Александр Косенко назвал состав сборной Украины на матчи с Испанией

Головний тренер збірної України Олександр Косенко оприлюднив список гравців, які будуть готуватись до двох товариських матчів проти збірної Іспанії, які відбудуться 28 та 29 січня у київському Палаці спорту.
Воротарі:
Євген Іваняк («Діна», Росія)
Дмитро Литвиненко («Локомотив», Харків)
Кирило Ципун («Продексім», Херсон)
Польові гравці:
Михайло Грицина («Енергія», Львів)
Микола Грицина («Енергія», Львів)
Сергій Журба («ХІТ», Київ)
Віталій Дзюба («ЛТК/ІнБев/НПУ», Луганськ/Житомир/Київ)
Дмитро Сорокін («Локомотив», Харків)
Микола Білоцерківець («Локомотив», Харків)
Дмитро Бондар («Локомотив», Харків)
Ігор Корсун («Ураган», Івано-Франківськ)
Петро Шотурма («Ураган», Івано-Франківськ)
Олександр Педяш («Сокіл», Хмельницький)
Михайло Волянюк («Продексім», Херсон)
Володимир Разуванов («Прогрес», Росія).
Євген Іваняк («Діна», Росія)
Дмитро Литвиненко («Локомотив», Харків)
Кирило Ципун («Продексім», Херсон)
Польові гравці:
Михайло Грицина («Енергія», Львів)
Микола Грицина («Енергія», Львів)
Сергій Журба («ХІТ», Київ)
Віталій Дзюба («ЛТК/ІнБев/НПУ», Луганськ/Житомир/Київ)
Дмитро Сорокін («Локомотив», Харків)
Микола Білоцерківець («Локомотив», Харків)
Дмитро Бондар («Локомотив», Харків)
Ігор Корсун («Ураган», Івано-Франківськ)
Петро Шотурма («Ураган», Івано-Франківськ)
Олександр Педяш («Сокіл», Хмельницький)
Михайло Волянюк («Продексім», Херсон)
Володимир Разуванов («Прогрес», Росія).
Підготовку до матчів зі збірною Іспанії підопічні Олександра Косенка розпочнуть 24 січня.
Источник — АФУ
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