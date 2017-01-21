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Локомотив (Харьков)
21.01.2017 13:00

Кубок Украины. 1/8 финала. МКВ – Локомотив. Анонс

Возвращение элитного футзала в Одессу

  • 20.01.2017 14:00
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Кубок Украины. 1/8 финала. МКВ – Локомотив. Анонс
Ближайший уик-энд в Украине будет посвящён кубковым баталиям, в которые активно включатся сильнейшие клубы страны. В пятницу первый поединок двухраундовой дуэли уже провели «ЛТК/ИнБев/НПУ» и «Сокол», и вот теперь достаточно любопытный матч ждёт одесских любителей футзала.
 
Южная Пальмира видит элитный футзал не так уж часто, хотя и регулярно. Каждый год усилиями куратора городских соревнований по футзалу Игоря Калинина здесь проводят предсезонные турниры, на которых уже успели побывать практически все коллективы Экстра-лиги. Не будем забывать, что весной в Одессе гостила национальная сборная Украины. Теперь же болельщиков ждёт официальный матч, в котором чемпион города будет противостоять вице-чемпиону Украины.
 
Любопытно, что при значительной разнице в «весовых категориях» ровно полгода назад «МКВ» и «Локомотив» успели провести один матч. Было это как раз в рамках Всеукраинского турнира на призы Валерия Водяна. Та встреча проходила также в спорткомплексе СКА, и завершилась минимальной победой харьковчан – 2:1. Героем у команды Евгения Рывкина стал Артём Рось, записавший в свой актив забитый мяч и голевую передачу, но, что интересно, как раз накануне субботней встречи появилась информация, согласно которой Рось был переведен во вторую команду.
 
Футболисты «МКВ» за последние полгода успели сделать шаг вперёд в своём развитии, стартовав во Второй лиге чемпионата Украины. В игровом плане подопечные Романа Смирнова нынче, похоже, находятся на своём пике. У коллектива был небольшой спад в октябре, когда при не самой выразительной игре команда уступила два региональных финала подряд: сначала Кубок открытия сезона, после чего – Суперкубок Одессы. Сейчас же «МКВ» уверенно лидирует в чемпионате города, и имеет отличные шансы на выход в следующий этап соревнований во Второй лиге чемпионата Украины. При этом команда играет очень легко, на кураже буквально сметая всех своих соперников.
 
Большинство специалистов, причём не только в Одессе, но и в других городах, обычно отмечают «МКВ», в первую очередь, за организацию игры. Конечно же, заслуга здесь принадлежит Роману Смирнову, и именно тренерское противостояние – также одна из «изюминок» предстоящей дуэли. Согласитесь, что не каждая аматорская команда может похвастаться наличием у руля такого опытного наставника. Хотя и сильных персоналий на площадке у одесситов хватает. Отметим техничного темнокожего парня Коллинса Йапараму – лучшего бомбардира «МКВ» во Второй лиге, Алексея Моторного – самого результативного футболиста «МКВ» в чемпионате городе, а также конструктора большинства атак коллектива Антона Гая – к слову, брата экс-игрока национальной сборной Украины по футболу Алексея Гая.

Касательно «Локомотива», то при всех видимых надеждах «МКВ» на успех харьковчане – естественно, безусловные фавориты пары. В чемпионате Украины у команды всё ладится не так, как хотелось бы – первое место таблицы уже не достать, однако основная оценка сезону будет дана только по итогам плей-офф. К которому «Локомотиву» хорошо бы подойти во всеоружии, готовясь как раз через 4 оставшиеся матча регулярного чемпионата и 2 поединка с одесситами. Впрочем, календарный год коллектив Евгения Рывкина начал очень мощно, неделю назад совсем неподалёку от Одессы переиграв «Продэксим» в матче за текущее второе место таблицы. Но недооценивать «МКВ» после этого никак нельзя: кубковые баталии всегда славятся сенсациями, и та же «Manzana» харьковчанами вряд ли забыта.
 
Артем ЦЫГАНЕНКО
21 января, суббота
«МКВ» (Одесса)  «Локомотив» (Харьков)  
Одесса. Спорткомплекс СКА. 13.00
 Арбитры: Сергей Черноусов (Херсон), Иван Литвиненко (Кривой Рог)
Наблюдатель арбитража: Василий Каличак (Львов)
 Прогноз Sport.ua – 2:2

 

Источник — Sport.ua

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