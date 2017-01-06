Соперник сборной Украины против Чехии сыграет без своих лидеров

Главный соперник сборной Украины по футзалу в группе 3 основного раунда квалификации ЧЕ-2018, матчи в которой пройдут в начале апреля в Киеве, сборная Хорватии, 9-10 января в городах Хрудим и Градец-Кралове проведет два товарищеских матча со сборной Чехии.

На эти матчи главный тренер сборной Хорватии Мато Станкович (на фото) вызвал 13 футболистов:

- голкиперы:

Иво Юкич («Томми Сплит»)

Жарко Лукетин («Томми Сплит»)

- полевые игроки:

Саша Бабич («Томми Сплит»)

Йосип Шутон («Томми Сплит»)

Степан Перичич («Томми Сплит»)

Кристиан Постружин («Национал»)

Матей Хорват («Динамо Загреб»)

Кристиан Грбеша («Динамо Загреб»)

Ведран Матошевич («Динамо Загреб»)

Давор Канюх («Динамо Загреб»)

Хрвое Цветкович («Дубровник»)

Андрей Пандуревич («Осиек»)

Ведран Казазич («Ново Време»).

На матчах в Чехии Мато Станкович решил не задействовать двух своих ведущих футболистов – Дарио Мариновича («Эль Посо Мурсия») и Тихомира Новака («Национал»).

Добавим, что время начала обоих матчей – 20.00 по киевскому времени, и в Украине их можно будет посмотреть в прямом эфире на портале livesporttv.cz

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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