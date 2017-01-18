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Александр Косенко назвал состав сборной Украины на матчи с Испанией

Подготовку к матчам с чемпионами Европы наша команда начнет 24 января

  • 18.01.2017 19:37
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Александр Косенко назвал состав сборной Украины на матчи с Испанией
Головний тренер збірної України Олександр Косенко оприлюднив список гравців, які будуть готуватись до двох товариських матчів проти збірної Іспанії, які відбудуться 28 та 29 січня у київському Палаці спорту.
 
Воротарі:

Євген Іваняк («Діна», Росія)

Дмитро Литвиненко («Локомотив», Харків)

Кирило Ципун («Продексім», Херсон)

Польові гравці:

Михайло Грицина («Енергія», Львів)

Микола Грицина («Енергія», Львів)

Сергій Журба («ХІТ», Київ)

Віталій Дзюба («ЛТК/ІнБев/НПУ», Луганськ/Житомир/Київ)

Дмитро Сорокін («Локомотив», Харків)

Микола Білоцерківець («Локомотив», Харків)

Дмитро Бондар («Локомотив», Харків)

Ігор Корсун («Ураган», Івано-Франківськ)

Петро Шотурма («Ураган», Івано-Франківськ)

Олександр Педяш («Сокіл», Хмельницький)

Михайло Волянюк («Продексім», Херсон)

Володимир Разуванов («Прогрес», Росія).
 
Підготовку до матчів зі збірною Іспанії підопічні Олександра Косенка розпочнуть 24 січня.

Источник — АФУ

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