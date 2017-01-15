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Игорь МОСКВИЧЕВ: В наши ворота мячи залетали, в ворота соперников нет

«Продэксим» – «Локомотив» – 0:3. Послематчевый комментарий главного тренера херсонцев

  • 15.01.2017 00:25
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Игорь МОСКВИЧЕВ: В наши ворота мячи залетали, в ворота соперников нет
Главный тренер «Продэксима» Игорь Москвичев:
 
– В принципе игрой я сегодня остался доволен. Это редкое в этом сезоне явление, когда тренер доволен игрой своей команды. Естественно были шероховатости. К примеру, при игре с пятым мы позволили три или четыре раза ударить по своим воротам – это не позволительно. Мы решили сегодня сыграть первым номером. Сыграть хотели с позиции силы, но, как видим, это у нас не получилось. Где-то, может, и тренерский просчет. Поскольку впереди у нас пять… уже осталось четыре очень серьезных соперника, то хотели попробовать сыграть первым номером.
 
В каких-то моментах мне нравилась игра команды, в каких-то – нет. Да, сыграло очень большое невезение. Сегодня был не наш день. Не знаю, почему. Мы создали приблизительно такое же количество моментов, сколько и «Локомотив». Но в наши ворота мячи залетали, в ворота соперников – нет… Такое впечатление, что мы играли на выезде. Но это бывает, это футбол. Главное, что я увидел – сможем ли мы играть в дальнейшем первым номером. Нужную информацию я получил. Да, конечно, лучше получать такую информацию в товарищеских играх, а не в официальных, но у нас не было такой возможности, а расти – мы должны…
 
Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали даже при 0:3. Не было такого, как знаете, когда плохо играешь, то болельщики к этому негативно относятся. Здесь же зритель нас поддерживал. Наверное, из-за желания играть самих игроков и доказывать, что они одного уровня с «Локомотивом». И да, игра показала, что мы равные с ними. Где-то сыграла помощь одних людей, которые трактовали правила немножко по-другому. При равной игре, при равных шансах, при равных моментах эти трактовки дали плюс команде, которая выиграла. Почему люди судейского корпуса себя так вели – я не знаю.
 
Еще раз благодарю болельщиков. Игрой я доволен, результатом – нет.

Источник — МФК Продэксим Херсон

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