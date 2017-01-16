Все в жизни имеет свойство заканчиваться, вот и блистательная беспроигрышная серия «Пескары» в регулярном чемпионате Италии, которая длилась 12 матчей, подошла к завершению. Сбой же у подопечных Фульвио Колини произошел в туре под номером 13 – вот и не верь после этого в магию «чертовой дюжины». Поражение «Пескары», собственно, и стало главным событием очередного тура в футзальной Серии А, который состоялся в минувший уик-энд.

То, что матч в Монтесильвано, где своих соперников принимает «Аква&Сапоне», будет для лидера чемпионата непростым – это ожидалось. Хотя бы по той причине, что «Аква&Сапоне» после не самого удачного старта (одна победа в шести матчах – это даже, скорее, провальный старт) таки взял себя в руки, и все последующие шесть матчей выиграл. Кроме того, в «водо-мыльной» команде и так состав был очень крепкий, так в новогодние праздники он был еще усилен. Из Бразилии подъехал Лукаян, который имеет большой опыт выступлений за сборную Бразилии, был в его карьере короткий отрезок, когда он поиграл и в чемпионате России.

Проходить период так называемой «адаптации» Лукаяну времени не потребовалось, и уже в первой игре в Италии он отметился дублем в ворота «Киоли Коджианко Футзал». Не удалось удержать бразильца и «Пескаре», ведь именно на счету Лукаяна и был первый гол в матче. Забит он был в самом начале второго тайма, хотя, стоит отметить, несмотря на то, что в первые 20 минут ворота голкиперы Мирко Касасса («Аква&Сапоне») и Антонио Капуоццо («Пескара») сохранили свои ворота «сухими», голевых моментов что у одних, что у других ворот было предостаточно. А вот в моменте, когда Лукаян открывал счет, Капуоццо, конечно же, сплоховал. Не таким уж убойным был дальний удар Родриго Канабарро, но вратарь гостей мяч не зафиксировал, Лукаян был тут как тут, и «Аква&Сапоне» повел в счете. Капуоццо, похоже, так расстроился, что спустя две минуты не смог отразить удар Де Оливейры, хотя и очень сильный, но все же с острого угла.

Если вратарь гостей немного поплыл, то этого нельзя было сказать о «Пескаре». Лука Леджеро красивым ударом слета один мяч отыграл, и интрига вернулась. Едва лидеру Серии А удалось выровнять игру, как его подстерегла еще одна неудача. После розыгрыша углового Джонас слета пробил по воротам, но на пути мяч так не вовремя оказался Мауро Канал, что мяч с рикошетом полетел в сетку. Чистой воды автогол, но арбитры во главе с одним из лучших рефери мира Алессандро Мальфером авторство гола все-таки сохранили за Джонасом.

Не имея других аргументов против «Аква&Сапоне», Фульвио Колини перевел свою команду на игру с пятым полевым игроком, и после передачи Куццолино Леджеро сыграл на замыкании – 3:2. Но «что такое не везет» у гостей еще не закончилось. Еще один дальний удар Джонаса, еще один рикошет от Канала – и преимущество «Аква&Сапоне» вновь выросло до двух мячей. А через минуту Куццолино, играя вратарем, неудачно попытался начать атаку свой команды, мяч потерял, и Канабарро подвел итог матчу, поразив пустые ворота. 5:2 – седьмая победа подряд «Аква&Сапоне», и первое поражение «Пескары».

Однако ближайшего преследователя команды Фульвио Колини, а это «Лолло Каффе Наполи», продолжать лихорадить, и домашний матч неаполитанцев против «Лупаренсе» стал третьим подряд их фиаско. Героем же матча в Неаполе стал испанец Роберто Тобе. После нескольких лет карьеры, проведенных в «Мовистар Интере», Тобе перебрался в Италию, и «Лупаренсе» это не первый его клуб на Апеннинах. В матче против неаполитанцев Тобе оформил хет-трик, и после победы «Лупаренсе» в Неаполе «волки» подобрались к «Лолло Каффе Наполи» на расстояние всего одного очка.

Из остальных матчей тура отметим вторую подряд победу «Реал Риети», которая еще тем ценна, что вице-чемпион Италии обыграл «Каос Футзал», который в турнирной таблице был как раз над ним. Если после первого круга казалось, что вопрос с восьмеркой, которая выйдет в плей-офф, уже почти закрыт, то два подряд поражения «Каос Футзал» в совокупности с рывком «Реал Риети» существенно накалил обстановку в граничной зоне плей-офф. Ведь после 13-го тура «Каос Футзал» опережает «Реал Риети» всего на три очка, и, откровенно говоря, за Серию А можно только порадоваться – ну, что бы это был за регулярный чемпионат, когда состав участников плей-офф в нем определился бы в январе.

После матчей 13-го тура Серия А берет паузу до 4 февраля. За это время будет сыгран «Финал четырех» «Зимнего кубка», а еще будет официальное окно для матчей национальных сборных. Анонсируя же 14-й тур, скажем, что на статус центральной в нем потянет игра в Аричче, это пригород Рима, где «Киоли Коджианко Футзал» будет принимать «Реал Риети».



13 тур. 14-15 января