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На гол вратаря-бомбардира Лацио у Пескары нашелся троекратный ответ

12 тур. «Лолло Каффе Наполи» уступает в Имоле, и между лидерами Серии А уже образовался разрыв

  • 09.01.2017 03:24
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На гол вратаря-бомбардира Лацио у Пескары нашелся троекратный ответ
Более трех недель продолжалась пауза в регулярном чемпионате Италии по футзалу, в течение которой, правда, команды Серии А не совсем уж отдыхали, а успели отыграть предварительный этап «Зимнего кубка», турнира, который призван дать дополнительную  игровую практику.
 
Первый круг завершился тем, что в его заключительном туре в Серии А, после очной битвы «Пескары» и «Лолло Каффе Наполи», произошла смена лидера – неаполитанцы, проиграв, вынуждены были уступить первую строчку в турнирной таблице конкуренту. Разница в очках была небольшой – всего два, но едва начался второй круг, как она выросла до пяти, а это уже существенно.
 
Удачный старт команды из Имолы, дебютанта Серии А, стал одной из главных неожиданностей первого круга. Не сделав никаких громких приобретений летом, «Ма Груп Имола» в первых семи турах одержала 5 побед, и только в конце 2016 года несколько сбавила ход. Новогодний перерыв был как раз вовремя, а матч против «Лолло Каффе Наполи» показал, что дерзкий новичок не прочь попробовать себя и в плей-офф. Равный первый тайм не стал по счету ничейным благодаря голу Фелипе Манфроя, забитого за секунду до перерыва. Мяч, пропущенный «в раздевалку», не выбил из колеи подопечных Ванни Педрини, 36-тилетнего наставника «Ма Груп Имолы», и во втором тайме, спустя 69 секунд после его начала, усилиями Фелипе Боргеса на табло установились две тройки. Развязка же в матче наступила на 39-й минуте, когда ворота голкипера неаполитанцев Леандро Перейры поразил хорват Тони Елавич.
 
Тем временем, «Пескара» свой поединок против «Лацио» начинала, уже зная результат матча в Имоле. Однако «лациале», по сути, провалившие первый круг, неожиданно конкретно «уперлись» против команды Фульвио Колини. В воротах гостей творил чудеса голкипер Лайон, который известен тем, что при случае не против подключиться к атаке и мощно пробить издали. Собственно так и был открыт счет в матче, и мяч, забитый Лайоном, так и остался единственным в первом тайме. Почти половину второго тайма «Пескара» решала проблему, как же пробить поймавшего кураж Лайона, и сделать это удалось на 29-й минуте Каналу, точно пробившему метров с 12-ти. Этот успех хозяева закрепили очень быстро – спустя 37 секунд Шимангиньо из пределов штрафной замкнул фланговую передачу. Римлянам пришлось раскрывать, чем незадолго до конца матча воспользовался Винисиус Дуарте, забивавший уже практически в пустые ворота. 3:1 – «Пескара» заметно укрепила свои лидирующие позиции.
 
Одной из примет турнирной таблицы после первого круга был большой разрыв между первой восьмеркой, и теми, кто располагался ниже. После победы над «Каме Доссон» вице-чемпиону Италии, «Реал Риети», удалось сократить отставание от зоны плей-офф до трех очков. Действительно ли команда Марио Патриарки готова побороться за восьмерку, покажет время. Что же до отчетного матча, то в нем главным героем стал Фабрицио Кальдеролли, трижды расписавшийся в гостевых воротах.
 
Еще два хет-трика были зафиксированы и в Сан-Мартино-ди-Лупари, где «Лупаренсе» принимал «Аксед Груп Латину». Хозяева полностью провалили первый тайм, уступив его 1:4, а три из четырех мячей были в активе Лусиано Авеллино. Но 15-ти минут перерыва «Лупаренсе» хватило, чтобы отойти от шока, и во втором тайме показать местным болельщикам совершенно другой футбол. Настоящим лидером проявил себя Пабло Таборда, чемпион мира в составе сборной Аргентины. Его три мяча были ровно половиной из тех, что «Лупаренсе» забил после перерыва. 7:4 – эта победа стала для «волков» второй кряду и сохранила их на третьем месте.
 
Завершался же тур в воскресенье матчем в Дженцано-ди-Роме, где «Киоли Коджианко Футзал» принимал «Аква&Сапоне». Гости продолжают играть без Стефано Маммареллы, который проходит курс восстановления после травмы. Однако 24-хлетний Мирко Касасса пока удачно заменяет Маммареллу на последнем рубеже, по крайней мере, забивает «Аква&Сапоне» больше, чем пропускает. Отметим, что удачно в игру гостей вписался бразилец Лукаян, который в первом же своем матче за «водо-мыльную» команду отметился дублем. Победа в Дженцано-ди-Роме стала для «Аква&Сапоне» уже шестой (!) подряд. Лучший победный результат в нынешнем сезоне был только у «Лолло Каффе Наполи», который выиграл 8 матчей кряду.
 
Ближайший тур в Серии А, под номером 13, состоится 14 января. Центральными в нем будут сразу две игры. В Неаполе сыграют вторая и третья команды турнирной таблицы – «Лолло Каффе Наполи» принимает «Лупаренсе», и этот матч по времени стоит первым в туре. А последним – матч в Монтесильвано, где «Аква&Сапоне» сыграет с «Пескарой».

12 тур. 7 января
 
«Ма Груп Имола» – «Лолло Каффе Наполи» – 4:3 (2:3)
Виноли (16), Дави (18, автогол), Боргес (22), Елавич (39) – Крема (11), Де Лука (15), Манфрой (20)

«Каме Доссон» – «Реал Риети» – 4:5 (1:2)
Боавентура (20), Рафинья (33, автогол), Виейра (36), Бельсито (39) – Паулиньо (7), Кальдеролли (11,34,36), Сауль (37)
 
«Каос Футзал» – «Футзал Исола» – 5:5 (2:2)
Эрколесси (3), Титон (13), Перич (24), Винисиус (33), Тули (40) – Эмер (11), Винисиус (18, автогол), Аррибас (31), Марселиньо (34), Дзоппо (36)
 
«Пескара С5» – «ТКЧ Лацио» – 3:1 (0:1)
Канал (29), Шимангиньо (30), Дуарте (39) – Лайон (16)



«Лупаренсе» – «Аксед Груп Латина» – 7:4 (1:4)
Бранди (9), Таборда (25,32,29), Коко Веллингтон (27), Онорио (35), Манкусо (39) – Майна (2), Авеллино (15,16,19)



«Киоли Коджианко Футзал» – «Аква&Сапоне» – 3:5 (3:3)
 Фитс (4), Йерай (13), Брицци (20) – Лима (1), Лукаян (7,11), Джонас (23), Де Оливейра (36)
 
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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