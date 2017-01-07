© www.lnfs.es, «Катгаз Э. Санта Колома» – «Барселона Ласса»

Отгуляв новогодние праздники, а ради них пауза в чемпионате Испании по футзалу составила чуть более недели, команды Примеры дружно вернулись в соревновательный процесс, и все матчи первого в Новом году тура, который был 14-м по счету, состоялись в один субботний день.



И открылся он матчем, который однозначно был в туре центральным – каталонским дерби. В пригороде Барселоны, Санта-Колома-де-Граменет, местный клуб «Катгаз Э. Санта Колома» принимала «Барселону Ласса». Естественно, такое событие не прошло мимо внимания местных любителей футзала, и в спорткомплексе «Pavelló Nou», вмещающем 2.400 зрителей, был, как порой говорят, «биток».



Перед началом игры состоялась любопытная церемония. Игроку «Барселоны Ласса» Адольфо, который родился в Санта-Колома-де-Граменете, был вручен памятный подарок и футболка клуба «Санта Колома» с номером 15. Именно столько лет, с 2001-го по 2016-й годы, в структуре клуба пробыл Адольфо, куда этот молодой футболист 1993 года рождения попал, когда ему было 8 лет. А непосредственно за первую команду клуба Адольфо отыграл целых 7 сезонов. Вся эта короткая церемония прошла под аплодисменты болельщиков – несмотря на статус дерби, никакого антагонизма между клубами нет, что не исключает битвы на площадке, которые не обязательно все время заканчивались победами команды из столицы Каталонии.



Как раз у Адольфо и был первый голевой момент в матче, когда он на первой минуте слева пробил рядом со штангой. Спустя минуту едва не отличился Хоселито, но его удар отразил голкипер хозяев Прието. Кстати, и Хоселито пришел в «Барселону Ласса» в этом сезоне, но, можно сказать, что вернулся в родные пенаты. Будучи воспитанником второй команды, 25-тилетний Хоселито три сезона играл за «Рибера Наварру», и, вот, наконец-то, дождался своего часа и в Барселоне. «Санта Колома» в первые минуты вынуждена была играть на контратаках, которые можно было бы и реализовывать – чего только стоит выход «2 в 0» на 3-й минуте. Ну, а первый мяч состоялся на 6-й минуте. Адольфо выкатил мяч под удар Жоао Батисте, и его дальний выстрел оказался для Прието неберущимся. Впереди «Барселона Ласса» была около пяти минут, до того момента, как «Санта Колома» в несколько касаний разыграл штрафной, и точку в этой комбинации поставил Дани Сальгадо. Впрочем, чтобы вернуть своё преимущество, «Барселоне Ласса» понадобилось несколько секунд – в первой же атаке Ромуло со средней дистанции классно пробил в девятку. Отметим, что свой гол гости пропустили после нарушения, которое для них в первом тайме было пятым, но более девяти минут смогли продержаться, больше не допустив ошибку. Счет 1:2 так и стал итогом первых 20-ти минут. Ближе всех, чтобы его изменить, был Диего, но после удара игрока «Барселоны Ласса» мяч угодил в штангу.



Свой прицел Диего поправил после перерыва, отличившись на 22-й минуте. Вскоре соперники обменялись забитыми мячами. Сначала Сепе прицельно пробил в угол ворот метров с 11-ти, но через минуту Феррао продемонстрировал, как должен действовать классически столб – в метре от дуги принял мяч, развернулся и вколотил его в нижний угол ворот. Еще через минуту обязан был забивать Айкардо, но, оказавшись один перед Прието, проиграл дуэль голкиперу. «Санта Колома» нашла в себе силы навалиться на ворота Пако Седано, и тому было несладко. Дважды лицом вратарь «Барселоны Ласса» отбивал сильнейшие удары с близкой дистанции, что нашло отражение на этом самом лице в виде синяка под глазом. И все же отбить все, что летело в его ворота, Пако Седано отбить не удалось – на 30-й минуте Сепе с дуги просто-таки расстрелял ворота гостей. До конца матча оставалось более 10-ти минут – это море времени, но счет 3:4 так и остался неизменным. «Барселона Ласса», как и в первом тайме, долго «висела» на пяти фолах, но до 10-тиметрового снова дело не дошло. Победа в каталонском дерби стала для команды Андреу Плазы шестой подряд, и она сохранила «Барселону Ласса» в статусе лидера Примеры.



У двух других грандов Примеры матчи в туре были куда проще, и «Эль Посо Мурсия» в Буреле, а «Мовистар Интер» в Картахене уверенно взяли по три очка. Так что, статус-кво в лидирующем трио не претерпел изменений.



