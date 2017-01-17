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Тур под номером 13, как и предыдущий, в чемпионате Польши по футзалу прошел в четыре календарных дня. И уже первый матч тура, состоявшийся в прошлую пятницу в Торуни, вызывал повышенный интерес.

Местная «Торунь» принимала своего соседа по турнирной таблице «Погонь 04», имея одинаковое количество очков – по 19, само собой, победитель матча сразу же уходил в отрыв от своего конкурента. В первом круге «Торуни» удалось увезти три очка из Щецина на счет победы 2:1. Щецинцы наконец-то могли рассчитывать на украинское подкрепление – Александр Шамотий после длительной реабилитации набрал оптимальные кондиции, и главным тренером «Погони 04» Лукашем Зебровским был включен в заявку на игру.

Довольно быстро «Торунь» и «Погонь 04» обменялись забитыми мячами, причем авторами обоих в протокол были записаны игроки хозяев. Сначала Михал Сухоцки неудачно подставил ногу под мяч после удара Михала Кубика, но ровно через минуту ошибку своего партнера поправил Михал Войцеховски, точным ударом завершив свой рывок в центральной зоне. Еще по ходу первого тайма «Торунь» начала играть с пятым полевым игроком, и хозяева могли как забить, так и пропустить в свои. Но цифры 1:1 остались на табло без изменения. С началом второго тайма «ноль четвертые» нашли в себе силы прибавить, прочно завладели инициативой, и на 30-й минуте разыграли симпатичную комбинацию с участием всей четверки, которую завершил Артур Юрчак. Вот тут-то уже игрокам «Погони 04» пришлось демонстрировать свое умение обороняться. Гости не допустили ни одной ошибки, и сумели взять реванш у «Торуни» за поражение в первом круге, причем с тем же счетом 2:1.

В субботу в Экстракласе были три матча, и два из них – с участием лидеров. Из двух украинцев «Пяста» только Тарас Тарасович вышел на площадку в матче против «Гатты Актив». И здесь имел место матч соседей по турнирной таблице, вот только разница в очках между «Гаттой Актив» и «Пястом» была солидной – 5 очков, и для команды из Гливиц это был последний шанс обозначить свои претензии на второе место. Однако реалии сейчас таковы, что чемпион Польши на данный момент сильнее, к тому же, у игроков «Гатты Актив» наверняка сидела заноза за ничью в первом круге в Гливицах. Открыв счет на 4-й минуте, чемпион Польши так ни разу и не позволил «Пясту» сравнять счет, и в итоге добился победы 5:3.

Очень тяжело начал 2017-й год лидер Экстракласы – «Рекорд» неделей ранее впервые не выиграл дома в Бельско-Бялой, а в 13-м туре подопечные Анджея Шлапы провели невероятно сложный матч. «Красные драконы» из Пнев у себя дома играют очень прилично, достаточно сказать, что до матча против «Рекорда» еще ни разу не уходили со своей площадки побежденными. Естественно, повышенное внимание «Ред Дрэгонс» уделили нейтрализации главной ударной силы «Рекорда» Александра Бондаря. В принципе, с этой задачей справиться удалось, ежели украинец ушел с площадки без забитого мяча. Однако в забитом «Рекордом» мяче все-таки есть заслуга Бондаря – на 26-й минуте Александр сделал передачу на Павла Будняка, и экс-«урагановец» низовым ударом переправил мяч в дальний угол ворот. В заключительные минуты матча «Рекорду» было очень сложно, отбивая массированные атаки «драконов», в том числе и с пятым полевым игроков, но все же «рекордисты» выдюжили, и за счет победы 1:0 сохранили свой отрыв от «Гатты Актив» в пять очков.

Единственным же украинцем, которому в туре удалось отметиться забитым мячом, стал Вадим Иванов. А забил его воспитанник киевского футзала, а ныне игрок «Клирекса», в ворота хойницких «Красных дьяволов», за которых Вадим играл в первом круге. Ситуация, когда футболисты забивают своей совсем еще недавно бывшей команде, весьма распространена, имела она место и в матче «Ред Девилс» – «Клирекс». Новая команда Вадима Иванова после победы в Хойницах заметно подтянулась в турнирной таблице, отставая от первой шестерки всего на два очка. «Ред Девилс», возглавляемых Олегом Зозулей, спасти от вылета из Экстракласы может только чудо.

Очередной тур в чемпионате Польши будет сыгран 21-23 января, и в нем центральной будет игра в Щецине, где «Погонь 04» сыграет против «Пяста». Эти две команды делят третье-четвертое места, имея в активе по 22 очка.



13-16 января. 13 тур

«FC Торунь» – «Погонь 04» (Щецин) – 1:2 (1:1)

Войцеховски, 7 – Сухоцки, 6-автогол, Юрчак, 30







«Ред Дрэгонс» (Пневы) – «Рекорд» (Бельско-Бяла) – 0:1 (0:0) Войцеховски, 7 – Сухоцки, 6-автогол, Юрчак, 30

Будняк, 26







«Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – «Пяст» (Гливице) – 5:3 (2:1) Будняк, 26

Шипчински, 4, Кравчик, 7,33, Марциняк, 23, Кельпиньски, 32 – Журек, 19, Девуцки, 26, Пискорц, 34



«AZS US» (Катовице) – «Евромастер» (Глогув) – 5:3 (1:2) Шипчински, 4, Кравчик, 7,33, Марциняк, 23, Кельпиньски, 32 – Журек, 19, Девуцки, 26, Пискорц, 34

Кмецик, 18, Хевлик, 27, Пекала, 30, Мусял, 39,40 – Качмар, 2, Кржишка, 14-автогол, Жала, 29



«Ред Девилс» (Хойнице) – «Клирекс» (Хожув) – 2:4 (1:2) Кмецик, 18, Хевлик, 27, Пекала, 30, Мусял, 39,40 – Качмар, 2, Кржишка, 14-автогол, Жала, 29

Войцеховски, 20, Казмерчак, 39 – Голлы, 9,13, Иванов, 28, Лутецки, 29



«AZS UG» (Гданьск) – «МКФ Сольна Място» (Величка) – 7:1 (2:1) Войцеховски, 20, Казмерчак, 39 – Голлы, 9,13,, 28, Лутецки, 29

Кризель, 4, Ословски, 14,23, Хорбач, 27, Ласковски, 35,39, Павицки, 36 – Мыжор, 7



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ Кризель, 4, Ословски, 14,23, Хорбач, 27, Ласковски, 35,39, Павицки, 36 – Мыжор, 7Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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