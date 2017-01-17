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На пути в Буэнос-Айрес-2018: сборные Украины сыграют в турнирах УЕФА

Команды мальчиков и девочек возрастной категории U-17 попробуют свои силы в Словении и Испании

  • 17.01.2017 20:30
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На пути в Буэнос-Айрес-2018: сборные Украины сыграют в турнирах УЕФА
Как известно, осенью 2018 года в рамках Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Буэнос-Айресе, состоятся футзальные турниры для мальчиков и девочек возрастной категории U-17. Планируется, что в обоих турнирах сыграют по 8 команд, и, в частности, европейский континент будет представлен в Аргентине двумя командами в каждом из турниров.
 
В рамках подготовки к отборочным турнирам квалификации на Юношеские Олимпийские игры УЕФА запланировал несколько пробных турниров, которые должны быть сыграны уже в течение текущего сезона. Если говорить конкретнее, то в соревнованиях для юношей запланированы 3 турнира, а для девушек – два. 
 
Украинские команды включены в состав потенциальных участников. Так, планируется, что сборная Украины U-17 среди юношей сыграет на турнире, который пройдет в Словении, а соперниками наших ребят будут сборные Словении, Венгрии и Словакии.
 
Что же до девушек этой возрастной категории, то они включены в состав участников турнира, который пройдет в Испании, где украинкам предстоит сыграть со сборными Испании, Португалии и Бельгии.
 
В настоящий момент сроки проведения турниров находятся в стадии согласования УЕФА и национальных футзальных комитетов и ассоциаций. 

Источник — Sport.ua

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