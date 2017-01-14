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14-й тур
0:3
Локомотив (Харьков)
14.01.2017, FT

Ударный тайм принес победу: Локомотив обыграл Продэксим в Херсоне

Команда Евгения Рывкина после двух подряд поражений сумела одержать важную победу

  • 14.01.2017 13:43
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www.mfk-lokomotiv.com.ua
© www.mfk-lokomotiv.com.ua
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«Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) – 0:3 (0:3)
 
«Продэксим»:  Кирилл Ципун – Алексей Фетько, Андрей Чуднов, Виталий Киселев, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Евгений Ланко, Максим Бессалов, Михаил Волянюк
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Сергей Малышко, Ярослав Лебедь, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь - Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец
 
Арбитры: Руслан Лутий (Киев), Игорь Овчинников (Запорожье)
 
 Сергей Малышко, 3, Александр Сорокин, 13, Дмитрий Сорокин, 15.

  Ярослав Лебедь, 35.

Дмитрий Федорченко, 23.

 
 

Источник — Sport.ua

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