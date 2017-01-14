Евгений РЫВКИН: «При игре двух равных команд без везения не победишь»

Главный тренер «Локомотив: Евгений Рывкин:
– Игра для нас была достаточно сложная и принципиальная. Команда находится сейчас в сложном положении. Вы видели, что нас приехало очень немного, но, тем не менее, хочу поблагодарить ребят за то, что смогли проявить полную самоотдачу на поле, несмотря на все травмы и на все события, происходящие в жизни каждого. И добились результата, который, как по мне, вполне заслуженный.
Команду соперника хочу поблагодарить за игру. Играли очень достойно. Но мы смогли достаточно грамотно построить игру и склонить чашу весов в нашу пользу. Конечно же, элемент везения был, но при игре двух равных команд без везения не победишь.
Команду соперника хочу поблагодарить за игру. Играли очень достойно. Но мы смогли достаточно грамотно построить игру и склонить чашу весов в нашу пользу. Конечно же, элемент везения был, но при игре двух равных команд без везения не победишь.
Источник — Sport.ua
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