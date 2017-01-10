Оголошується акредитація ЗМІ на товариські матчі Україна – Іспанія

Асоціація футзалу України оголошує початок прийому заявок на акредитації на товариські матчі між футзальними збірними України та Іспанії, які відбудуться 28 та 29 січня у київському Палаці спорту.



Від журналістів, які хочуть висвітлювати ці поєдинки для своїх ресурсів, потрібна наступна інформація:

1. Прізвище, ім’я, по-батькові;

2. Видання, яке буде публікувати інформацію про матчі;

3. Посада;

4. Ваш мобільний номер телефону.

Заявки на акредитацію можуть подавати:

- друковані та електронні ЗМІ (1 журналіст + 1 фотограф);

- телекомпанії (1 журналіст + 1 оператор);

- радіо (1 журналіст).

Заявки на акредитацію приймаються за цією адресою: kopiy@futsal.com.ua.

Источник — АФУ

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