Вторую победу подряд одержала «Пальма Футзал», которая еще недавно была лидером Примеры. Но говорить, что жизнь у команды с Балеарских островов налаживается, пока не будем. Ведь соперником подопечных Хуана Мигеля Гарсии была «Хумилья», прочно обосновавшаяся на дне турнирной таблицы. Только в предыдущем туре мурсийский клуб одержал первую победу, и, похоже, что у «Хумильи» разыгрался аппетит – ведь до 35-й минуты матча с «Пальмой Футзал» хозяевам удавалось удерживать ничейный счет 2:2. И все же в концовке островитяне дожали аутсайдера. 3:5 – и «Пальма Футзал» поднялась на 5-е место.



Из остальных результатов тура отметим поражение «Леванте» на Канарских островах. Второй тур подряд командой из Валенсии руководит новый главный тренер Давид Мадрид, но пока два поражения, причем от соседей по турнирной таблице – сначала от «Хумильи», и вот теперь от «Гран-Канарии».



Следующая неделя будет для команд Примеры очень напряженной – предстоит провести сразу два тура. Первый из них будет сыгран во вторник, 10 января, а поскольку он 15-й по счету и закрывает первый круг, все 8 матчей начнутся в одно время, в 22.00 по Киеву.



Главный вопрос, который будет стоять в 15-м туре, какая из двух наваррских команд, «Магна Гурпеа» или «Рибера Наварра» по итогу первого круга финиширует восьмой, а, следовательно, получит возможность сыграть в «Финале восьми» Кубка Испании. Вроде бы шансы выше у «Магны Гурпеа» – Хави Эсеверри и компания у себя дома принимают «Пенисколу», в то время как «Рибера Наварре» предстоит выезд в Мурсию к «Эль Посо». Однако такое уже не раз бывало – когда на кону стоит «Финал восьми», результаты могут быть самыми неожиданными.



7 января. 14 тур

«Катгаз Э. Санта Колома» – «Барселона Ласса» – 3:3 (1:2)

Дани Сальгадо (11), Сепе (24,30) – Жоао Батиста (6), Ромуло (11), Диего (22), Феррао (25)







«Пескадос Рубен Бурела» – «Эль Посо Мурсия» – 2:8 (1:3) Дани Сальгадо (11), Сепе (24,30) – Жоао Батиста (6), Ромуло (11), Диего (22), Феррао (25)

Яго Мигес (15), Ренато (30) – Рауль Кампос (2), Фернандо (7,35), Маттеус (14), Алекс (22,23), Маринович (31), Пито (34)



«Пенискола» – «Сантьяго Футзал» – 7:7 (3:1) Яго Мигес (15), Ренато (30) – Рауль Кампос (2), Фернандо (7,35), Маттеус (14), Алекс (22,23), Маринович (31), Пито (34)

Терри (9), Хуан Карлос (9), Иван Румбо (17,23,24,38), Лукас Боло (34) – Антонио Диз (17,39), Катела (22,40), Уго Санчес (29), Пабло Тальон (30), Армандо (40)



«Пластикос Ромеро Картахена» – «Мовистар Интер» – 1:5 (0:1) Терри (9), Хуан Карлос (9), Иван Румбо (17,23,24,38), Лукас Боло (34) – Антонио Диз (17,39), Катела (22,40), Уго Санчес (29), Пабло Тальон (30), Армандо (40)

Адеиртон (36) – Таффи (11), Рафаэль (22,33), Даниэль (37), Дарлан (40)



«Хаэн» – «Магна Гурпеа» – 4:3 (2:2) Адеиртон (36) – Таффи (11), Рафаэль (22,33), Даниэль (37), Дарлан (40)

Кампой (14), Маурисиньо (20,40), Солано (39) – Рафа Усин (6), Араса (18), Мартиль (25)



«Рибера Наварра» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 4:2 (1:0) Кампой (14), Маурисиньо (20,40), Солано (39) – Рафа Усин (6), Араса (18), Мартиль (25)

Хамза (10), Мингес (25), Ферран Плана (29), Уссама (34) – Адри Ортего (31), Ретамар (38)



«Хумилья» – «Пальма Футзал» – 3:5 (1:1) Хамза (10), Мингес (25), Ферран Плана (29), Уссама (34) – Адри Ортего (31), Ретамар (38)

Абрахам (11,39), Ари Нето (28) – Парадински (10,38), Диего Фаверо (23), Аттос (35), Карлитос (40)



«Гран-Канария» – «Леванте UD» – 5:3 (3:1) Абрахам (11,39), Ари Нето (28) – Парадински (10,38), Диего Фаверо (23), Аттос (35), Карлитос (40)

Анас (1), Бингиоба (6,13), Пичи (25), Гус (39) – Эмилио Буэндиа (2,29), Пицарро (34)



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Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



Видеообзоры остальных матчей позже... Анас (1), Бингиоба (6,13), Пичи (25), Гус (39) – Эмилио Буэндиа (2,29), Пицарро (34)Анатолий ПОДВОЙСКИЙВидеообзоры остальных матчей позже...

Источник — Sport.ua

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