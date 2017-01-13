Павло Пічкуров – головний тренер Титан-Зорі

Капітан покровської «Титан-Зорі» Павло Пічкуров відтепер офіційно призначений головним тренером команди. Нагадаємо, що на початку 2017 року «титани» залишились без головного тренера, оскільки цю посаду залишив Віталій Соломка.
Тому, до матчу з «Енергією» «Титан-Зорю» готував Павло Пічкуров, який вже має тренерський досвід на аматорському рівні і фактично став виконуючим обов’язки головного тренера. Як відомо, покровці обіграли чинних чемпіонів України з рахунком 4:1. І після цього Пічкуров був призначений на посаду керманича команди вже без префіксу «в. о.».
Источник — АФУ
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