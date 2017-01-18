Молодіжна збірна України з футзалу зіграє товариські матчі в Ірані

Оприлюднений список гравців, які викликані у молодіжну збірну України для підготовки до матчів з молодіжною збірною Ірану.

Воротарі:



Ілля Бакінський («Сокіл»)



Назарій Войтович («Енергія»)

Польові гравці:



Віталій Радевич («Енергія»)



Владислав Воронцов («Локомотив-2»)



Олег Виставний («Локомотив-2»)



Артем Мороховець («ЛТК/ІнБев/НПУ»)



Максим Чеберяк («ЛТК/ІнБев/НПУ»)



Денис Зеленкевич («ЛТК/ІнБев/НПУ»)



Василь Кефа («Ураган»)



Микола Микитюк («Ураган»)



Юліан Горбатий («Ураган»)



Мар’ян Пелех («Ураган»)



Артур Подлюк («Сокіл»)



Максим Паутяк («Пяст», Польща).

Підготовку до поїздки в Іран молодіжна збірна України, яку очолює в. о. головного тренера Віталій Одегов, розпочне 24 січня у Сумах, після чого вона вилетить до Ірану 27 січня.

Источник — АФУ

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