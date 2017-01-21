Кубок Украины. Локомотив увозит победу из Одессы

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«МКВ» (Одесса) - «Локомотив» (Харьков) - 1:4 (0:1)

Антон Кочевенко, 27 - Николай Белоцерковец, 3, 26, Богдан Свиридов, 31, Максим Литвинов, 37

«МКВ»: Николай Чумак - Антон Гай, Владимир Опаривский, Сергей Златов, Алексей Моторный - Антон Кочевенко, Вадим Похиляк, Денис Соцкий, Коллинс Йапарама, Павел Бральчук, Павел Наконечный, Тарас Бурлака, Алексей Бондаренко

«Локомотив»: Юрий Савенко - Богдан Свиридов, Ярослав Лебедь, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь - Дмитрий Сорокин, Александр Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Сергей Малышко, Владислав Воронцов

Павел Бральчук, 9.





Удары (в створ): 10 (5) - 31 (13)





МКВ - ЛОКОМОТИВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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