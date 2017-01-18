Александр Косенко назвал состав сборной Украины на матчи с Испанией

Головний тренер збірної України Олександр Косенко оприлюднив список гравців, які будуть готуватись до двох товариських матчів проти збірної Іспанії, які відбудуться 28 та 29 січня у київському Палаці спорту.

Воротарі:



Євген Іваняк («Діна», Росія)



Дмитро Литвиненко («Локомотив», Харків)



Кирило Ципун («Продексім», Херсон)



Польові гравці:



Михайло Грицина («Енергія», Львів)



Микола Грицина («Енергія», Львів)



Сергій Журба («ХІТ», Київ)



Віталій Дзюба («ЛТК/ІнБев/НПУ», Луганськ/Житомир/Київ)



Дмитро Сорокін («Локомотив», Харків)



Микола Білоцерківець («Локомотив», Харків)



Дмитро Бондар («Локомотив», Харків)



Ігор Корсун («Ураган», Івано-Франківськ)



Петро Шотурма («Ураган», Івано-Франківськ)



Олександр Педяш («Сокіл», Хмельницький)



Михайло Волянюк («Продексім», Херсон)



Володимир Разуванов («Прогрес», Росія).

Підготовку до матчів зі збірною Іспанії підопічні Олександра Косенка розпочнуть 24 січня.

Источник — АФУ

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