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Кубок Украины. Локомотив увозит победу из Одессы

«Железнодорожники» на классе одолели «МКВ» в первом поединке 1/8 финала Кубка Украины

  • 21.01.2017 14:31
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Метки
Кубок Украины. Локомотив увозит победу из Одессы

Отчет о матче ожидайте позже.
 

«МКВ» (Одесса) - «Локомотив» (Харьков) - 1:4 (0:1)

Антон Кочевенко, 27 - Николай Белоцерковец, 3, 26, Богдан Свиридов, 31, Максим Литвинов, 37

«МКВ»: Николай Чумак - Антон Гай, Владимир Опаривский, Сергей Златов, Алексей Моторный - Антон Кочевенко, Вадим Похиляк, Денис Соцкий, Коллинс Йапарама, Павел Бральчук, Павел Наконечный, Тарас Бурлака, Алексей Бондаренко

«Локомотив»: Юрий Савенко - Богдан Свиридов, Ярослав Лебедь, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь - Дмитрий Сорокин, Александр Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Сергей Малышко, Владислав Воронцов

Павел Бральчук, 9.



Удары (в створ): 10 (5) - 31 (13)


МКВ - ЛОКОМОТИВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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