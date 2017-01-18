Молодіжна збірна України з футзалу зіграє товариські матчі в Ірані

Оприлюднений список гравців, які викликані у молодіжну збірну України для підготовки до матчів з молодіжною збірною Ірану.
Воротарі:
Ілля Бакінський («Сокіл»)
Назарій Войтович («Енергія»)
Ілля Бакінський («Сокіл»)
Назарій Войтович («Енергія»)
Польові гравці:
Віталій Радевич («Енергія»)
Владислав Воронцов («Локомотив-2»)
Олег Виставний («Локомотив-2»)
Артем Мороховець («ЛТК/ІнБев/НПУ»)
Максим Чеберяк («ЛТК/ІнБев/НПУ»)
Денис Зеленкевич («ЛТК/ІнБев/НПУ»)
Василь Кефа («Ураган»)
Микола Микитюк («Ураган»)
Юліан Горбатий («Ураган»)
Мар’ян Пелех («Ураган»)
Артур Подлюк («Сокіл»)
Максим Паутяк («Пяст», Польща).
Віталій Радевич («Енергія»)
Владислав Воронцов («Локомотив-2»)
Олег Виставний («Локомотив-2»)
Артем Мороховець («ЛТК/ІнБев/НПУ»)
Максим Чеберяк («ЛТК/ІнБев/НПУ»)
Денис Зеленкевич («ЛТК/ІнБев/НПУ»)
Василь Кефа («Ураган»)
Микола Микитюк («Ураган»)
Юліан Горбатий («Ураган»)
Мар’ян Пелех («Ураган»)
Артур Подлюк («Сокіл»)
Максим Паутяк («Пяст», Польща).
Підготовку до поїздки в Іран молодіжна збірна України, яку очолює в. о. головного тренера Віталій Одегов, розпочне 24 січня у Сумах, після чого вона вилетить до Ірану 27 січня.
Источник — АФУ
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