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Оголошується акредитація ЗМІ на товариські матчі Україна – Іспанія

Останній день прийому подачі заявок: 26 січня, 18.00

  • 10.01.2017 15:56
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Оголошується акредитація ЗМІ на товариські матчі Україна – Іспанія
Асоціація футзалу України оголошує початок прийому заявок на акредитації на товариські матчі між футзальними збірними України та Іспанії, які відбудуться 28 та 29 січня у київському Палаці спорту.

Від журналістів, які хочуть висвітлювати ці поєдинки для своїх ресурсів, потрібна наступна інформація:
 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові;
2. Видання, яке буде публікувати інформацію про матчі;
3. Посада;
4. Ваш мобільний номер телефону.
 
Заявки на акредитацію можуть подавати:
 
- друковані та електронні ЗМІ (1 журналіст + 1 фотограф);
- телекомпанії (1 журналіст + 1 оператор);
- радіо (1 журналіст).
 
Заявки на акредитацію приймаються за цією адресою: kopiy@futsal.com.ua.

Источник — АФУ

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