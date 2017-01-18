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Молодіжна збірна України з футзалу зіграє товариські матчі в Ірані

До поїздки в Іран команда проведе короткостроковий збір в Сумах

  • 18.01.2017 21:25
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Молодіжна збірна України з футзалу зіграє товариські матчі в Ірані
Оприлюднений список гравців, які викликані у молодіжну збірну України для підготовки до матчів з молодіжною збірною Ірану.
 
Воротарі:

Ілля Бакінський («Сокіл»)

Назарій Войтович («Енергія»)
 
Польові гравці:

Віталій Радевич («Енергія»)

Владислав Воронцов («Локомотив-2»)

Олег Виставний («Локомотив-2»)

Артем Мороховець («ЛТК/ІнБев/НПУ»)

Максим Чеберяк («ЛТК/ІнБев/НПУ»)

Денис Зеленкевич («ЛТК/ІнБев/НПУ»)

Василь Кефа («Ураган»)

Микола Микитюк («Ураган»)

Юліан Горбатий («Ураган»)

Мар’ян Пелех («Ураган»)

Артур Подлюк («Сокіл»)

Максим Паутяк («Пяст», Польща).
 
Підготовку до поїздки в Іран молодіжна збірна України, яку очолює в. о. головного тренера Віталій Одегов, розпочне 24 січня у Сумах, після чого вона вилетить до Ірану 27 січня.
 

Источник — АФУ

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