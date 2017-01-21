Кубок Украины. 1/8 финала. МКВ – Локомотив. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/8 финала, первый матч. 21.01.2017. 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «МКВ» (Одесса) и «Локомотив» (Харьков).



АНОНС МАТЧА МКВ – ЛОКОМОТИВ



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Источник — Sport.ua

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