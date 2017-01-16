Сборная Испании определилась с составом на матчи в Киеве

Чемпион Европы по футзалу, сборная Испании, ближе к концу текущего месяца проведет три товарищеских матча – 24 января со сборной Черногории у себя в стране, и 28-29 января в Киеве против сборной Украины.
Главный тренер футзальной «фурии рохи» Хосе Венансио Лопес обнародовал список из 15-ти футболистов, которые будут готовиться к предстоящим спаррингам.
Вратари:
- Хуанхо («Барселона Ласса»)
- Карлос Баррон («Пальма Футзал»)
- Фабио («Эль Посо Мурсия»)
Полевые игроки:
- Айкардо («Барселона Ласса»)
- Марк Толра («Барселона Ласса»)
- Карлос Ортис («Мовистар Интер»)
- Давид («Рибера Наварра»)
- Бебе («Эль Посо Мурсия»)
- Адольфо («Барселона Ласса»)
- Хоселито (Хосе Антонио Фернандес Кастельяно) («Барселона Ласса»)
- Мигелин («Эль Посо Мурсия»)
- Пола («Мовистар Интер»)
- Хоселито (Хосе Антонио Масиас Перес) («Пальма Футзал»)
- Рафа Усин («Магна Гурпеа»)
- Алекс («Эль Посо Мурсия»).
Напомним, что сборная Испании перед товарищескими матчами соберется 23 января в Мадриде, а в Киев вылетит 26 января.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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