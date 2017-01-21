Евгений РЫВКИН: «Сегодня мы добились лишь победы в конкретном матче»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- На нынешней стадии розыгрыша Кубка Украины – это двухматчевое противостояние, и сегодня мы добились лишь победы в конкретном матче. Мы серьезно отнеслись к сопернику, у ребят шапкозакидательских настроений не было. Даем возможность проявлять себя молодым футболистам – Лебедю, Малышко, Литвинову. Поэтому, результат позволяет нам быть готовым ко второму матчу. Но победа в сегодняшнем матче – это для нас хорошо. Обе команды показали достаточно интересный футзал.

- В целом, от «МКВ» ждали чего-то большего или ожидали такой игры?

- Понимаете, Кубок Украины – это соревнование, где любая команда может обыграть любую другую. В свое время, когда мы были любительской командой, выходили на элитные команды с запредельным настроем. Насколько мы дали «МКВ» проявить свои качества, так игра и развивалась. Там, где мы допустили ошибку, «МКВ» нас наказала. Недооценки не было, но в принципе, соперник достойный.

Источник — Футзал Одессы

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