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Сколько ни побеждай, всего равно когда-то проиграешь – это о Пескаре

13 тур. «Реал Риети» двумя победами подряд реанимирует интригу в борьбе за места в зоне плей-офф

  • 16.01.2017 02:09
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Сколько ни побеждай, всего равно когда-то проиграешь – это о Пескаре
Все в жизни имеет свойство заканчиваться, вот и блистательная беспроигрышная серия «Пескары» в регулярном чемпионате Италии, которая длилась 12 матчей, подошла к завершению. Сбой же у подопечных Фульвио Колини произошел в туре под номером 13 – вот и не верь после этого в магию «чертовой дюжины». Поражение «Пескары», собственно, и стало главным событием очередного тура в футзальной Серии А, который состоялся в минувший уик-энд.
 
То, что матч в Монтесильвано, где своих соперников принимает «Аква&Сапоне», будет для лидера чемпионата непростым – это ожидалось. Хотя бы по той причине, что «Аква&Сапоне» после не самого удачного старта (одна победа в шести матчах – это даже, скорее, провальный старт) таки взял себя в руки, и все последующие шесть матчей выиграл. Кроме того, в «водо-мыльной» команде и так состав был очень крепкий, так в новогодние праздники он был еще усилен. Из Бразилии подъехал Лукаян, который имеет большой опыт выступлений за сборную Бразилии, был в его карьере короткий отрезок, когда он поиграл и в чемпионате России.
 
Проходить период так называемой «адаптации» Лукаяну времени не потребовалось, и уже в первой игре в Италии он отметился дублем в ворота «Киоли Коджианко Футзал». Не удалось удержать бразильца и «Пескаре», ведь именно на счету Лукаяна и был первый гол в матче. Забит он был в самом начале второго тайма, хотя, стоит отметить, несмотря на то, что в первые 20 минут ворота голкиперы Мирко Касасса («Аква&Сапоне») и Антонио Капуоццо («Пескара») сохранили свои ворота «сухими», голевых моментов что у одних, что у других ворот было предостаточно. А вот в моменте, когда Лукаян открывал счет, Капуоццо, конечно же, сплоховал. Не таким уж убойным был дальний удар Родриго Канабарро, но вратарь гостей мяч не зафиксировал, Лукаян был тут как тут, и «Аква&Сапоне» повел в счете. Капуоццо, похоже, так расстроился, что спустя две минуты не смог отразить удар Де Оливейры, хотя и очень сильный, но все же с острого угла.
 
Если вратарь гостей немного поплыл, то этого нельзя было сказать о «Пескаре». Лука Леджеро красивым ударом слета один мяч отыграл, и интрига вернулась. Едва лидеру Серии А удалось выровнять игру, как его подстерегла еще одна неудача. После розыгрыша углового Джонас слета пробил по воротам, но на пути мяч так не вовремя оказался Мауро Канал, что мяч с рикошетом полетел в сетку. Чистой воды автогол, но арбитры во главе с одним из лучших рефери мира Алессандро Мальфером авторство гола все-таки сохранили за Джонасом.
 
Не имея других аргументов против «Аква&Сапоне», Фульвио Колини перевел свою команду на игру с пятым полевым игроком, и после передачи Куццолино Леджеро сыграл на замыкании – 3:2. Но «что такое не везет» у гостей еще не закончилось. Еще один дальний удар Джонаса, еще один рикошет от Канала – и преимущество «Аква&Сапоне» вновь выросло до двух мячей. А через минуту Куццолино, играя вратарем, неудачно попытался начать атаку свой команды, мяч потерял, и Канабарро подвел итог матчу, поразив пустые ворота. 5:2 – седьмая победа подряд «Аква&Сапоне», и первое поражение «Пескары».
 
Однако ближайшего преследователя команды Фульвио Колини, а это «Лолло Каффе Наполи», продолжать лихорадить, и домашний матч неаполитанцев против «Лупаренсе» стал третьим подряд их фиаско. Героем же матча в Неаполе стал испанец Роберто Тобе. После нескольких лет карьеры, проведенных в «Мовистар Интере», Тобе перебрался в Италию, и «Лупаренсе» это не первый его клуб на Апеннинах. В матче против неаполитанцев Тобе оформил хет-трик, и после победы «Лупаренсе» в Неаполе «волки» подобрались к «Лолло Каффе Наполи» на расстояние всего одного очка.
 
Из остальных матчей тура отметим вторую подряд победу «Реал Риети», которая еще тем ценна, что вице-чемпион Италии обыграл «Каос Футзал», который в турнирной таблице был как раз над ним. Если после первого круга казалось, что вопрос с восьмеркой, которая выйдет в плей-офф, уже почти закрыт, то два подряд поражения «Каос Футзал» в совокупности с рывком «Реал Риети» существенно накалил обстановку в граничной зоне плей-офф. Ведь после 13-го тура «Каос Футзал» опережает «Реал Риети» всего на три очка, и, откровенно говоря, за Серию А можно только порадоваться – ну, что бы это был за регулярный чемпионат, когда состав участников плей-офф в нем определился бы в январе.
 
После матчей 13-го тура Серия А берет паузу до 4 февраля. За это время будет сыгран «Финал четырех» «Зимнего кубка», а еще будет официальное окно для матчей национальных сборных. Анонсируя же 14-й тур, скажем, что на статус центральной в нем потянет игра в Аричче, это пригород Рима, где «Киоли Коджианко Футзал» будет принимать «Реал Риети».

13 тур. 14-15 января
 
«Лолло Каффе Наполи» – «Лупаренсе» – 4:6 (2:3)
 Манфрой (3,39), Де Баил (17), Форнари (37) – Тобе (9,16,27), Манкусо (20), Онорио (34), Бертони (38)
 
«Футзал Исола» – «Киоли Коджианко Футзал» – 4:5 (2:1)
 Марселиньо (6,34,40), Касас (15) – Фусари (15), Раубо (38), Йерай (33,34,35)



«ТКЧ Лацио» – «Ма Груп Имола» – 2:3 (2:1)
 Жедсон (4), Эскостеги (13) – Дейлтон (17), Фабиньо(26), Наполетано (28)



«Аксед Груп Латина» – «Каме Доссон» – 4:3 (2:1)
 Амоедо (7,25), Авеллино (10,38) – Белломо (8), Крещендо (30), М. Бординьон (25)



«Аква&Сапоне» – «Пескара С5» – 5:2 (0:0)
 Лукаян (21), Де Оливейра (23), Джонас (30,36), Канабарро (37) – Леджеро (26,35)



«Реал Риети» – «Каос Футзал» – 3:1 (1:1)
 Дуйо (1), Суазо (31,38) – Перич (20)
 
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 

Источник — Sport.ua

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