Перед матчами в Киеве сборная Испании сыграет с Черногорией

Как мы уже сообщали , 28-29 января в киевском Дворце спорта сборная Украины по футзалу проведет два товарищеских матча с действующим чемпионом Европы сборной Испании. Стали известны некоторые детали относительно того, как испанская команда проведет несколько дней, которые будут предшествовать её поездке в столицу Украины.

Своих подопечных, а каких именно, это станет известно позднее, главный тренер сборной Испании Хосе Венансио Лопес собирает в Мадриде 23 января. А спустя сутки в пригороде испанской столицы Боадилья-дель-Монте сборная Испании сыграет товарищеский матч со сборной Черногории.

Этот матч будет благотворительным, а все собранные средства пойдут в Ассоциацию игроков футзала. Кстати, билеты на игру Испания – Черногория стоят 12 евро, и они уже поступили в продажу 12 января. Те же билеты, которые не будут проданы через интернет, будут реализовываться непосредственно в день матча, и тоже по цене 12 евро.

В Киев сборная Испании прилетает за два дня до первого матча – 26 января.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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