получил матч в Глогуве, где местный «Евромастер» принимал «Пяст». Последний в этом сезоне играет с задачей выиграть комплекс медалей, и ситуация сейчас такова, что фактически вакантным остается только один – за третье место. Вот за него-то и пойдет борьба на второй стадии чемпионата, когда произойдет разделение на шестерки, в которых команды проведут еще по 5 мячей в один круг.
 
Кто же попадет в верхний секстет? Однозначно можно говорить пока о двух командах – это «Рекорд» и «Гатта Актив», которые от остального пелотона ушли очень и очень далеко. Также можно говорить и о трех командах, которым подняться в первую шестерку будет нереально – это «Молодежный клуб футзала» из Велички, а также «Евромастер», и пока еще действующий обладатель Кубка Польши «Ред Девилс» из Хойниц.
 
Вот в нем-то на минувшей неделе произошло событие, которое наиболее интересно для украинских любителей футзала. Ровно год «красных дьяволов» возглавлял известный в прошлом голкипер, в том числе и сборной Украины, мастер спорта международного класса Олег Зозуля. Вторую половину прошлого сезона команда выдала великолепную – выиграла Кубок Польши, да и до бронзовых медалей было близко. Однако летом «Ред Девилс» серьезно финансово залихорадило, ушел Александр Бондарь, через полгода покинул команду и еще один украинец Вадим Иванов. Какие-то новые игрочки пришли, и даже из Чехии, но что-то с турнирной точки зрения изменить это уже будет не в состоянии. Два очка в 14-ти матчах – это катастрофа.
 
И уже с новым главным тренером, Кшиштофом Юшко, «Ред Девилс» отправились на матч с «Рекордом», которым, естественно, были биты. Что до украинцев в лидере Экстракласы, то Александра Бондаря из-за микротравмы тренерский штаб решил поберечь, и лучший бомбардир чемпионата Польши играл мало. А вот Роман Вахула отыграл очень полезно весь матч, и наградой ему за труды праведные были два мяча, забитые во втором тайме. В активе Вахулы стало 6 точных ударов, у Александра осталось 17, и он на два мяча опережает ближайшего преследователя Марцина Миколаевича из «Торуни».
 
Очень благотворно вызов в молодежную сборную Украины, которая вскоре отправится в Иран на два товарищеских матча со своими сверстниками, подействовал на игрока «Пяста» Максима Паутяка. Команда из Гливиц, за которую также выступает и Тарас Тарасович, играла на выезде в Глогуве, и таки смогла сломить сопротивление местного «Евромастера». Бывший игрок МФК «Одессы» поставил контрольную точку в победном матче «Пяста», который вырвался на чистое третье место.
 
В определенной степени это произошло и из-за осечки «Погони 04», которая, выигрывая 2:0, упустила победу на последних секундах. Причем, чуть ранее один из игроков «Погони 04» вышел на пустые ворота, и, пробив по ним, умудрился угодить в штангу. Расплата, согласно футбольным законам, последовала незамедлительно.
 
Новая команда Вадима Иванова, «Клирекс», пока еще в числе претендентов на шестерку, но чтобы в неё попасть, таких матчей, какой она провела с командой Силезского университета Катовиц, быть не должно. «Клирекс» полностью провалил первые 10 минут, пропустив три мяча, и так и не смог выбраться из этой ямы в оставшиеся полтора тайма.
 
В чемпионате Польши, как и во многих европейских чемпионатах, наступает перерыв для матчей национальных сборных. «Бяло-червоная» дружина сыграет на домашнем турнире в городе Тыхы, где её соперниками будут сборные Боснии и Герцеговины, Финляндии и Словении. А возобновится чемпионат матчами 15-го тура, базовой датой которого является 4 февраля. Что можно отметить в этом туре – «Рекорду» предстоит часовая поездка в Катовице на дерби с «AZS US». «Гатта Актив» дома сыграет с «Торунью» – и это будет центральная игра тура.

21-23 января. 14 тур
 
«FC Торунь» – «AZS UG» (Гданьск) – 6:1 (2:0)
 Дель Пино, 1, Клеверсон, 19,22, Жишек, 27, Миколаевич, 36,36 – Депта, 33



«Клирекс» (Хожув) – «AZS US» (Катовице) – 1:4 (0:3)
 Беднарчик, 27-автогол – Цигнаровски, 2, Хевлик, 4, Хаасе, 9, Войтас, 38



«МКФ Сольна Място» (Величка) – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 0:3 (0:2)
 Марциняк, 2,25, Кравчик, 12



«Погонь 04» (Щецин) – «Ред Дрэгонс» (Пневы) – 2:2 (1:0)
 Юрчак, 6, Якубяк, 21 – Скржипек, 21, Блажик, 40



«Рекорд» (Бельско-Бяла) – «Ред Девилс» (Хойнице) – 7:0 (4:0)
 Будняк, 2,39, Войцеховски, 7-автогол, Франц, 15, Бель, 19, Вахула, 26,40



«Евромастер» (Глогув) – «Пяст» (Гливице) – 2:5 (2:2)
 Жала, 16, Новак, 16 – Пискорц, 1,28, Новак, 9-автогол, Девуцки, 38, Паутяк, 39

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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