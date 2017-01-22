Роман СМИРНОВ: «Разница в классе команд – она присутствует»

Главный тренер «МКВ» Роман Смирнов:

- Тяжеловато ваши ребята вошли в игру…

- Естественно – не каждый день играешь с командой Экстра-лиги. Тем более с такой титулованной, как «Локомотив». Поэтому, ребята начали немножко наэлектризовано, потом было видно, что успокоились, и наладили свою игру. Кое-что получалось, кое-что – нет. Но в целом играли в свой футзал.

- Какой будет установка на ответную игру?

- Для аматорской команды на фоне «Локомотива», я считаю, мы сыграли достойно – и по организации игры и по самоотдаче. Мячи пропустили на индивидуальных ошибках, недоработках и невнимательности. О чем я и говорил на предматчевой установке. «Локомотив» играет на чужих ошибках. К сожалению для нас, так и случилось. Хотя, это было, наверное, прогнозируемо. Разница в классе и статусе команд – она присутствует. Но в целом, я благодарен ребятам за ту самоотдачу и то желание, с которым они сегодня играли.- Выигрывать! Да, если бы осталось 1:2, было бы интереснее. Видно было, что в конце подустали ребята, пришлось перейти на 7 человек. Антон Гай травмировался, где-то не хватило кондиций.