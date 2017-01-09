© Pawel Mruczka, «Рекорд» – «FC Торунь»

Весьма интересно начался второй круг чемпионата Польши по футзалу – первым в наступившем году в календаре Экстракласе был 12-й тур, который был растянут на четыре дня.

Но прежде чем перейти к его событиям, стоит сказать о том, что произошло в паузе чемпионата и что напрямую касается украинцев. О переходе Вадима Иванова из «Ред Девилс» в «Клирекс» мы уже сообщали, но куда более важным событием в клубе из Хойниц была смена президента, которым стала Наталья Далецка. Кроме того, из Чехии в Хойнице подъехало усиление в лице Михала Мареша, однако сразу же скажем, не 40-калетнего ветерана, одного из братьев Марешей, а это 25-тилетний футболист, который играл у себя дома за ряд клубов, включая и знаменитый «ЭРА-ПАК».

Еще одно событие – «Торунь» пополнила свои ряды Николаем Морозовым. 32-хлетний воспитанник запорожского футзала уже много лет играет в Польше, несколько сезонов он провел и в предшественнике своего нынешнего клуба – команде из Торуни под названием «Марвит». Ну, и еще одна деталь, касаемая Морозова – в прошлом сезоне он с большой группой польских тренеров получил лицензию УЕФА категории «B», что позволяет работать в польских клубах в качестве главного тренера. Такую же лицензию, кстати, имеет и возглавляющий «Ред Девилс» Олег Зозуля.

После первого круга «Ред Девилс» имел в активе только одно очко, которое было добыто в стартовом матче сезона в игре против команды Силезского университета из Катовиц. После этого была серия из 10-ти поражений подряд, а прервалась она в Катовицах в игре опять же против «AZS US». Команда Олега Зозули выигрывала после первого тайма, впереди была и после гола Петра Вардовского на 27-й минуте. Но через 8 минут Яцек Хевлик уравнял цифры на табло – 3:3, они и стали итогом матча. «Ред Девилс» набирает второе очко, но турнирная ситуация у «красных дьяволов» остается очень и очень сложной.

Скандал тура состоялся в Гливицах, а суть его в следующем. В матче местного «Пяста» и команды Гданьского университета, при счете 5:4 в пользу хозяев, на последней секунде вратарь гостей сделал длинный ввод, и мяч, перелетев всю площадку, оказался в сетке. Арбитры взятие ворот зафиксировали, но было ли до того, как мяч оказался в сетке, касание игрока «AZS UG» или вратаря «Пяста», по видео сказать очень сложно. Как бы там ни было, но «Пяст» потерял важные два очка. Именно на столько к нему приблизилась «Погонь 04», которая без восстанавливающегося после травмы Александра Шамотия на выезде добилась солидной победой над Молодежным клубом футзала из Велички.







Очень сложным для «Рекорда» стал первый матч в новом году. В первом туре нынешнего чемпионата в Торуни «рекордисты» разгромили хозяев 6:0, но уже в Бельско-Бялой была совсем другая игра. «Торунь» спокойно сдерживала все волны атак «Рекорда», а под занавес тайма реализовала свой шанс для взятия ворот. Александр Бондарь вскоре после перерыва этот мяч отыграл, но затем «Торунь» стала активно использовать своё секретное оружие, играя с пятым полевым игроком на своем мяче. Как раз при игре «5 на 4» Николай Морозов вывел «Торунь» вперед. Эту линию гости гнули, и когда «Рекорду» во второй раз удалось сравнять счет. И вновь игра «5 на 4» была эффективной – лучший бомбардир гостей Марцин Миколаевич сделал счет 3:2 в пользу «Торуни». В третий раз восстановить равновесие стоило «Рекорду» больших усилий, но получилось – Рафал Франц оформил дубль после передачи Романа Вахулы. 3:3 – и это серьезное предупреждение для «Рекорда», что легкой жизни у него в ближайшем будущем не будет.

Завершался тур двумя матчами в понедельник. В первом из них «Гатта Актив» в Глогуве столкнулась с серьезным сопротивлением местного «Евромастера». Пробить оборону хозяев чемпионам Польши удалось лишь однажды, но и этого хватило, чтобы взять три очка. Таким образом, разница в очках между «Рекордом» и «Гаттой Актив» сократилась до пяти.

Ну, а закрывали тур «Клирекс» и «Ред Дрэгонс», и в этой игре состоялся дебют Вадима Иванова в клубе из Хожува. Крайне важной для обеих команд была эта игра. Напомним, что в этом сезоне в Экстракласе будет и второй этап, когда произойдет разделение на две шестерки. «Красные драконы» шли в турнирной таблице как раз шестыми, а «Клирекс» восьмым с отставанием в 4 очка. Несложно просчитать, как изменилась бы ситуация при том или ином результате. В итоге, им стала «сухая» победа гостей, которая подняла команду из Пнев на 4-е место.

Очередной тур в Экстракласе вновь пройдет в 4 дня – с 13-го по 16-е января. Самая интересная игра 13-го тура состоится в Здуньской-Воле, где «Гатта Актив» сыграет с «Пястом». Вадиму Иванову со своим новым клубом «Клирекс» предстоит поездка в «родные» Хойницы на игру с «Ред Девилс» – по-своему это любопытно. У «Рекорда» в туре выездной матч в Пневах против «Ред Дрэгонс».



6-9 января. 12 тур

«AZS US» (Катовице) – «Ред Девилс» (Хойнице) – 3:3 (1:2)

Минкус, 4, Мусял, 28, Хевлик, 35 – Казмерчак, 3, Рыховски, 8, Вардовски, 27



«МКФ Сольна Място» (Величка) – «Погонь 04» (Щецин) – 3:7 (1:4) Минкус, 4, Мусял, 28, Хевлик, 35 – Казмерчак, 3, Рыховски, 8, Вардовски, 27

Грохальски, 20,37, Мыжор, 33 – Кубик, 10,31,38, Мацкевич, 11,36, Йончик, 16, Юрчак, 18



«Пяст» (Гливице) – «AZS UG» (Гданьск) – 5:5 (2:1) Грохальски, 20,37, Мыжор, 33 – Кубик, 10,31,38, Мацкевич, 11,36, Йончик, 16, Юрчак, 18

Бараньски, 6,37,37, Гржива, 9, Мизгайски, 27 – Ласковски, 14, Павицки, 25, Кризель, 34, Осински, 38, Видух, 40-автогол







«Рекорд» (Бельско-Бяла) – «FC Торунь» – 3:3 (0:1) Бараньски, 6,37,37, Гржива, 9, Мизгайски, 27 – Ласковски, 14, Павицки, 25, Кризель, 34, Осински, 38, Видух, 40-автогол

Бондарь, 26, Франц, 30,35 – Войцеховски, 19, Морозов, 28, Миколаевич, 33







«Евромастер» (Глогув) – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 0:1 (0:1) , 26, Франц, 30,35 – Войцеховски, 19,, 28, Миколаевич, 33

Марциняк, 18



«Клирекс» (Хожув) – «Ред Дрэгонс» (Пневы) – 0:4 (0:1) Марциняк, 18

Скржипек, 17,25, Плашек, 30, Озоркевич, 32



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ Скржипек, 17,25, Плашек, 30, Озоркевич, 32Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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