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Победа Магны Гурпеа укомплектовала состав Финала восьми Кубка Испании

15 тур. «Хумилья» очень некстати оказалась на пути у Рикардиньо и его друзей: 15 пропущенный мячей!

  • 11.01.2017 19:20
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www.lnfs.es, «Эль Посо Мурсия» – «Рибера Наварра»
© www.lnfs.es, «Эль Посо Мурсия» – «Рибера Наварра»
Текущая неделя для команд футзальной Примеры очень напряженная, поскольку предстоит провести матчи сразу двух туров регулярного чемпионата. Первый из них, под номером 15, в определенной степени был этапным – он завершал первый круг, и это означало, что определялись все участники будущего «Финала восьми» Кубка Испании, который, кстати, пройдет 9-12 марта в городе Сьюдад-Реаль.
 
Собственно, в этом самом «Финале восьми» перед 15-м туром, все матчи которого прошли во вторник 10 января в одно время, была лишь одна вакансия, а на неё два претендента. Так сложилось, что конкурировали за последнее место в восьмерке две команды из провинции Наварра – «Магна Гурпеа» и «Рибера Наварра». Предпочтительнее ситуация был у первой из них – Хави Эсеверри и компании и на одно очко больше имели, и соперник у них был «Пенискола». Команда хотя и крепкая, но не чета «Эль Посо Мурсии», с которой предстояло играть «Рибера Наварре», да и еще в гостях.
 
Стартовые нули в матчах с участием наваррских команд первыми изменились в Памплоне, когда игрок «Пенисколы» Хуан Карлос четким ударом завершил контратаку гостей. То, что «Магна Гурпеа» проигрывала, никак существенно не влияло на задачу «Рибера Наварры» – в Мурсии ей нужно было только побеждать, чтобы на что-то надеяться. Эту задачу на 11-й минуте усложнил хорват Маринович, играющий за «Эль Посо Мурсию», который поразил ворота гостей после роскошной атаки в несколько касаний. Эту атаку сам Маринович, между прочим, от своих ворот и начал. Если в Мурсии этот мяч так и остался единственным в первые 20 минут, то в Памплоне «Магна» отыгралась после гола Рафы Усина. Почти синхронно забитые после перерыва мячи Рафы Усина в Памплоне и Фернандо в Мурсии еще больше осложнили задачу «Рибера Наварры». Руби, правда, удалось сократить отставание до минимума – так в обоих матчах счет стал 2:1. Удивительное совпадение, но и итог каждому из матчей был подведен синхронно, на 39-й минуте. 3:1 – «Магна Гурпеа» побеждает дома, а «Рибера Наварра» проигрывает в гостях 1:3. Как результат, восьмым участником «Финала восьми» становится «Магна Гурпеа».
 
Из остальных результатов тура стоит отметить домашнее поражение «Пальмы Футзал» от «Гран-Канарии» 2:3, и это притом, что балеарцы после первого тайма выигрывали 2:0. Что и говорить, конкретно лихорадит «Пальму Футзал», которая из восьми последних матчей проиграла пять. Тем не менее, после первого круга у островитян четвертое место. Надолго ли – это еще тот вопрос, ведь за ними с отставанием всего в два очка идут сразу 4 (!) преследователя.
 
Ну, и невозможно не обратить внимания на результат матча с участием «Мовистар Интера». У чемпиона Испании в матче с аутсайдером из Хумильи была даже не «тренировка с повышенной ответственностью», а просто игра в своё удовольствие. При таком-то количестве голов в команде Хесуса Веласко таки нашелся один футболист, который не смог побаловать себя забитым мячом – это Марио Ривильос ушел с площадки, можно сказать, ни с чем, хотя вряд ли от этого сильно расстроился.
 
«Барселона Ласса». «Мовистар Интер», «Эль Посо Мурсия» – в таком порядке расположились испанские гранды после первого круга. Расстояние между ними столь незначительное, что предсказать, что будет после второго круга, просто нереально. 
 
13 января в Примере начало второго круга. В пятницу пройдут 5 матчей 16-го тура, а завершится он одним воскресным матчем. Пожалуй, его и можно считать центральным – «Хаэн» принимает «Катгаз Э. Санта Колому». У обеих команд по 24 очка, и в турнирной таблице они соседи, занимая пятое и шестое места.

10 января. 15 тур
 
«Барселона Ласса» – «Хаэн» – 5:0 (2:0)
 Рохер (15), Жоао Батиста (16), Диего (30,30), Хоселито (35)



«Эль Посо Мурсия» – «Рибера Наварра» – 3:1 (1:0)
 Маринович (11), Фернандо (22), Бебе (39) – Руби (30)



«Сантьяго Футзал» – «Пластикос Ромеро Картахена» – 2:3 (1:2)
 Антонио Диз (9), Катела (36) – Саура (17), Хуанпи (18,32)



«Мовистар Интер» – «Хумилья» – 15:3 (10:1)
 Лоло (2), Рафаэль (2,16), Ортис (7,31), Таффи (7,19,37), Борха (8,29), Дарлан (14,30), Рикардиньо (15), Даниэль (20), Давид Пасос (22) – Абрахам (17), Боливар (24), Рауль Гомес (28)



«Магна Гурпеа» – «Пенискола» – 3:1 (1:1)
 Рафа Усин (14,23), Араса (39) – Хуан Карлос (6)



«Риос Реноваблес Сарагоса» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 6:2 (3:1)
 Ричи Фелипе (3,11,23), Виктор Техель (17), Корво (22, автогол), Хорхе Сантос (29) – Пабло Дель Мораль (5), Давид (29)



«Пальма Футзал» – «Гран-Канария» – 2:3 (2:0)
 Парадински (11), Томас (19) – Анас (25), Бингиоба (33,37)



«Леванте UD» – «Пескадос Рубен Бурела» – 6:1 (3:0)
 Эмилио Буэндиа (7,17,33,38), Кико (16), Алекс Овиано (39) – Яго Родригес (27)



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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