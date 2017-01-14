Евгений РЫВКИН: «При игре двух равных команд без везения не победишь»

Главный тренер «Локомотив: Евгений Рывкин:

– Игра для нас была достаточно сложная и принципиальная. Команда находится сейчас в сложном положении. Вы видели, что нас приехало очень немного, но, тем не менее, хочу поблагодарить ребят за то, что смогли проявить полную самоотдачу на поле, несмотря на все травмы и на все события, происходящие в жизни каждого. И добились результата, который, как по мне, вполне заслуженный.



Команду соперника хочу поблагодарить за игру. Играли очень достойно. Но мы смогли достаточно грамотно построить игру и склонить чашу весов в нашу пользу. Конечно же, элемент везения был, но при игре двух равных команд без везения не победишь.

Источник — Sport.ua

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