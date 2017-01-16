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Сборная Испании определилась с составом на матчи в Киеве

Хосе Венансио Лопес перед поединками со сборной Украины рассчитывает на 15 футболистов

  • 16.01.2017 22:15
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Сборная Испании определилась с составом на матчи в Киеве
Чемпион Европы по футзалу, сборная Испании, ближе к концу текущего месяца проведет три товарищеских матча – 24 января со сборной Черногории у себя в стране, и 28-29 января в Киеве против сборной Украины.
 
Главный тренер футзальной «фурии рохи» Хосе Венансио Лопес обнародовал список из 15-ти футболистов, которые будут готовиться к предстоящим спаррингам.
 
Вратари:

- Хуанхо («Барселона Ласса»)

- Карлос Баррон («Пальма Футзал»)

- Фабио («Эль Посо Мурсия»)
 
Полевые игроки:

- Айкардо («Барселона Ласса»)

- Марк Толра («Барселона Ласса»)

- Карлос Ортис («Мовистар Интер»)

- Давид («Рибера Наварра»)

- Бебе («Эль Посо Мурсия»)

- Адольфо («Барселона Ласса»)

- Хоселито (Хосе Антонио Фернандес Кастельяно) («Барселона Ласса»)

- Мигелин («Эль Посо Мурсия»)

- Пола («Мовистар Интер»)

- Хоселито (Хосе Антонио Масиас Перес) («Пальма Футзал»)

- Рафа Усин («Магна Гурпеа»)

- Алекс («Эль Посо Мурсия»).
 
Напомним, что сборная Испании перед товарищескими матчами соберется 23 января в Мадриде, а в Киев вылетит 26 января.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ     

Источник — Sport.ua

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