Ударный тайм принес победу: Локомотив обыграл Продэксим в Херсоне

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«Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) – 0:3 (0:3)
«Продэксим»: Кирилл Ципун – Алексей Фетько, Андрей Чуднов, Виталий Киселев, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Евгений Ланко, Максим Бессалов, Михаил Волянюк
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Сергей Малышко, Ярослав Лебедь, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь - Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец
Арбитры: Руслан Лутий (Киев), Игорь Овчинников (Запорожье)
Сергей Малышко, 3, Александр Сорокин, 13, Дмитрий Сорокин, 15.
Ярослав Лебедь, 35.
Ярослав Лебедь, 35.
Дмитрий Федорченко, 23.
Источник — Sport.ua
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