ФІФА передає свій досвід українським футзальним арбітрам

В урочистому відкритті заходу, організованому Федерацією футболу України спільно з Асоціацією фут залу України в рамках програми ФІФА «Refereeing Assistant Programme» (RAP), присутніх представників елітного українського арбітражу з футзалу привітали голова Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі, керівник Асоціації футзалу України Сергій Владико, а також почесний гість семінару - інструктор ФІФА та УЄФА, голова Комітету арбітрів з футзалу в Іспанії Педро Галан.

Лучано Лучі подякував ФІФА за можливість організації подібних навчальних форумів, адже Комітет федерації чимало вкладає у розвиток цього напряму і очікує від арбітрів професійного відношення та етико-моральних якостей, які дозволили б офіційним особам матчу підтримувати стабільно високий рівень під час змагань. «Бажаю вам максимально зануритися і отримати якомога більшої кількості знань під час цієї можливості. Для арбітрів це неймовірний шанс підвищити теоретичні знання і практичні навички, який випадає не кожній національній асоціації», - зазначив керманич Комітету арбітрів ФФУ.

Футзал не просто набирає обертів, а виходить на якісно новий рівень, а з ростом загальної популярності цього виду спорту має підвищуватися і якість арбітражу, висловив впевненість Сергій Владико: «Своєю роботою і ставленням до справи ви повинні постійно демонструвати, що є кращими з кращих, і переносити ці знання на національний рівень, щоб в майбутньому Україна мала молодих і кваліфікованих фахівців з арбітражу».





Головний спікер семінару іспанець Педро Галан, який вже навчав вітчизняних арбітрів у грудні 2014 року, пояснив свій черговий візит беззаперечною довірою в професіоналізм і можливості українських рефері з футзалу. Але, за словами іспанського фахівця, на сьогоднішній день замало бути просто хорошим арбітром на майданчику. Також важливі такі критерії як знання мови та фізична підготовка, і цей семінар покликаний змінити мислення арбітрів і їх підхід до роботи . «Найближчими роками відбудуться три найбільших міжнародних футзальних турніри - чемпіонат Європи в Словенії, Олімпійські ігри серед 21-річних у Буенос-Айресі і чемпіонат світу в Японії. Наша робота полягає в тому, щоб Україна у підсумку мала своїх представників на цих змаганнях. Я на 100% вірю в якість арбітражу українських рефері», - сказав Галан у своїй промові до навчальної групи.





Протягом трьох днів слухачі семінару дізнаються про останні тенденції, зміни та доповнення Правил гри з футзалу та слухатимуть лекції з різноманітних аспектів теоретичної підготовки (захист гравців, повернення м’яча воротарю, завершення матчу, перевага, зміщені ворота, оманливі рухи, масова конфронтація, гра рукою, затримка, обов’язки 3-го арбітра, шестиметрові удари, сигнали, використання електронних систем, тощо). Традиційною «родзинкою» подібних заходів буде обговорення кліпів з матчів національного чемпіонату щодо цікавих для арбітражу епізодів.

Також на часників навчальної програми чекає складання тесту ФІФА та практичні заняття на майданчику.

По завершенню семінару всі учасники отримають відповідний сертифікат про проходження курсу ФІФА з арбітражу футзалу за програмою «RAP».

Источник — Федерация футбола Украины

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