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До перерыва пусто, после него – густо: Эль Посо Мурсия громит Сарагосу

16 тур. «Барселона Ласса» и «Мовистар Интер» переигрывают своих соперников с теннисным счётом

  • 15.01.2017 22:02
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www.lnfs.es, «Магна Гурпеа» – «Пластикос Ромеро Картахена»
© www.lnfs.es, «Магна Гурпеа» – «Пластикос Ромеро Картахена»
Ударную неделю, в течение которой в программе регулярного чемпионата Испании по футзалу было два тура, команды Примеры завершили матчами 16-го тура. На стыке двух кругов, как правило, в календарях есть одна особенность, и её нагляднее всего можно продемонстрировать как раз на примере 15-го и 16-го туров. Сразу 7 команд по два матча играли на своей площадке, что, согласитесь, может дать определенное преимущество. Соответственно 7 команд по две игры за достаточно короткий срок – 3-4 дня – провели на выезде, и только две команды, из Хаэна и Сарагосы, по матчу сыграли дома и в гостях.
 
В числе команд, которые дважды играли на своей площадке, были и три испанских гранда. Они и так очень редко теряют очки в матчах с остальными 13-ю командами, что же говорить о той ситуации, которая была на этой неделе – у соперников «Эль Посо Мурсии», «Барселоны Ласса» и «Мовистар Интера» не было никаких шансов.
 
В Мурсии местные любители футзала стали свидетелями двух абсолютно разных таймов. «Риос Реноваблес Сарагоса» в первые 20 минут выглядела очень солидно, ни в чем не уступая хозяевам паркета. Спокойно отбивая атаки подопечных Дуды, «Сарагоса» на 14-й минуте имела великолепный шанс открыть счет, но Нано Модрего, известный в Испании мастер исполнения 10-тиметровых, в этот раз не смог переиграть голкипера хозяев Феде. Что до мурсийцев, то у них дважды на судьбу мог сетовать Алекс – его удары приняли на себя сначала перекладина, а затем штанга. Ну, а во втором тайме такое началось! На 23-й минут лидер сборной Хорватии Дарио Маринович, который проводит в Испании очень хороший сезон, в прыжке изящно перевел мяч в ворота после передачи Алекса. Вскоре в течение минуты по голу забили Кардинал и тот же Маринович. Во второй же половине второго тайма «Эль Посо Мурсия» просто смяла своего соперника. Едва «Сарагоса» решила сыграть с пятым полевым игроком, как голы посыпались в её пустые ворота. Итог же матчу на последней минуте подвел Мигелин, сначала поразив ворота сильнейшим дальним ударом, а затем реализовав пенальти. 9:0 – и поскольку «Барселона Ласса» и «Мовистар Интер» матчи тура играли в субботу, «Эль Посо Мурсия» после всех матчей, сыгранных в пятницу, вышла на первой место.
 
Но в субботу все вернулось на свои места. Приезд «Пенисколы» в Барселону не вызвал в столице Каталонии большого ажиотажа, и великолепный спорткомплекс «Палау Блауграна» собрал около двух тысяч зрителей. Те же из них, кто опоздал к началу матча, прозевали, как на первой же минуте «Пенискола» провела атаку, которую завершил Иван Румбо. Но на гол Марка Толры через пару минут они должны были успеть, и счет стал равным. После экватора тайма можно было говорить о преимуществе «Пенисколы», так что наставнику «Барселоны Ласса» Андреу Плазе даже пришлось брать тайм-аут. Хозяевам удалось развернуть игру, и до перерыва Феррао и Айкардо смогли воплотить преимущество каталонцев в забитые мячи. Во втором же тайме забивала только «Барселона Ласса», которая более четко реализовала свои шансы. Феррао отметился двумя забитыми мячами, каждый из которых был по-своему красивым, последний же гол в матче на счету Адольфо. 6:1 – «Барселона Ласса» вернулась на первое место в турнирной таблице.
 
С теннисным счетом свой матч тура выиграл и «Мовистар Интер», в каждом из таймов забивший «Гран-Канарии» по три мяча. Лавры героя матча достались бразильцу Рафаэлю, который трижды расписался в воротах команды с Канарских островов. 6:2 – команда Хесуса Веласко по-прежнему вторая, отставая от каталонцев на одно очков.
 
Ситуацией из двух домашних матчей умело воспользовался «Леванте» – валенсийцы во вторник обыграли «Пескадос Рубен Бурелу», а в первом туре второго круга во второй раз в сезоне были сильнее «Рибера Наварры». Действительно ли новому главному «Леванте» Давиду Мадриду удалось реанимировать своих подопечных, которые до его прихода увязли на дне турнирной таблицы, узнаем в ближайшее время.
 
До очередного, 17-го тура у команд Примеры будет привычный недельный цикл. В этом туре центральной можно считать игру между «Катгаз Э. Санта Коломой» и «Эль Посо Мурсией». И два других гранда сыграют на выезде – «Барселона Ласса» в Картахене, а «Мовистар Интер» в Буреле.

13-15 января. 16 тур
 
«Леванте UD» – «Рибера Наварра» – 4:0 (1:0)
 Эмилио Буэндиа (6,34), Лучо (35), Кико (37)



«Магна Гурпеа» – «Пластикос Ромеро Картахена» – 2:3 (2:1)
 Рафа Усин (1), Мартиль (11) – Адеиртон (15), Хосема (21), Энрике (38)



«Пальма Футзал» – «Пескадос Рубен Бурела» – 5:2 (2:2)
 Элой Рохас (2,14), Парадински (30,40), Чичо (37) – Матаморос (13), Яго Мигес (20)



«Сантьяго Футзал» – «Хумилья» – 5:3 (2:0)
 Катела (9,38), Санти (10), Дани Монтес (24), Алекс Диз (36) – Ари Нето (34), Рауль Гомес (35,37)



«Эль Посо Мурсия» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 9:0 (0:0)
 Маринович (23,28), Кардинал (28,33), Алекс (32), Пито (34,35), Мигелин (40,40)



«Барселона Ласса» – «Пенискола» – 6:1 (3:1)
 Марк Толра (3), Феррао (15,25,28), Айкардо (18), Адольфо (37) – Иван Румбо (1)



«Мовистар Интер» – «Гран-Канария» – 6:2 (3:1)
 Таффи (3,32), Рафаэль (19,20,40), Борха (36) – Хуанильо (20), Хулио (28)



«Хаэн» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 3:2 (0:1)
 Чино (22), Солано (26,37) – Дани Сальгадо (12), Хави Рангель (29)



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 

Источник — Sport.ua

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