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Павло Пічкуров – головний тренер Титан-Зорі

28-річний Павло Пічкуров буде наймолодшим з головних тренерів команд Екстра-ліги

  • 13.01.2017 14:53
  • 161 просмотров
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www.mfk-lokomotiv.com.ua, Павел Пичкуров
© www.mfk-lokomotiv.com.ua, Павел Пичкуров

Капітан покровської «Титан-Зорі» Павло Пічкуров відтепер офіційно призначений головним тренером команди. Нагадаємо, що на початку 2017 року «титани» залишились без головного тренера, оскільки цю посаду залишив Віталій Соломка.

Тому, до матчу з «Енергією» «Титан-Зорю» готував Павло Пічкуров, який вже має тренерський досвід на аматорському рівні і фактично став виконуючим обов’язки головного тренера. Як відомо, покровці обіграли чинних чемпіонів України з рахунком 4:1. І після цього Пічкуров був призначений на посаду керманича команди вже без префіксу «в. о.».

Источник — АФУ

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Комментарии
    Роман Ходов
    Роман Ходов, 13.01.2017 15:35
    0
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