Отыграв матчи 17-го тура регулярного чемпионата, футзальная Примера взяла двухнедельную паузу, которая для нас интересна тем, что во время неё лучшая национальная команда европейского континента впервые в своей истории совершит визит в Киев, и 28-29 января во Дворце спорта сыграет два товарищеских матча со сборной Украины.

Волею календаря «Барселона Ласса» и «Мовистар Интер», занимающие два первых места в турнирной таблице, свои матчи тура проводили не только в один день, но и первый удар по мячу в них был сделан в одно время. Команды Андреу Плазы и Хесуса Веласко, играя на выезде, в первые 20 минут столкнулись с серьезным противодействием оппонентов из Картахены и Бурелы.

В «Пескадос Рубен Буреле», кстати, на этой неделе произошла смена главного тренера. У бывшей звезды испанского футзала Даниэля, по большому счету, за два года работы в Буреле так ничего и не получилось. Когда же уже в нынешнем сезоне команда оказалась в непосредственной близости от зоны вылета, руководством клуба было принято решение об отставке Даниэля, а на его место пришел Томас де Диос. Это достаточно авторитетный в Испании тренер, высшим достижением которого является победа в Кубке Испании вместе с «Лобелле Сантьяго». Правда, это было давно – еще в 2006 году.

Дебютный матч Томаса де Диоса пришелся на игру с «Мовистар Интером», и в первом тайме болельщики, до отказа заполнившие спорткомплекс «Vista Alegre», стали свидетелями яркого зрелища. Обе команды играли с акцентом на атаку, и голкиперы Алекс («Бурела») и Алекс Гонсалес («Мовистар Интер») постоянно были в деле. Разменять нули на табло удалось гостям, у которых на 14-й минуте отличился бразилец Гадейя, который только в январе пополнил ряды чемпиона Испании. К слову, это уже второй приезд Гадейи в Испанию – сезон 12/13 он провел как раз в «Мовистар Интере». До перерыва у гостей близок к голу был близок Даниэль, но сильнейшим ударом потряс перекладину. И во втором тайме у обоих Алексов работы было с головой, но чтобы пробить голкипера «Бурелы» «мовистаровцам» потребовался пенальти, который был назначен за игру рукой, а «точку» реализовал Бруно Таффи. Через пару минут гости вынудили хозяев сфолить в шестой раз, и Рикардиньо пушечным ударом не дал Алексу никаких шансов. Подвел же итог матчу Рафаэль, эффектно реализовав выход один на один – 0:4.

И «Барселона Ласса» за первые 20 минут игры лишь раз смогла вскрыть оборону «Картахены», когда Рохер пробил голкипера хозяев Альберто ударом из пределов штрафной. Вскоре после перерыва индивидуальным мастерством блеснул Феррао, с голом которого каталонцы увеличили своё преимущество до двух мячей. Один мяч «Картахена» смогла отыграть лишь на 36-й минуте – Хесусу после розыгрыша штрафного удался ювелирный по точности удар. Тут же хозяева могли сравнять счет, но Хуанпи, выйдя один на один с Хуанхо, пробил мимо ворот. «Картахена» вскоре перешла на игру с пятым полевым игроком, но первая же ошибка стоила пропущенного мяча, который в пустые ворота забил Адольфо. 1:3 – «Барселона Ласса» одержала девятую победу подряд!

Из грандов же Примеры все-таки самый сложный был у «Эль Посо Мурсии» – выезд в гости к «Санта Коломе». Вот где любителей футзала ждало голевое пиршество – 13 мячей, притом, что вратари Прието («Катгаз Э. Санта Колома») и Фабио («Эль Посо Мурсия») – это голкиперы высокого класса. Напомним, что тот же Фабио включен главным тренером сборной Испании Хосе Венансио Лопесом в число кандидатов на поездку в Киев.

Начало матча явно осталось за мурсийцами – им потребовалось меньше минуты, чтобы открыть счет. А к 15-й минуте гости вели с преимуществом уже в три мяча. Однако к концу тайма «Санта Колома» таки проснулась, и Рафа Лопес и Пабло дель Мораль отыграли два мяча. Интрига? Возможно, и так, но два гола мурсийца Фернандо серьезно поставили её под сомнение. Любопытно, что свой второй мяч Фернандо забил сразу же после того, как хозяева не реализовали выход «2 в 0». Однако и у «Катгаз Э. Санта Коломы» нашелся свой герой – это Сепе, который в течение двух минут вновь сократил отставание хозяев до минимума – 4:5. И впереди было еще много интересного! Мурсийцы поймали хозяев на контратаке, и после пропущенного от Пито гола «Санта Коломе» пришлось переходить «на пятого». Это позволило хорвату Мариновичу поразить пустые ворота. До финальной сирены хозяева успели забить два мяча, но это не позволило уйти от поражения. 6:7 – в увлекательном матче, победа в котором закрепила позиции «Эль Посо Мурсии» в тройке, а поражение (четвертое подряд!) отбросило «Катгаз Э. Санта Колому» на восьмое место.

Из остальных результатов тура отметим победу «Пальмы Футзал», уже вторую подряд, и теперь команда с Балеарских островов, занимая четвертое место, имеет уже солидный отрыв от ближайшего преследователя.

Как уже говорилось в самом начале обзора, в чемпионате Испании наступает двухнедельная пауза, и матчи 18-го тура пройдут 3-4 февраля. В нем отметим поединок в Пенисколе, где хозяева сыграют с «Катгаз Э. Санта Коломой». Что же до грандов, то «Барселона Ласса» будет принимать «глухого» аутсайдера «Хумилью», «Эль Посо Мурсия» сыграет в Валенсии с «Леванте», а «Мовистар Интер» на своем паркете проэкзаменует «Рибера Наварру».

20-21 января. 17 тур