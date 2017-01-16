Сборная Испании определилась с составом на матчи в Киеве

Чемпион Европы по футзалу, сборная Испании, ближе к концу текущего месяца проведет три товарищеских матча – 24 января со сборной Черногории у себя в стране, и 28-29 января в Киеве против сборной Украины.

Главный тренер футзальной «фурии рохи» Хосе Венансио Лопес обнародовал список из 15-ти футболистов, которые будут готовиться к предстоящим спаррингам.

Вратари:



- Хуанхо («Барселона Ласса»)



- Карлос Баррон («Пальма Футзал»)



- Фабио («Эль Посо Мурсия»)

Полевые игроки:



- Айкардо («Барселона Ласса»)



- Марк Толра («Барселона Ласса»)



- Карлос Ортис («Мовистар Интер»)



- Давид («Рибера Наварра»)



- Бебе («Эль Посо Мурсия»)



- Адольфо («Барселона Ласса»)



- Хоселито (Хосе Антонио Фернандес Кастельяно) («Барселона Ласса»)



- Мигелин («Эль Посо Мурсия»)



- Пола («Мовистар Интер»)



- Хоселито (Хосе Антонио Масиас Перес) («Пальма Футзал»)



- Рафа Усин («Магна Гурпеа»)



- Алекс («Эль Посо Мурсия»).

Напомним, что сборная Испании перед товарищескими матчами соберется 23 января в Мадриде, а в Киев вылетит 26 января.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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