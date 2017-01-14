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14-й тур
:
Локомотив (Харьков)
14.01.2017 12:00

Продэксим – Локомотив. Анонс

Пока не время ни посыпать голову пеплом, ни почивать на лаврах

  • 13.01.2017 12:25
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www.mfk-lokomotiv.com.ua
© www.mfk-lokomotiv.com.ua
После насыщенного пакета новогодних и рождественских праздников футзал в исполнении команд Экстра-лиги возвращается на отечественные площадки, и в четверг, 12 января, матчем в Покровском между «Титан-Зарей» и «Энергией» стартовал 14-й тур регулярного чемпионата. Основная же программа матчей тура пройдет в субботу – среди них центральным будет поединок в Херсоне, где «Продэксим» будет принимать «Локомотив».
 
Матч первого круга, проходивший в Харькове, был по-своему примечательным – он стал первым в сезоне, который завершился вничью, и единственным в первом круге, в котором за 40 минут игрового времени болельщики так и не дождались забитого мяча. Однако нулевой матч по счету не значит нулевой по игре. Как раз, наоборот, харьковская и херсонская команды выдали очень приличный по качеству матч, но в тот день в ударе были голкиперы Дмитрий Литвиненко и Кирилл Ципун. Оба подтвердили, что по делу являются игроками национальной сборной Украины, так что, ворота «Локомотива» и «Продэксима» так и остались нераспечатанными.
 
Хорошо известно, что большие паузы в чемпионате это реальная головная боль наставников команд. Тренировки тренировками, но нужна и игровая практика, а поскольку в новогодние дни кого-то заманить на спарринг из другого города весьма проблематично, то приходится проявлять находчивость, подыскивая с кем бы сыграть. Игорь Москвичев нашел выход, организовав своим подопечным «товаруху» со сборной Херсона, составленной из футболистов ведущих местных аматорских команд. Кто был сильнее, наверное, говорить излишне, но и такая игра – тоже игра. Чуть сложнее, пожалуй, был рулевому «Локомотива» Евгению Рывкину. В Харькове перед самым новым годом финишировал самый крупный городской турнир «Кубок ФК Универ», у всех команд мини-каникулы, так что, кого-то вытащить на контрольный матч, в котором тебе еще и покрутят позвонки, было невозможно. Пришлось «Локомотиву» довольствоваться матчем со своей второй командой, в которую сейчас отправлен Артем Рось.
 
Такими стали «оргвыводы» после того, как в заключительном матче 2016 года «Локомотив» неожиданно проиграл «Титан-Заре». И «неожиданность» здесь не столько в поражении, сколько в том, что после первых 20-ти минут, которые харьковчане выиграли 2:0, никаких намеков на коллапс не было, но после перерыва команду словно подменили. Футболисты стали допускать, как порой говорят, детские ошибки, и от преимущества очень быстро не осталось и следа. Когда же, казалось, «железнодорожники» вывернулись из непростой ситуации, сравняв счет, последовали еще две ошибки, которые команда высокого уровня не имеет права допускать. Одна при смене пятого полевого игрока на голкипера, а вторая при игре с пятым полевым. Покровчане не преминули воспользоваться столь щедрыми подарками, и во второй раз в сезоне отобрали у «Локомотива» три очка. Два поражения подряд в регулярном сезоне – это то, чего с харьковчанами не было, наверное, последних лет пять-шесть, а то, может, и больше.
 
А вот «Продэксим» перед новым годом явно нащупал свою игру, выдав серию из четырех матчей без поражений, а в декабре команда Игоря Москвичева и вовсе выиграла все три матча, в том числе, и у так насолившей «Локомотиву» «Титан-Зари». Впрочем, такие вот волны, когда в какие-то отрезки турнирной дистанции у команды, что называется, «катит», а потом – вроде все делаешь правильно, а результата нет, можно найти у большинства команд Экстра-лиги. Это к тому, что пока еще регулярный чемпионат продолжается, у Евгения Рывкина нет оснований посыпать голову пеплом, как и у Игоря Москвичева почивать на лаврах.
 
Если же говорить о чемпионате в целом, то при отсутствии борьбы за победу в регулярном чемпионате (может так статься, что уже в субботу «ХИТ» и де-юре застолбит за собой первое место, хотя де-факто это и так уже всем очевидно), наиболее интересные события в первой части сезона проходят там, где команды располагаются на местах со второго по седьмое. Тут любой может обыграть любого, и результат первого матча 14-го тура, в котором «Титан-Заря» обыграла «Энергию», еще одно тому подтверждение.
 
Наличие такой интриги тоже неплохо, но есть то, что немного удручает. После четырех субботних матчей наверняка она в самой горячей части турнирной таблицы закрутится еще сильнее, но продолжения развития событий придется ждать целых три недели. Но таков в нынешнем сезоне календарь, прямо скажем, аритмичный. Впрочем, в футзальной жизни простоя не будет. На следующей неделе нас ждут 8 матчей 1/8 финала Кубка Украины, а еще через неделю сборная Украины в Киеве дважды сыграет со сборной Испании. И это без преувеличения уникальное событие для футзальной Украины, ведь приезд в нашу страну команды, которая является действующим чемпионом Европы, будет первым за всю 25-тилетнюю историю отечественного футзала.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
14 января, суббота
«Продэксим» (Херсон)  «Локомотив» (Харьков)  
Херсон. Спорткомплекс ХВУФК. 12.00
 Арбитры: Руслан Лутий (Киев), Игорь Овчинников (Запорожье)
Наблюдатель арбитража: Алексей Банасько (Киевская обл.)
Результат матча первого круга – 0:0
 Прогноз Sport.ua – 2:2

 

Источник — Sport.ua

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