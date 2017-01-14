Ударный тайм принес победу: Локомотив обыграл Продэксим в Херсоне

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«Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) – 0:3 (0:3)

«Продэксим»: Кирилл Ципун – Алексей Фетько, Андрей Чуднов, Виталий Киселев, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Евгений Ланко, Максим Бессалов, Михаил Волянюк

«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Сергей Малышко, Ярослав Лебедь, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь - Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец

Арбитры: Руслан Лутий (Киев), Игорь Овчинников (Запорожье)

Сергей Малышко, 3, Александр Сорокин, 13, Дмитрий Сорокин, 15.



Ярослав Лебедь, 35. Сергей Малышко, 3, Александр Сорокин, 13, Дмитрий Сорокин, 15.Ярослав Лебедь, 35.

Дмитрий Федорченко, 23.

Источник — Sport.ua

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